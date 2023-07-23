«Черчесов жесткий и требовательный, но справедливый». Экс-игрок «Ференцвароша» Лайдуни — о работе с российским тренером

Тунисец был единственным представителем венгерского клуба на чемпионате мира.

26-летний тунисец из немецкого «Униона» Аисса Лайдуни с 2020 по 2023 год выступал под руководством Станислава Черчесова в «Ференцвароше». Полузащитник играл важную роль в команде и помог ей дважды выиграть чемпионат и один раз — Кубок страны. В разговоре с корреспондентом «СЭ» Лайдуни рассказал об опыте работы с Черчесовым и поделился мнением по поводу вылета «Ференцвароша» из квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Вы удивились, когда узнали, что «Ференцварош» не прошел квалификацию в ЛЧ, вылетев от команды Фарерских Островов?

— Сейчас я выступаю за «Унион» и готовлюсь к новому сезону, но параллельно продолжаю следить за «Ференцварошем», который дал мне дорогу на чемпионат мира и в бундеслигу. Разумеется, я не ожидал такого развития событий (в Будапеште венгерский клуб проиграл «Клаксвику» 0:3. — «СЭ»). Это был какой-то черный день для Черчесова и всей команды, но такое в футболе бывает. Мне жаль, что тренер покинул «Ференцварош». От работы с ним у меня остались самые хорошие воспоминания.

Станислав Черчесов. Фото Саин Ализаде

— Вы появились в Будапеште задолго до прихода Черчесова, но вышли на свой пик именно при нем. За счет чего?

— «Ференцварош» — очень интернациональная команда, в которой раздевалка говорит на многих языках мира. Найти подход к коллективу, где полтора десятка легионеров, дано не каждому тренеру. К тому же на момент прихода Черчесова пандемия коронавируса была еще в разгаре — иногда играть не могла половина команды. Да и сам тренерский штаб попадал под ковидный удар.

На момент прихода Черчесова и его ассистентов отрыв от ближайших конкурентов был минимальным, но в итоге мы стали чемпионами за несколько туров до конца чемпионата. Тренер подобрал нужный ключ к раздевалке. Да, он жесткий и требовательный, но при этом справедливый! Конкретно в моем случае он нашел нужные слова для того, чтобы я с новой силой поверил в себя, потому что на тот момент имелись определенные проблемы. Тренер много со мной разговаривал, объяснял тактические и психологические моменты. Своим поведением он давал понять, что верит в меня. Той весной мы выиграли не только чемпионат, но и Кубок Венгрии, который клуб не брал до этого много лет. А затем прошли в групповой этап Лиги Европы. На этом благоприятном фоне я и уехал на чемпионат мира, а затем перешел в клуб бундеслиги.

Аисса Лайдуни. Фото Global Look Press

— На чемпионате мира вы были единственным представителем «Ференцвароша». Правда ли, что тренерский штаб клуба разработал для вас персональный график подготовки к турниру?

— Да, это именно так. Тренеры по физподготовке с подачи главного тренера разработали для меня индивидуальный план, который помог мне отменно подготовиться к сбору перед чемпионатом мира и к самому турниру. Замечу, что это стало инициативой именно тренерского штаба «Ференцварош», который хотел, чтобы я достойно представил клуб в Катаре. Наши общие усилия привели к тому, что мне удалось достойно сыграть за свою страну и не подвести клуб.

— Почему после чемпионата мира вы решили перейти именно в «Унион»?

— У меня были и другие предложения. В частности, из Италии. Я откровенно разговаривал на эту тему с Черчесовым, и он прекрасно понял, что я хочу двигаться дальше и перейти в объективно более сильный чемпионат. При этом тренер советовал грамотно взвесить все варианты и принять окончательное решение только тогда, когда сойдется целый ряд параметров, о которых мы говорили. Именно это и произошло в случае с «Унионом». Черчесов прекрасно знает бундеслигу, внимательно следит за ней и полностью поддержал мое решение о переходе именно в этот клуб. За это я благодарен и ему, и, разумеется, руководству «Ференцвароша».

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы Черчесова в ближайшее время?

— Его планов я не знаю. Вдруг он захочет просто отдохнуть? Ведь в последние полтора года график работы у него было очень плотный. По своим профессиональным и человеческим качествам Черчесов достоин того, чтобы выбирать из нескольких вариантов. Искренне желаю ему дальнейших успехов в карьере!