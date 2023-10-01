В гостях у Кержакова. Как работает в Сербии лучший бомбардир России, возглавляющий «Спартак» зенитовской расцветки

Обозреватель «СЭ» побывал в сербской Суботице.

Бело-голубой «Спартак»

Александр Кержаков, тренирующий «Спартак», — это звучит как сюрреализм, как оксюморон. Вот только «Спартак» этот — из сербской Суботицы, и цвета его — не красно-белые, а бело-голубые. И назван он в 1945 году в честь сербского партизана времен Второй мировой войны, который носил это прозвище, а не фракийца, возглавившего восстание гладиаторов и рабов в Древнем Риме.

Конечно, я все это знал. И видел фотографии, когда готовился к командировке на север Сербии. Но одно дело — интернет, и совсем другое — когда подходишь к ветхому Градскому стадиону и видишь фанатское граффити со словом «Спартак», написанным синем на белом. В этот момент наступает состояние когнитивного диссонанса. Ломаются все и всяческие шаблоны. На всякий случай уточняешь у президента клуба Николы Симовича, есть ли какая-то взаимосвязь, партнерские отношения с московскими одноклубниками, слышишь уверенное «нет» — и что-то внутри расставляется по полочкам.

Фото «СЭ»

Вот поэтому для Кержакова и вполне естественно работать в этом спартаковском клубе зенитовской (да и динамовской, где он два года выступал) расцветки. Хотя как знать, что его ждет в тренерском будущем? Мог ли предполагать, допустим, Константин Бесков, проводя всю карьеру игрока в «Динамо», что однажды возглавит «Спартак»? Или Олег Романцев, играя и тренируя красно-белых, — что судьба однажды занесет его в «Динамо» и он за три тура при сложнейшем календаре спасет клуб от первого в истории вылета, сыграв вничью с ЦСКА и... «Спартаком»?

Впрочем, карьера тренера у лучшего снайпера в истории российского футбола и сборной находится в начальной стадии, и о том, что он думает о ее перспективах, вы узнаете из большого интервью Кержакова «СЭ». Мне же нравится, что он, по отечественным меркам суперзвезда (и «Барселоне» с Месси, Хави и Ко под руководством Гвардиолы за «Севилью» забивал, между прочим), пошел в новой профессии простым рабочим путем. Не стал ждать сиятельных предложений, соответствующих громкости его имени, а потом, не получив их, слезливо излагать прессе, что его не оценили по достоинству, — а тренировал юношескую сборную России, нищую «Томь», едва вышедший в РПЛ «Нижний Новгород», скромные команды на Кипре, а теперь — в Сербии...

Только так можно набить шишки, познать все сложности и несправедливости профессии не из книжек и лекций, а на собственной шкуре. Только так можно понять, что такое не получить продление контракта в клубе, который до сезона все хоронили, железно отправляли назад в ФНЛ, но он с ним не только не вылетел, а избежал стыков и занял 11-е место — как было в Нижнем Новгороде. Там, где меньше его команды в весенней части чемпионата пропустил только «Зенит», — а ему до середины июня пудрили мозги, что все в порядке, и после возвращения из недельного свадебного путешествия заявили, что у команды будет новый тренер.

Фото «СЭ»

Только так можно узнать, как, по словам самого Кержакова в одном из интервью, способен не просто обмануть, а откровенно кинуть даже тебя, человека с именем, российский владелец (запомните на всякий случай это имя — Дмитрий Пунин, если вдруг что вам предложит) на Кипре, в «Кармиотиссе». Сначала в перерыве матча зайти в раздевалку до тренера и объявить о заменах — а когда на следующий день по понятным причинам завершали отношения, через спортивного директора попросить подписать бумагу об отсутствии претензий со словами, что сейчас они снимут деньги и через пару часов отдадут, а потом... не отдать. Со словами: «Ты же подписал бумагу, что претензий к нам не имеешь». Притом что речь шла о шести тысячах евро.

Да и вообще, пойти работать на зарплату в две тысячи евро в месяц — а она примерно такая у Кержакова была и на Кипре (хоть он ее и не получил ни разу), и теперь в Сербии — это, по-моему, делает честь человеку, который оказался способен легко спуститься с небес большого игрока на землю начинающего тренера. И, как я убедился в нашем разговоре, твердо понимает, насколько разные это профессии. Хоть и приятельствует с Александром Мостовым...

