В Израиле футболиста забанили на 99 лет. Это уже второй случай за последнее время

Сегодня, 13:30
Необычные новости из Израиля: 17-летний футболист местной молодежной команды «Ирмиягу Холон» получил дисквалификацию на 99 лет за избиение соперника в раздевалке после игры. Это уже второй случай за полтора года, когда израильский дисциплинарный суд применяет столь суровую меру.
Как сообщает портал N12, инцидент произошел после матча молодежных команд, когда подросток напал на одного из соперников. В Сети появилось видео с дракой, после чего «Ирмиягу Холон» исключил нарушителя из состава. Дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля занял еще более жесткую позицию — бан до 2124 года.
По данным издания, судья Ноам Льовин подчеркнул в решении, что игрок уже имел дисциплинарное взыскание за драку год назад и получил «второй шанс», но не исправился. «Поскольку ответчик совершил то, что совершил, я не могу представить себе возможности, при которой он получит еще один шанс. Поэтому я навсегда исключаю его из футбола», — заявил судья.
Помимо дисквалификации до ноября 2124 года футболист оштрафован на 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Его команда также получила штраф и условное снятие очков.
В 2024 году израильский футбол уже столкнулся с аналогичным случаем, когда капитан команды «Хапоэль Цафририм Холон» Идан Ашкенази ударил судью во время матча после спора о засчитанном голе.
Портал One цитировал показания рефери: «Команда «Маккаби Гиват Шмуэль» забила на 58-й минуте, после чего Ашкенази обратился ко мне. Он кричал, что гол нельзя засчитывать, что мы с коллегами портим игру. Я подтвердил взятие ворот, после чего он назвал меня «сукиным сыном». Мне пришлось удалить Ашкенази — в ответ он сильно ударил меня в лицо».
Дело рассматривал тот же судья Льовин и вынес аналогичный вердикт — дисквалификация на 99 лет. Тогда он заявил: «Ашкенази будет отстранен навсегда. Он не сможет занимать никакую должность, связанную с любой командой», — цитировал судью One.
В протоколе суда отмечалось, что собственный клуб не стал защищать игрока, признав факт нападения. «Это преступление во всех отношениях, оно недопустимо на игровом поле», — констатировали в суде.
Инопланетный гостЬ неизбывный
Начни с себя!
15.11.2025
Корнелий Ш
Я знаю, что все они семиты, но уничтожают по национальному признаку и, видимо, вероисповеданию. Кавычки ведь стоят зачем-то.
15.11.2025
Pifia
не обращай внимание. корнелий просто ebaнутый
15.11.2025
Тор-1
Это Азия. Ну так, чисто географически...
15.11.2025
Тор-1
Евреи и арабы относятся к одной и той же семитской группе народов. О какой же "расовой неполноценности палестинцев" может идти речь? "Не читайте до обеда советских газет" и не смотрите зомбоящик!)
15.11.2025
Пан Юзеф
Может, он и 5 лет отыграет, сейчас трудно утверждать что-то наверняка. Кроме того, от хоккея его не отлучили. Он 99 лет может играть в хоккей, а потом вернется в футбол, побив рекорд Александра Овечкина.
15.11.2025
Тор-1
Для понимания, что здесь вам не тут...
15.11.2025
Тор-1
Суд проявил милосердие. После завершения дисквалификации у человека будет еще 4 года на то, чтоб поиграть за ветеранов.
15.11.2025
Пан Юзеф
Там, где стоило проявить благоразумие и благородство, израильский дисциплинарный суд снова показал свою звериную жестокость. В данной ситуации 92-х лет дисквалификации вполне бы хватило для того, чтобы молодой футболист осознал свою ошибку и вернулся на поле другим человеком.
15.11.2025
Spartak#05#DAG
И накуя эта гидовская новость тут?
15.11.2025
Игорь Районный
Обычное эуропэйске лицемерие
15.11.2025
Корнелий Ш
Нетерпимость к жестокости... ------ Зато "расово-неполноценных" палестинцев можно убивать десятками тысяч. Ближневосточный Рейх.
15.11.2025