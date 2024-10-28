Объявлены имена игроков, занявших с 11-го по 20-е места в голосовании за «Золотой мяч» — 2024

France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 11-го по 20-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года. «Золотой мяч». Места с 11-го по 20-е: 20. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция) 19. Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия) 18. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) 17. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай) 16. Гранит Джака («Арсенал», Швейцария) 15. Нико Уильямс («Атлетик», Испания) 14. Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия) 13. Дани Ольмо («Лейцпиг»/»Барселона», Испания) 12. Флориан Вирц («Байер», Германия) 11. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия) Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле.