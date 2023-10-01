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Сегодня, 14:15

В гостях у Кержакова. Как работает в Сербии лучший бомбардир России, возглавляющий «Спартак» зенитовской расцветки

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Спартака» (Субботицы) Александр Кержаков.
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» (Суботица)
Стадион «Спартака».
Фото «СЭ»
Матч на стадионе.
Фото «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» побывал в сербской Суботице.

Бело-голубой «Спартак»

Александр Кержаков, тренирующий «Спартак», — это звучит как сюрреализм, как оксюморон. Вот только «Спартак» этот — из сербской Суботицы, и цвета его — не красно-белые, а бело-голубые. И назван он в 1945 году в честь сербского партизана времен Второй мировой войны, который носил это прозвище, а не фракийца, возглавившего восстание гладиаторов и рабов в Древнем Риме.

Конечно, я все это знал. И видел фотографии, когда готовился к командировке на север Сербии. Но одно дело — интернет, и совсем другое — когда подходишь к ветхому Градскому стадиону и видишь фанатское граффити со словом «Спартак», написанным синем на белом. В этот момент наступает состояние когнитивного диссонанса. Ломаются все и всяческие шаблоны. На всякий случай уточняешь у президента клуба Николы Симовича, есть ли какая-то взаимосвязь, партнерские отношения с московскими одноклубниками, слышишь уверенное «нет» — и что-то внутри расставляется по полочкам.

Фото «СЭ»

Вот поэтому для Кержакова и вполне естественно работать в этом спартаковском клубе зенитовской (да и динамовской, где он два года выступал) расцветки. Хотя как знать, что его ждет в тренерском будущем? Мог ли предполагать, допустим, Константин Бесков, проводя всю карьеру игрока в «Динамо», что однажды возглавит «Спартак»? Или Олег Романцев, играя и тренируя красно-белых, — что судьба однажды занесет его в «Динамо» и он за три тура при сложнейшем календаре спасет клуб от первого в истории вылета, сыграв вничью с ЦСКА и... «Спартаком»?

Впрочем, карьера тренера у лучшего снайпера в истории российского футбола и сборной находится в начальной стадии, и о том, что он думает о ее перспективах, вы узнаете из большого интервью Кержакова «СЭ». Мне же нравится, что он, по отечественным меркам суперзвезда (и «Барселоне» с Месси, Хави и Ко под руководством Гвардиолы за «Севилью» забивал, между прочим), пошел в новой профессии простым рабочим путем. Не стал ждать сиятельных предложений, соответствующих громкости его имени, а потом, не получив их, слезливо излагать прессе, что его не оценили по достоинству, — а тренировал юношескую сборную России, нищую «Томь», едва вышедший в РПЛ «Нижний Новгород», скромные команды на Кипре, а теперь — в Сербии...

Александр Кержаков. Кержаков возглавил «Спартак», но не тот. Что ждет тренера в Сербии?

Только так можно набить шишки, познать все сложности и несправедливости профессии не из книжек и лекций, а на собственной шкуре. Только так можно понять, что такое не получить продление контракта в клубе, который до сезона все хоронили, железно отправляли назад в ФНЛ, но он с ним не только не вылетел, а избежал стыков и занял 11-е место — как было в Нижнем Новгороде. Там, где меньше его команды в весенней части чемпионата пропустил только «Зенит», — а ему до середины июня пудрили мозги, что все в порядке, и после возвращения из недельного свадебного путешествия заявили, что у команды будет новый тренер.

Фото «СЭ»

Только так можно узнать, как, по словам самого Кержакова в одном из интервью, способен не просто обмануть, а откровенно кинуть даже тебя, человека с именем, российский владелец (запомните на всякий случай это имя — Дмитрий Пунин, если вдруг что вам предложит) на Кипре, в «Кармиотиссе». Сначала в перерыве матча зайти в раздевалку до тренера и объявить о заменах — а когда на следующий день по понятным причинам завершали отношения, через спортивного директора попросить подписать бумагу об отсутствии претензий со словами, что сейчас они снимут деньги и через пару часов отдадут, а потом... не отдать. Со словами: «Ты же подписал бумагу, что претензий к нам не имеешь». Притом что речь шла о шести тысячах евро.

Да и вообще, пойти работать на зарплату в две тысячи евро в месяц — а она примерно такая у Кержакова была и на Кипре (хоть он ее и не получил ни разу), и теперь в Сербии — это, по-моему, делает честь человеку, который оказался способен легко спуститься с небес большого игрока на землю начинающего тренера. И, как я убедился в нашем разговоре, твердо понимает, насколько разные это профессии. Хоть и приятельствует с Александром Мостовым...