Фото «СЭ»

Российский штаб, добрая память о Чернышове, непробиваемый Дуло и тренерские кувырки

...Как же очаровательна Суботица, у которой неслучайно репутация самого красивого города Сербии! Ее центр придумали и возвели в начале ХХ века два архитектора-модерниста из Венгрии, что неудивительно — город впервые упоминался в 1391 году в хрониках Венгерского королевства, и до границы с этой страной — всего семь километров, и вплоть до конца Первой мировой войны город принадлежал Австро-Венгерской империи. У него до сих пор три (!) названия: в Венгрии его называют Забадка, в Австрии и Германии — Мария-Терезиаполь. Венгров в Суботице до сих пор больше тридцати процентов.

Фото «СЭ»

Во время сентябрьского перерыва на матчи сборных Кержаков с семьей на три дня ездил в Будапешт, до которого пути на машине — всего три часа, и находится в восторге от его красоты. А живет он в более крупном городе региона Войводина — Нови-Саде, поскольку там есть международная школа, в которой может учиться его сын. Была бы такая в Суботице — конечно, жил бы в этом уютнейшем месте.

Жаль, что они не пересеклись со Станиславом Черчесовым времен «Ференцвароша» — было бы кому и страну показать, и опытом профессиональным поделиться. Ведь на ЧМ-2002 в Японии 39-летний вратарь Станислав, которого тогда еще не называли Саламовичем, сказал 19-летнему форварду Саше, что однажды станет главным тренером сборной России. Опытному тренеру и теперь нашлось бы чем поделиться с тренером молодым.

Этот молодой тренер, как отмечает президент сербского «Спартака» Никола Симович, — один из всего двух иностранных специалистов в Суперлиге Сербии — наряду с израильтянином Бараком Бахаром, успешно тренирующим «Црвену Звезду». Когда младшему Симовичу (его отец, многолетний президент «Спартака», с недавних пор перешел на работу в Футбольный союз Сербии) рассказали, что Кержаков ищет работу, он ухватился за эту идею — в том числе потому, что настолько известных фигур у скромного клуба еще не бывало. А потом, несколько раз пообщавшись, они нашли общий язык. Тренер был намного бдительнее, чем в предыдущем случае, когда прилетел на Кипр и подписал там контракт через день после первого контакта, случившегося... через переписку в соцсетях. Без единого разговора с президентом Пуниным по видео, зато с вопросом от его человека, готов ли он прилететь прямо на следующий день. Ну, понятно же — чтобы он не успел навести справки. И ведь сработало!

Президент «Спартака» Никола Симович и Александр Кержаков. Фото «СЭ»

Встретившись у входа на Градский стадион, который клубу не принадлежит и ничего менять для него не хочет, мы с Кержаковым два часа беседовали в кафешке под названием, естественно, «Спартак». Потом он буквально на минуту (точно не больше!) сходил на предматчевую пресс-конференцию, далее в присутствии молодого президента провел небольшое собрание команды и пошел на предматчевую тренировку. В его штабе, в отличие от Кипра, куда он приехал один, есть российские ассистенты — Владимир Казаков и Руслан Аджинджал, вместе с которыми он трудился и в Томске, и в Нижнем Новгороде, а также тренер по физподготовке Сергей Алексеев. Еще один сербский помощник несколько лет работал в Казахстане и там в совершенстве овладел русским, что теперь помогает ему быть переводчиком Кержакова для команды. Главный тренер уже хорошо понимает по-сербски, схватывает все на лету, но формулировать пока предпочитает через носителя языка. На Кипре он рулил «Кармиотиссой» на вполне свободном английском, и, когда нужно, включает его и здесь.

Кафе под названием «Спартак». Фото «СЭ»

Кержаков перед тренировкой знакомит меня с Симовичем-младшим — и не упускаю возможности взять у него интервью. Он на отличном английском (на нем они и с Кержаковым общаются) очень лестно отзывается о периоде работы с командой еще одного российского тренера Андрея Чернышова — и не скрывает, что тот позитивный опыт был одним из корней идеи пригласить его соотечественника. И началом карьеры Александра в «Спартаке» президент вполне удовлетворен — четыре победы в восьми матчах, место в топ-8, которое и является задачей на сезон, поскольку даст возможность участвовать в плей-офф, который тут есть, развитие молодых футболистов... Особенно ему приятна победа в региональном дерби над «Войводиной».

Фото «СЭ»

На тренировке Кержаков больше наблюдает, чем говорит и участвует в непосредственной работе. Кстати, это вполне себе черчесовская стилистика — помню работу сборной в Сочи перед отборочными матчами Евро-2020 и впечатление, насколько слышнее голос и активнее действия Мирослава Ромащенко. Но это — общепринятая в мире практика, и, скажем, сэр Алекс Фергюсон тоже сам не проводил тренировок, так объясняя Авраму Гранту первую задачу главного тренера: «Наблюдать». И Валерий Лобановский строил чудесное киевское «Динамо» конца 1990-х — начала нулевых, глядя на тренировки со специально построенного для него балкона на базе в Конча-Заспе.

