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Зоммер — о победе «Интера» над «Лейпцигом»: «Приятно провести очередной матч без пропущенных голов»

Даниил Аршавский
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Голкипер «Интера» Янн Зоммер поделился мнением об игре команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Были проблемы во втором тайме. Мы защищались и забили только один раз, нужен был и второй мяч, чтобы снять напряжение. В любом случае, нам удалось набрать три важных очка. Приятно провести очередной матч без пропущенных голов, но это командная работа», — цитирует Зоммера пресс-служба UEFA.

За последние 5 встреч в Лиге чемпионов миланская команда не пропустила ни одного гола.

«Интер» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Источник: UEFA
Янн Зоммер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг

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