Фото «СЭ»

Российский штаб, добрая память о Чернышове, непробиваемый Дуло и тренерские кувырки

...Как же очаровательна Суботица, у которой неслучайно репутация самого красивого города Сербии! Ее центр придумали и возвели в начале ХХ века два архитектора-модерниста из Венгрии, что неудивительно — город впервые упоминался в 1391 году в хрониках Венгерского королевства, и до границы с этой страной — всего семь километров, и вплоть до конца Первой мировой войны город принадлежал Австро-Венгерской империи. У него до сих пор три (!) названия: в Венгрии его называют Забадка, в Австрии и Германии — Мария-Терезиаполь. Венгров в Суботице до сих пор больше тридцати процентов.

Фото «СЭ»

Во время сентябрьского перерыва на матчи сборных Кержаков с семьей на три дня ездил в Будапешт, до которого пути на машине — всего три часа, и находится в восторге от его красоты. А живет он в более крупном городе региона Войводина — Нови-Саде, поскольку там есть международная школа, в которой может учиться его сын. Была бы такая в Суботице — конечно, жил бы в этом уютнейшем месте.

Жаль, что они не пересеклись со Станиславом Черчесовым времен «Ференцвароша» — было бы кому и страну показать, и опытом профессиональным поделиться. Ведь на ЧМ-2002 в Японии 39-летний вратарь Станислав, которого тогда еще не называли Саламовичем, сказал 19-летнему форварду Саше, что однажды станет главным тренером сборной России. Опытному тренеру и теперь нашлось бы чем поделиться с тренером молодым.

Станислав Черчесов. «Делаем все, чтобы российская тренерская школа за границей была на высоте». Черчесов — после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Этот молодой тренер, как отмечает президент сербского «Спартака» Никола Симович, — один из всего двух иностранных специалистов в Суперлиге Сербии — наряду с израильтянином Бараком Бахаром, успешно тренирующим «Црвену Звезду». Когда младшему Симовичу (его отец, многолетний президент «Спартака», с недавних пор перешел на работу в Футбольный союз Сербии) рассказали, что Кержаков ищет работу, он ухватился за эту идею — в том числе потому, что настолько известных фигур у скромного клуба еще не бывало. А потом, несколько раз пообщавшись, они нашли общий язык. Тренер был намного бдительнее, чем в предыдущем случае, когда прилетел на Кипр и подписал там контракт через день после первого контакта, случившегося... через переписку в соцсетях. Без единого разговора с президентом Пуниным по видео, зато с вопросом от его человека, готов ли он прилететь прямо на следующий день. Ну, понятно же — чтобы он не успел навести справки. И ведь сработало!

Президент «Спартака» Никола Симович и Александр Кержаков.
Фото «СЭ»

Встретившись у входа на Градский стадион, который клубу не принадлежит и ничего менять для него не хочет, мы с Кержаковым два часа беседовали в кафешке под названием, естественно, «Спартак». Потом он буквально на минуту (точно не больше!) сходил на предматчевую пресс-конференцию, далее в присутствии молодого президента провел небольшое собрание команды и пошел на предматчевую тренировку. В его штабе, в отличие от Кипра, куда он приехал один, есть российские ассистенты — Владимир Казаков и Руслан Аджинджал, вместе с которыми он трудился и в Томске, и в Нижнем Новгороде, а также тренер по физподготовке Сергей Алексеев. Еще один сербский помощник несколько лет работал в Казахстане и там в совершенстве овладел русским, что теперь помогает ему быть переводчиком Кержакова для команды. Главный тренер уже хорошо понимает по-сербски, схватывает все на лету, но формулировать пока предпочитает через носителя языка. На Кипре он рулил «Кармиотиссой» на вполне свободном английском, и, когда нужно, включает его и здесь.

Кафе под названием «Спартак».
Фото «СЭ»

Кержаков перед тренировкой знакомит меня с Симовичем-младшим — и не упускаю возможности взять у него интервью. Он на отличном английском (на нем они и с Кержаковым общаются) очень лестно отзывается о периоде работы с командой еще одного российского тренера Андрея Чернышова — и не скрывает, что тот позитивный опыт был одним из корней идеи пригласить его соотечественника. И началом карьеры Александра в «Спартаке» президент вполне удовлетворен — четыре победы в восьми матчах, место в топ-8, которое и является задачей на сезон, поскольку даст возможность участвовать в плей-офф, который тут есть, развитие молодых футболистов... Особенно ему приятна победа в региональном дерби над «Войводиной».

