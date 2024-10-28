«Золотой мяч»: прямая трансляция вручения премии начнется в 22.30 28 октября

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября. Мероприятие пройдет в парижском театре «Шатле» и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире церемонию покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» по подписке (на платной основе). Трансляция начнется в 22.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

Журнал France Football вручит награды лучшим футболисту, футболистке, молодому игроку и вратарю. Претенденты были выбраны по итогам сезона-2023/24.

В список номинантов на «Золотой мяч» попали 30 футболистов. Действующим обладателем и рекордсменом по количеству «Золотых мячей» является аргентинский нападающий Лионель Месси. В этом году он не номинирован на приз.