Понятно, что 40-летнему Кержакову еще тысячи тренерских верст идти до Фергюсона и Лобановского, но это не означает, что любой молодой главный тренер должен сам проводить упражнения, ведь у каждого своя стилистика. Вот в конце занятия настало его время — когда футболисты начали бить с линии штрафной. Место в воротах занял 19-летний рослый запасной вратарь Марин Дулич по прозвищу Дуло — и принялся, невзирая на авторитеты, вытаскивать все удары главного тренера! Так ни разу и не пропустил, заставив того кувыркаться — точно как в июне 2001 года, когда 18-летний Кержаков забил свой первый гол в России на взрослом уровне московскому «Спартаку» и они с Андреем Аршавиным совершали парные кувырки на Петровском.

«Завтра во вторую команду Дуло отправлю!» — смеется Кержаков, когда мы после тренировки обсуждаем ее перипетии. Конечно, нет — в основе Дуло, естественно, не выйдет, рановато еще, а вот на скамейке место займет.

Фото «СЭ»

Иван Грозный, пустые трибуны и фанаты, которые растворились с финальным свистком

Больше половины трибун 13-тысячного Градского состоит не из пластиковых сидений, а из бетонных плит. На одном из таких спартанских секторов располагаются немногочисленные (человек двадцать) фанаты «Спартака». Им-то что — они все равно ни секунды не сидят. Но сказать, что активно гонят команду вперед, тоже нельзя. За всю игру была пара-тройка непродолжительных фрагментов, когда это происходило, причем без особых изысков. «Спар-так!» — и, собственно, все. Даже фаеров, которыми балканские фанаты по-прежнему отличаются, не зажгли ни разу.

Стадион и бетонные трибуны «Спартака». Фото «СЭ»

Ах да, еще традиционное — «Сербия — Косово!». Тем более что и повод грустный приспел. Меньше чем за неделю до моего приезда в Сербию в Косове убили нескольких сербов, и это привело к резкому обострению ситуации на границе. На минувшую среду власти в Белграде объявили национальный траур, что привело к переносу целого тура чемпионата Сербии и в том числе вечного дерби «Партизан» — «Црвена Звезда», которое я тоже планировал впервые в жизни посетить. Невероятный облом, дикое разочарование! А перед началом матча «Спартак» — «Чукарички» — минута молчания в память о погибших.

«Чукарички» из Белграда, кстати, команда по сербским меркам очень приличная. Постоянный участник еврокубков, в которых в этом сезоне прошла квалификацию и сейчас играет в групповом турнире Лиги конференций; бронзовый призер трех последних чемпионатов Сербии. Даже удивительно, что перед этим туром у них со «Спартаком» было поровну очков (по 12) и команда Кержакова при гораздо более скромном составе одержала на одну победу больше. В прошлом сезоне «Чукарички» заняли, как я уже говорил, третье место, а «Спартак» — десятое, при этом в межсезонье он потерял еще и шесть игроков основы.

Матч на стадионе. Фото «СЭ»

Возвращаясь же к нехитрому репертуару фанатов — мой товарищ, болельщик «Краснодара» Евгений Руденко, игравший на ударных в рок-группе, сразу же замечает: «Барабана им не хватает!» Словно по его заказу в следующий период фанатской активности барабан появляется, но используется крайне лимитированно. Подозреваю, что Женя, слушая это, втайне мечтал, чтобы его туда запустили — показать класс...

Больше всего меня удивит, что в момент окончания матча, когда я взгляну за ворота, фанатов в секторе на бетонных плитах уже не окажется — как и вообще на стадионе. Мы-то исторически привыкли видеть противоположное — именно ультрас остаются с командой до конца, часто устраивают с ней перекличку. Даже после поражений — как недавно фаны «Химок». В Суботице могли бы и поучиться, тем более что российский футбол тут показывают — с комментариями на сербском.

Стадион «Спартака». Фото «СЭ»

В целом атмосфера на футболе, в отличие от красочного центра Суботицы, депрессивная. Стадион допотопный, с беговыми дорожками и вконец устаревшей инфраструктурой; высоченный забор перед трибунами. Публики — кот наплакал, максимум тысяча человек (а то и меньше) пришла на матч с сильными «Чукаричками». При объявлении составов не аплодировали ни одному хозяйскому футболисту, не говоря о скандировании их фамилий, — только когда после перерыва на замену вышел защитник Неманья Чаласан, ему досталась небольшая порция аплодисментов.