Фото «СЭ»

На тренировке Кержаков больше наблюдает, чем говорит и участвует в непосредственной работе. Кстати, это вполне себе черчесовская стилистика — помню работу сборной в Сочи перед отборочными матчами Евро-2020 и впечатление, насколько слышнее голос и активнее действия Мирослава Ромащенко. Но это — общепринятая в мире практика, и, скажем, сэр Алекс Фергюсон тоже сам не проводил тренировок, так объясняя Авраму Гранту первую задачу главного тренера: «Наблюдать». И Валерий Лобановский строил чудесное киевское «Динамо» конца 1990-х — начала нулевых, глядя на тренировки со специально построенного для него балкона на базе в Конча-Заспе.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков. Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова

Понятно, что 40-летнему Кержакову еще тысячи тренерских верст идти до Фергюсона и Лобановского, но это не означает, что любой молодой главный тренер должен сам проводить упражнения, ведь у каждого своя стилистика. Вот в конце занятия настало его время — когда футболисты начали бить с линии штрафной. Место в воротах занял 19-летний рослый запасной вратарь Марин Дулич по прозвищу Дуло — и принялся, невзирая на авторитеты, вытаскивать все удары главного тренера! Так ни разу и не пропустил, заставив того кувыркаться — точно как в июне 2001 года, когда 18-летний Кержаков забил свой первый гол в России на взрослом уровне московскому «Спартаку» и они с Андреем Аршавиным совершали парные кувырки на Петровском.

«Завтра во вторую команду Дуло отправлю!» — смеется Кержаков, когда мы после тренировки обсуждаем ее перипетии. Конечно, нет — в основе Дуло, естественно, не выйдет, рановато еще, а вот на скамейке место займет.

Фото «СЭ»

Иван Грозный, пустые трибуны и фанаты, которые растворились с финальным свистком

Больше половины трибун 13-тысячного Градского состоит не из пластиковых сидений, а из бетонных плит. На одном из таких спартанских секторов располагаются немногочисленные (человек двадцать) фанаты «Спартака». Им-то что — они все равно ни секунды не сидят. Но сказать, что активно гонят команду вперед, тоже нельзя. За всю игру была пара-тройка непродолжительных фрагментов, когда это происходило, причем без особых изысков. «Спар-так!» — и, собственно, все. Даже фаеров, которыми балканские фанаты по-прежнему отличаются, не зажгли ни разу.

Стадион и бетонные трибуны «Спартака».
Фото «СЭ»

Ах да, еще традиционное — «Сербия — Косово!». Тем более что и повод грустный приспел. Меньше чем за неделю до моего приезда в Сербию в Косове убили нескольких сербов, и это привело к резкому обострению ситуации на границе. На минувшую среду власти в Белграде объявили национальный траур, что привело к переносу целого тура чемпионата Сербии и в том числе вечного дерби «Партизан» — «Црвена Звезда», которое я тоже планировал впервые в жизни посетить. Невероятный облом, дикое разочарование! А перед началом матча «Спартак» — «Чукарички» — минута молчания в память о погибших.

«Чукарички» из Белграда, кстати, команда по сербским меркам очень приличная. Постоянный участник еврокубков, в которых в этом сезоне прошла квалификацию и сейчас играет в групповом турнире Лиги конференций; бронзовый призер трех последних чемпионатов Сербии. Даже удивительно, что перед этим туром у них со «Спартаком» было поровну очков (по 12) и команда Кержакова при гораздо более скромном составе одержала на одну победу больше. В прошлом сезоне «Чукарички» заняли, как я уже говорил, третье место, а «Спартак» — десятое, при этом в межсезонье он потерял еще и шесть игроков основы.

Матч на стадионе.
Фото «СЭ»

Возвращаясь же к нехитрому репертуару фанатов — мой товарищ, болельщик «Краснодара» Евгений Руденко, игравший на ударных в рок-группе, сразу же замечает: «Барабана им не хватает!» Словно по его заказу в следующий период фанатской активности барабан появляется, но используется крайне лимитированно. Подозреваю, что Женя, слушая это, втайне мечтал, чтобы его туда запустили — показать класс...

Больше всего меня удивит, что в момент окончания матча, когда я взгляну за ворота, фанатов в секторе на бетонных плитах уже не окажется — как и вообще на стадионе. Мы-то исторически привыкли видеть противоположное — именно ультрас остаются с командой до конца, часто устраивают с ней перекличку. Даже после поражений — как недавно фаны «Химок». В Суботице могли бы и поучиться, тем более что российский футбол тут показывают — с комментариями на сербском.

