Матч может пройти на нейтральном стадионе.

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, не хочет лететь в Иран на матч Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем», сообщает Marca.

Что произошло

По информации источника, клуб из Эр-Рияда требует переноса встречи на нейтральное поле. Причина — резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

«Аль-Наср» опасается реальной возможности нанесения мощного удара израильской армии по территории Ирана. Напряженность в зоне эскалации достигла критической точки после угрозы Тель-Авива ответить на массированную иранскую атаку.

Матч между командой Роналду и «Эстеглялем» запланирован на 22 октября в Тегеране. АФК следит за обстановкой и напряженностью в ближневосточном регионе и планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие дни.

Израильский футбол

В то время как страны по всему миру выдают предупреждения, стороны конфликта, кажется, не особо обращают на них внимания.

В израильской суперлиге в предстоящие выходные пройдет шестой тур. С 5 по 6 октября запланировано шесть встреч, после чего наступит двухнедельная международная пауза.

Сборная Израиля на днях опубликовала список игроков, вызванных на матчи Лиги наций с Францией, который пройдет в Будапеште, и Италией.

Фото Global Look Press

Иранский футбол

Иран также остается невозмутимым — соревнования проходят в обычном режиме. Например, недавно были сыграны несколько матчей Лиги чемпионов АФК и Лиги чемпионов АФК 2: «Персеполис» 30 сентября в Тегеране сыграл вничью с узбекским «Пахтакором» (2:2), а «Сепахан» 1 октября в Исфахане разгромил «Истиклол» (4:0) из Душанбе. Во время последней встречи в небе были видны запущенные в сторону Израиля ракеты, но главный арбитр не уводил футболистов с поля.

Что касается иранской премьер-лиги, тур должен возобновиться сегодня, 4 октября, и об изменениях или отменах не было объявлено.

Также у сборной Ирана запланированы игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в том числе дома против Катара 15 октября. Эту встречу могут перенести, решение ожидается в скором времени.