Зато как же все просто. Въехали на стадионную парковку мы без всяких пропусков, встали в метрах десяти от автобусов обеих команд. Никаких возражений! Прямо при входе на арену — уже упомянутая выше кафешка (правильнее даже назвать ее баром) «Спартак», хозяин которой — добрейший старик Иван, представившийся: «Иван Грозный!», хотя он совсем не грозный — широченно улыбается вам двумя сохранившимися зубами и упорно не хочет, чтобы мы платили ему за вино, — наливает и наливает бесплатно. Рассказывает (на сербском, но почти все понятно), что тридцать лет работал со старшим Симовичем, и указывает на фото мальчишки среди сотен футбольных снимков на стене: «Узнаете, кто это?» — «Нет». — «Никола, младший! Совсем пацаном его помню, а теперь — президент клуба!»

Смотрю на Ивана Грозного — и понимаю, что такие люди не в меньшей степени символы клуба, чем тренеры и игроки. И становится хорошо на душе, потому что так мало где такое осталось. Да, стадион старый, зато здесь есть такой бар и его хозяин. Как был пресс-бар бывшего вратаря Сергея Крамаренко с невероятной атмосферой и вкуснейшими котлетами на старом «Динамо». Новая арена в Петровском парке в миллион раз комфортнее, но о таком баре там приходится только мечтать. С ними из современного футбола уходит душа.

Владелец бара Иван. Фото «СЭ»

Здесь же она есть. Сербы вообще люди теплые — и нам с Евгением дают пропуска в ВИП-ложу. Понятно, что это, по сути, типично советский провинциальный стадион, и вся его «виповость» заключается в мягкой клубной подушке под пятой точкой, козырьке над головой, как на старом «Локомотиве» (кстати, он пригодился, когда во втором тайме припустил дождь и народ на нашей трибуне побежал на верхний ряд обычных зрительских мест, куда козырек дотягивается), да в возможности спуститься в перерыве в бар, где и президент клуба общается с друзьями.

Ну, так чем богаты — тем и рады. И теперь уже не Ивану Грозному, а другому пожилому сербскому бармену хотим заплатить, сколько полагается, за бокальчик белого сухого (в Сербии и выпивку на стадионе продают, и курить разрешают) — но он тоже не берет денег и наливает по полному стакану!

Без шансов

Почти ни секунды не сидит, подобно фанатам, и сам Кержаков, чей «Спартак» играет с тремя центральными защитниками. Чуть ли не с первой минуты тренер оказывается у границы технической зоны — и не садится, а внимательно смотрит и часто подсказывает игрокам. Но уровень многих из них таков, что там подсказывай, не подсказывай...

На 12-й минуте защитник «Спартака» фолит у угла штрафной на «оранжевую» карточку (можно было расценить как фол последней надежды, но судья пожалел хозяев и лишь предупредил футболиста), и полузащитник «Чукаричек» Лука Аджич неправдоподобно легко закидывает мяч через стенку в ворота. Один момент «Спартак» в ответ не использует — лучший игрок у хозяев, левый латераль Юг Станоев (после игры Кержаков назовет мне его как одного из двоих в его команде, способных играть в РПЛ), выскакивает на передачу с правого фланга, но бьет чуть выше.

Фото «СЭ»

И вскоре гости забивают породистый второй гол — проход до лицевой линии, скидка под удар в центр штрафной на ход Миладиновичу, выстрел без шансов для вратаря. И почти тут же — третий после выхода один на один. Но его спустя довольно долгое время ВАР отменяет — оказывается, что перед закидушкой через полполя у штрафной «Чукаричек» был их фол. Оттуда — вместо гола — и назначают штрафной в пользу «Спартака». Вот было бы красиво с него забить и развернуть ход матча — 1:2 вместо 0:3! Но мяч летит в «стенку».

Знакомый российскому болельщику игрок, и то уже подзабытый, на поле один — 33-летний центральный защитник «Чукаричек» Огнен Враньеш, два сезона в начале 2010-х игравший за «Краснодар», а позже — еще немножко за «Томь». Он с партнерами, в отличие от группы обороны «Спартака», простых ошибок не допускает и мячей на ровном месте не теряет. После игры Кержаков скажет, что при разнице в классе в пользу соперника брать можно только самоотдачей, концентрацией и отсутствием невынужденных ошибок, которых у спартаковцев более чем хватало.

Нет, у «Спартака» была пара интересных отрезков и пара-тройка моментов, но цельность в игре отсутствовала. Замены вроде бы помогли, но не сильно. На тренировке я особо не видел длинных передач, Кержаков не склонен игру чрезмерно упрощать, — но в матче при любой непонятной ситуации футболисты из Суботицы работали по известной поговорке: «Бей вперед — игра придет». Не приходила.

Еле теплившуюся интригу окончательно убила красная карточка центральному защитнику Керкезу на 71-й минуте и случившийся-таки через пять минут третий гол. После очередной ошибки на ровном месте. После этого Кержаков сел на скамейку и больше до конца игры с нее не вставал. И пару минут после финального свистка сидел на ней, наклонившись вперед.

Фото «СЭ»

По этой картинке нетрудно было понять, как непросто большому снайперу работать с теми, кто не умеет и десятой доли того, что мог на поле он сам. Но Александр Анатольевич не жалуется. Он добровольно выбрал эту стезю — или она его нашла. Покажет только время.

Но он не хочет и не будет ждать у отсутствующего в Сербии моря погоды. Он пашет, не жалуется на судьбу и не ожидает, что ему преподнесут предложение мечты на блюдечке с голубой каемочкой. Он работает примерно за две тысячи долларов в месяц и понимает, что еще должны пройти годы и достижения, чтобы получить право на серьезное предложение. В этом смысле Кержаков убил в себе футболиста — в этом у меня нет ни малейших сомнений. И мне очень хочется, чтобы у него получилось.

Кержаков назвал двух своих футболистов, готовых к РПЛ

Что такое провинциальная сербская пресс-конференция? В небольшую комнатку на стадионе приходят два главных тренера, и стулья там есть только для них, тренера-переводчика и ведущей. Для журналистов они не предусмотрены. Но, видимо, потому, что их, кроме меня, и нет, о чем заранее известно, — только одна женщина, сидя спиной к тренерам, параллельно печатает текст. Есть еще два видеооператора и один профессионально не опознанный, зато широко улыбающийся мне в момент видеосъемки человек. Может, и репортер — но как по нему это поймешь?

Вопросов они не задают и даже не пытаются. Сначала тренер гостей Игор Матич, а затем Кержаков дают оценку игре, после чего встают и уходят: видимо, по предыдущему опыту знают, что программа-минимум — она же и программа-максимум. А я подзываю Кержакова, и он после 0:3 невесело, конечно, но спокойно отвечает на все вопросы:

— Это самый неудачный матч команды в этом сезоне?

— С «Црвеной Звездой» был похожий. В принципе, он отображает наш реальный уровень в сравнении с такой командой, как «Чукарички». Все закономерно. Есть очень много пищи для размышлений и для работы. Мы только в начале пути.

Если отталкиваться от того, что уровень технической оснащенности соперника, в скорости принятия решений выше нашего, то единственное, чем мы можем взять и добиться хорошего результата, — серьезная концентрация, самоотдача и отсутствие невынужденных ошибок. А их сегодня было очень много. Есть команды, которые не пользуются ими из-за своего уровня мастерства, а есть те, кто таких ошибок не прощает. «Чукарички» — одна из таких.

Принять мяч и отдать передачу могут все. Разница в том, насколько быстро ты это делаешь на ограниченном пространстве и в ограниченном промежутке времени. Это и разделяет футболистов по уровню. Пока то, что вы сегодня увидели, — наш уровень. Будем постепенно исправлять ситуацию.

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

— Мне больше других у вас понравились два фланговых футболиста — левый латераль Юг Станоев и правый — Лука Биелович. Это объективная картина или разовое впечатление?

— От Биеловича я жду намного большего, чем он показывает. А Юг Станоев показал свой уровень, это очень хороший футболист с прекрасными скоростными данными. Объективно же у нас нет игроков, которые бы сильно выделялись индивидуально. Единственное, за счет чего мы сейчас можем играть, — командные взаимодействия как в атаке, так и в обороне.

К сожалению, у нас нет креативных футболистов, которые могут обыгрывать соперников один в один и создавать численное преимущество на разных участках поля. Мы стараемся это нивелировать командными взаимодействиями, но против соперников очень хорошего уровня это редко помогает.

— Есть ли у вас футболисты, которые могли бы, по вашему мнению, играть на уровне РПЛ?

— На мой взгляд, таких на момент двое — Алекса Джурасович, 20-летний опорный полузащитник, и уже упомянутый Юг Станоев. Они уже готовы. Остальные — пока не уверен.