Стадион «Спартака».
Фото «СЭ»

В целом атмосфера на футболе, в отличие от красочного центра Суботицы, депрессивная. Стадион допотопный, с беговыми дорожками и вконец устаревшей инфраструктурой; высоченный забор перед трибунами. Публики — кот наплакал, максимум тысяча человек (а то и меньше) пришла на матч с сильными «Чукаричками». При объявлении составов не аплодировали ни одному хозяйскому футболисту, не говоря о скандировании их фамилий, — только когда после перерыва на замену вышел защитник Неманья Чаласан, ему досталась небольшая порция аплодисментов.

Зато как же все просто. Въехали на стадионную парковку мы без всяких пропусков, встали в метрах десяти от автобусов обеих команд. Никаких возражений! Прямо при входе на арену — уже упомянутая выше кафешка (правильнее даже назвать ее баром) «Спартак», хозяин которой — добрейший старик Иван, представившийся: «Иван Грозный!», хотя он совсем не грозный — широченно улыбается вам двумя сохранившимися зубами и упорно не хочет, чтобы мы платили ему за вино, — наливает и наливает бесплатно. Рассказывает (на сербском, но почти все понятно), что тридцать лет работал со старшим Симовичем, и указывает на фото мальчишки среди сотен футбольных снимков на стене: «Узнаете, кто это?» — «Нет». — «Никола, младший! Совсем пацаном его помню, а теперь — президент клуба!»

Смотрю на Ивана Грозного — и понимаю, что такие люди не в меньшей степени символы клуба, чем тренеры и игроки. И становится хорошо на душе, потому что так мало где такое осталось. Да, стадион старый, зато здесь есть такой бар и его хозяин. Как был пресс-бар бывшего вратаря Сергея Крамаренко с невероятной атмосферой и вкуснейшими котлетами на старом «Динамо». Новая арена в Петровском парке в миллион раз комфортнее, но о таком баре там приходится только мечтать. С ними из современного футбола уходит душа.

Владелец бара Иван.
Фото «СЭ»

Здесь же она есть. Сербы вообще люди теплые — и нам с Евгением дают пропуска в ВИП-ложу. Понятно, что это, по сути, типично советский провинциальный стадион, и вся его «виповость» заключается в мягкой клубной подушке под пятой точкой, козырьке над головой, как на старом «Локомотиве» (кстати, он пригодился, когда во втором тайме припустил дождь и народ на нашей трибуне побежал на верхний ряд обычных зрительских мест, куда козырек дотягивается), да в возможности спуститься в перерыве в бар, где и президент клуба общается с друзьями.

Ну, так чем богаты — тем и рады. И теперь уже не Ивану Грозному, а другому пожилому сербскому бармену хотим заплатить, сколько полагается, за бокальчик белого сухого (в Сербии и выпивку на стадионе продают, и курить разрешают) — но он тоже не берет денег и наливает по полному стакану!

Без шансов

Почти ни секунды не сидит, подобно фанатам, и сам Кержаков, чей «Спартак» играет с тремя центральными защитниками. Чуть ли не с первой минуты тренер оказывается у границы технической зоны — и не садится, а внимательно смотрит и часто подсказывает игрокам. Но уровень многих из них таков, что там подсказывай, не подсказывай...

На 12-й минуте защитник «Спартака» фолит у угла штрафной на «оранжевую» карточку (можно было расценить как фол последней надежды, но судья пожалел хозяев и лишь предупредил футболиста), и полузащитник «Чукаричек» Лука Аджич неправдоподобно легко закидывает мяч через стенку в ворота. Один момент «Спартак» в ответ не использует — лучший игрок у хозяев, левый латераль Юг Станоев (после игры Кержаков назовет мне его как одного из двоих в его команде, способных играть в РПЛ), выскакивает на передачу с правого фланга, но бьет чуть выше.

Фото «СЭ»

И вскоре гости забивают породистый второй гол — проход до лицевой линии, скидка под удар в центр штрафной на ход Миладиновичу, выстрел без шансов для вратаря. И почти тут же — третий после выхода один на один. Но его спустя довольно долгое время ВАР отменяет — оказывается, что перед закидушкой через полполя у штрафной «Чукаричек» был их фол. Оттуда — вместо гола — и назначают штрафной в пользу «Спартака». Вот было бы красиво с него забить и развернуть ход матча — 1:2 вместо 0:3! Но мяч летит в «стенку».

