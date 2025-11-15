Видео
Сегодня, 13:30

В Израиле футболиста забанили на 99 лет. Это уже второй случай за последнее время

17-летнего футболиста в Израиле дисквалифицировали на 99 лет из-за драки
Егор Сергеев
корреспондент
Фото Getty Images
Нетерпимость к жестокости.

Необычные новости из Израиля: 17-летний футболист местной молодежной команды «Ирмиягу Холон» получил дисквалификацию на 99 лет за избиение соперника в раздевалке после игры. Это уже второй случай за полтора года, когда израильский дисциплинарный суд применяет столь суровую меру.

Пожизненная дисквалификация

Как сообщает портал N12, инцидент произошел после матча молодежных команд, когда подросток напал на одного из соперников. В Сети появилось видео с дракой, после чего «Ирмиягу Холон» исключил нарушителя из состава. Дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля занял еще более жесткую позицию — бан до 2124 года.

По данным издания, судья Ноам Льовин подчеркнул в решении, что игрок уже имел дисциплинарное взыскание за драку год назад и получил «второй шанс», но не исправился. «Поскольку ответчик совершил то, что совершил, я не могу представить себе возможности, при которой он получит еще один шанс. Поэтому я навсегда исключаю его из футбола», — заявил судья.

Помимо дисквалификации до ноября 2124 года футболист оштрафован на 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Его команда также получила штраф и условное снятие очков.

Игроки &laquo;Лиона&raquo; спорят с&nbsp;судьей матча Фернандо Эрнандес Гомесом.Судья ударил футболиста в пах коленом и удалил двух тренеров. Теперь ему грозит пожизненная дисквалификация

Не первый раз

В 2024 году израильский футбол уже столкнулся с аналогичным случаем, когда капитан команды «Хапоэль Цафририм Холон» Идан Ашкенази ударил судью во время матча после спора о засчитанном голе.

Портал One цитировал показания рефери: «Команда «Маккаби Гиват Шмуэль» забила на 58-й минуте, после чего Ашкенази обратился ко мне. Он кричал, что гол нельзя засчитывать, что мы с коллегами портим игру. Я подтвердил взятие ворот, после чего он назвал меня «сукиным сыном». Мне пришлось удалить Ашкенази — в ответ он сильно ударил меня в лицо».

Алессио Гвидотти сбил футболиста соперников во&nbsp;время матча.Удаление года: тренер выбежал на поле и скосил игрока. В соцсетях требуют пожизненной дисквалификации

Дело рассматривал тот же судья Льовин и вынес аналогичный вердикт — дисквалификация на 99 лет. Тогда он заявил: «Ашкенази будет отстранен навсегда. Он не сможет занимать никакую должность, связанную с любой командой», — цитировал судью One.

В протоколе суда отмечалось, что собственный клуб не стал защищать игрока, признав факт нападения. «Это преступление во всех отношениях, оно недопустимо на игровом поле», — констатировали в суде.

