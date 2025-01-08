Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:15

Дьокереш, Консейсау и еще 5 главных открытий 2024 года. Кто из них станет суперзвездой?

Названы 7 главных футбольных открытий 2024 года
Даниил Матвеев
Корреспондент
Виктор Дьокереш, Франсишку Консейсау и Амад Диалло.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Рейтинг, в котором нет Ямаля.

В 2024-м о себе заявили многие — кто-то вышел на пик формы, показал высокий потенциал или удачно сменил амплуа, став лучшей версией себя.

Рассказываем про главные открытия ушедшего года в мировом футболе. Мы постарались включить в рейтинг не самых попсовых футболистов: здесь вы не найдете Ямаля, Бобба и других сформировавшихся суперзвезд.

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх
Фото Getty Images

Райан Гравенберх, 22 года, полузащитник «Ливерпуля»

«Ливерпуль» много критиковали за то, что в клубе упустили Мартина Субименди. Испанец уже дал согласие на переезд, но в последний момент отказался уходить из «Сосьедада» и остался в команде.

Вместо покупки другого опорного полузащитника в «Ливерпуле» тщательно изучили внутренние резервы. Казалось, дыру в центре поля будет закрывать Ватару Эндо, которого купили годом ранее, но японец все-таки не тот футболист, который мог бы стать вторым Родри.

Арне Слот изящно вышел из ситуации: отодвинул Гравенберха чуть назад и получил футболиста, который отлично отбирает мяч и идеально продвигает его вперед. Про Субименди уже благополучно забыли — он теперь подойдет разве что в ротацию.

Харри Кейн, Виктор Дьекереш, Килиан Мбаппе. Лучшие бомбардиры 2024-го. Ни одна звезда и близко не подобралась к монстру из Португалии

Виктор Дьокереш, 26 лет, нападающий «Спортинга»

Да, про немыслимый прогресс Дьокереша слышали практически все, но нельзя не упомянуть шведа в таком рейтинге. Нападающий забил 62 мяча в 63 встречах в 2024 году. Он по праву заслужил звание самого ценного форварда Европы.

Уход Аморима из «Спортинга» немного напугал — без него команда забуксовала, а Дьокереш ненадолго замолк. Но в 2025-м футболист продолжил шоу — уже забил три мяча в ворота «Витории».

Через полгода нападающий обязательно должен оказаться в одном из топ-клубов Европы — игрок подходит к пику карьеры в отличной форме и должен успеть показать себя на самом высоком уровне.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло
Фото Getty Images

Амад Диалло, 22 года, полузащитник «Манчестер Юнайтед»

В «МЮ» настоящий хаос — футболисты там проживают взлеты и падения целой карьеры за несколько месяцев. Еще год назад главной надеждой команды был Алехандро Гарначо, но теперь его место занял Амад, которому наконец-то дали шанс в основном составе.

Амад Диалло празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:2). 15&nbsp;декабря. Манчестер. Рос в нищете, подделывал документы и обыграл Гвардиолу. Колонка Казанского — о новом герое «МЮ»

Диалло сейчас, наверное, самый полезный футболист в обойме. В прошлом году ивуарийцу не доверяли: он долго был травмирован, а затем никак не мог закрепиться в старте. В нынешнем сезоне игрок тоже долго разгонялся — вероятно, импульс его карьере придал Аморим, подвинувший футболиста ближе к чужим воротам.

После прихода нового тренера Диалло уже оформил пять голевых передач и два гола — до этого момента он набрал по «гол+пас» всего 3+2. И пусть «МЮ» все еще выступает неважно, Амад уже показал мощный прорыв под конец года и наверняка продолжит разрывать.

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш
Фото Getty Images

Омар Мармуш, 25 лет, нападающий «Айнтрахта»

Мармуш за половинку текущего сезона показал себя так здорово, что уже заслужил сравнения с Мохамедом Салахом. Египтянин летом 2023-го достался «Айнтрахту» совершенно бесплатно, а сейчас его стоимость выросла аж до 60 миллионов евро.

На счету футболиста уже 18 голов и 12 голевых передач — игрок удачно сменил амплуа, переместившись с фланга атаки в двойку нападающих. Однозначно один из главных прорывов года!

Мармуша уже связывают с «Ливерпулем». Если Салах не продлит контракт, то молодой египтянин действительно выглядит хорошим кандидатом на его замену. Будем следить за развитием событий и за неожиданным взлетом классного форварда.

Полузащитник «Ювентуса» Франсишку Консейсау
Фото Getty Images

Франсишку Консейсау, 22 года, полузащитник «Ювентуса»

Карьера Консейсау к моменту перехода в «Ювентус» была очень странной: игрок ушел из «Порту» в «Аякс», там почти не пригодился и вернулся, но на правах аренды. В июле 2024-го «драконы» выкупили футболиста — причем заплатили в два раза больше, чем получили двумя годами ранее.

Франсишку Консейсау (слева) и&nbsp;Криштиану Роналду. Сын легенды «Порту» и новый герой Португалии. Кто такой Франсишку Консейсау

К концу августа в игру вступил «Ювентус». Тьяго Мотте он неожиданно очень пригодился: сейчас на счету вингера 19 матчей, три гола и пять голевых передач. При этом статистика могла быть и лучше, если бы тренер «Юве» чаще раскрывал, а не сушил игру.

На данный момент Консейсау увеличил свою трансферную стоимость до 36 миллионов евро и по праву стал считаться одним из самых перспективных футболистов Европы. К концу сезона права на вингера точно выкупят — ждем, что Франсишку покажет в 2025-м.

Нападающий «Челси» Марк Гиу
Фото Getty Images

Марк Гиу, 19 лет, нападающий «Челси»

Про Гиу до лета 2024-го слышали разве что эксперты по «Ла Масии» — «Барселона» неожиданно достала перспективного форварда из академии, и он выстрелил на предсезонке.

Нападающим тут же заинтересовался «Челси», который традиционно засматривался на все, что блестит. Переход был оформлен за пару дней. Да, Гиу пока не доверяют место в основном составе — испанец преимущественно играет в Лиге конференций.

Зато как он себя проявляет в этом турнире! Шесть мячей в шести матчах, 47 минут на голевое действие. В последнее время игрок стал чаще попадать в заявку лондонцев в АПЛ — в 2025-м Гиу просто обязан выйти на новый уровень.

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман
Фото Getty Images

Адемола Лукман, 27 лет, нападающий «Аталанты»

На самом деле в этот рейтинг мог пробиться весь состав «Аталанты»: здорово играет Пашалич, проявил себя Руджери, как влитой встроился в состав Ретеги. Но Лукман — это уникальный случай.

Адемола Лукман. Воспитанник советского тренера закончил сказку «Байера». Лукман — главный герой финала Лиги Европы

Лучший матч нигерийца в 2024-м — финал Лиги Европы, в котором форвард лично нанес единственное поражение «Байеру» в сезоне, оформив хет-трик. Его перформанс мог стать лучше только в двух случаях: если бы это был финал Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Сейчас у Лукмана 12 голов и шесть голевых передач: к концу кампании нападающий обязательно пробьет отметку в 20 забитых мячей. А еще очень хотелось бы верить, что его голы помогут «Аталанте» взять первое в истории скудетто.

9
Виктор Дьекереш
Футбол
Амад Диалло
Франсишку Консейсау
Читайте также
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Балицкий сообщил о ракетном ударе ВСУ по порту Бердянска
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя