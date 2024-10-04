Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:15

Команда Роналду отказывается лететь в Иран. Причина — резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

«Аль-Наср» опасается ехать на матч азиатской Лиги чемпионов в Иран
Гоша Чернов
Корреспондент
«Аль-Наср» не хочет лететь в Иран на матч Лиги чемпионов АФК.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Матч может пройти на нейтральном стадионе.

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, не хочет лететь в Иран на матч Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем», сообщает Marca.

Что произошло

По информации источника, клуб из Эр-Рияда требует переноса встречи на нейтральное поле. Причина — резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

«Аль-Наср» опасается реальной возможности нанесения мощного удара израильской армии по территории Ирана. Напряженность в зоне эскалации достигла критической точки после угрозы Тель-Авива ответить на массированную иранскую атаку.

Матч между командой Роналду и «Эстеглялем» запланирован на 22 октября в Тегеране. АФК следит за обстановкой и напряженностью в ближневосточном регионе и планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие дни.

Одноклубник Роналду потерял сознание во&nbsp;время празднования гола. Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя его гол: резко вскочил со скамейки и врезался в крышу

Израильский футбол

В то время как страны по всему миру выдают предупреждения, стороны конфликта, кажется, не особо обращают на них внимания.

В израильской суперлиге в предстоящие выходные пройдет шестой тур. С 5 по 6 октября запланировано шесть встреч, после чего наступит двухнедельная международная пауза.

Сборная Израиля на днях опубликовала список игроков, вызванных на матчи Лиги наций с Францией, который пройдет в Будапеште, и Италией.

Фото Global Look Press

Иранский футбол

Иран также остается невозмутимым — соревнования проходят в обычном режиме. Например, недавно были сыграны несколько матчей Лиги чемпионов АФК и Лиги чемпионов АФК 2: «Персеполис» 30 сентября в Тегеране сыграл вничью с узбекским «Пахтакором» (2:2), а «Сепахан» 1 октября в Исфахане разгромил «Истиклол» (4:0) из Душанбе. Во время последней встречи в небе были видны запущенные в сторону Израиля ракеты, но главный арбитр не уводил футболистов с поля.

Что касается иранской премьер-лиги, тур должен возобновиться сегодня, 4 октября, и об изменениях или отменах не было объявлено.

Также у сборной Ирана запланированы игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в том числе дома против Катара 15 октября. Эту встречу могут перенести, решение ожидается в скором времени.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Сегодня
Вчера
Неделя