Знакомый российскому болельщику игрок, и то уже подзабытый, на поле один — 33-летний центральный защитник «Чукаричек» Огнен Враньеш, два сезона в начале 2010-х игравший за «Краснодар», а позже — еще немножко за «Томь». Он с партнерами, в отличие от группы обороны «Спартака», простых ошибок не допускает и мячей на ровном месте не теряет. После игры Кержаков скажет, что при разнице в классе в пользу соперника брать можно только самоотдачей, концентрацией и отсутствием невынужденных ошибок, которых у спартаковцев более чем хватало.

Нет, у «Спартака» была пара интересных отрезков и пара-тройка моментов, но цельность в игре отсутствовала. Замены вроде бы помогли, но не сильно. На тренировке я особо не видел длинных передач, Кержаков не склонен игру чрезмерно упрощать, — но в матче при любой непонятной ситуации футболисты из Суботицы работали по известной поговорке: «Бей вперед — игра придет». Не приходила.

Еле теплившуюся интригу окончательно убила красная карточка центральному защитнику Керкезу на 71-й минуте и случившийся-таки через пять минут третий гол. После очередной ошибки на ровном месте. После этого Кержаков сел на скамейку и больше до конца игры с нее не вставал. И пару минут после финального свистка сидел на ней, наклонившись вперед.

Фото «СЭ»

По этой картинке нетрудно было понять, как непросто большому снайперу работать с теми, кто не умеет и десятой доли того, что мог на поле он сам. Но Александр Анатольевич не жалуется. Он добровольно выбрал эту стезю — или она его нашла. Покажет только время.

Но он не хочет и не будет ждать у отсутствующего в Сербии моря погоды. Он пашет, не жалуется на судьбу и не ожидает, что ему преподнесут предложение мечты на блюдечке с голубой каемочкой. Он работает примерно за две тысячи долларов в месяц и понимает, что еще должны пройти годы и достижения, чтобы получить право на серьезное предложение. В этом смысле Кержаков убил в себе футболиста — в этом у меня нет ни малейших сомнений. И мне очень хочется, чтобы у него получилось.

Кержаков назвал двух своих футболистов, готовых к РПЛ

Что такое провинциальная сербская пресс-конференция? В небольшую комнатку на стадионе приходят два главных тренера, и стулья там есть только для них, тренера-переводчика и ведущей. Для журналистов они не предусмотрены. Но, видимо, потому, что их, кроме меня, и нет, о чем заранее известно, — только одна женщина, сидя спиной к тренерам, параллельно печатает текст. Есть еще два видеооператора и один профессионально не опознанный, зато широко улыбающийся мне в момент видеосъемки человек. Может, и репортер — но как по нему это поймешь?

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Вопросов они не задают и даже не пытаются. Сначала тренер гостей Игор Матич, а затем Кержаков дают оценку игре, после чего встают и уходят: видимо, по предыдущему опыту знают, что программа-минимум — она же и программа-максимум. А я подзываю Кержакова, и он после 0:3 невесело, конечно, но спокойно отвечает на все вопросы:

— Это самый неудачный матч команды в этом сезоне?

— С «Црвеной Звездой» был похожий. В принципе, он отображает наш реальный уровень в сравнении с такой командой, как «Чукарички». Все закономерно. Есть очень много пищи для размышлений и для работы. Мы только в начале пути.

Если отталкиваться от того, что уровень технической оснащенности соперника, в скорости принятия решений выше нашего, то единственное, чем мы можем взять и добиться хорошего результата, — серьезная концентрация, самоотдача и отсутствие невынужденных ошибок. А их сегодня было очень много. Есть команды, которые не пользуются ими из-за своего уровня мастерства, а есть те, кто таких ошибок не прощает. «Чукарички» — одна из таких.

Принять мяч и отдать передачу могут все. Разница в том, насколько быстро ты это делаешь на ограниченном пространстве и в ограниченном промежутке времени. Это и разделяет футболистов по уровню. Пока то, что вы сегодня увидели, — наш уровень. Будем постепенно исправлять ситуацию.

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

— Мне больше других у вас понравились два фланговых футболиста — левый латераль Юг Станоев и правый — Лука Биелович. Это объективная картина или разовое впечатление?

— От Биеловича я жду намного большего, чем он показывает. А Юг Станоев показал свой уровень, это очень хороший футболист с прекрасными скоростными данными. Объективно же у нас нет игроков, которые бы сильно выделялись индивидуально. Единственное, за счет чего мы сейчас можем играть, — командные взаимодействия как в атаке, так и в обороне.

К сожалению, у нас нет креативных футболистов, которые могут обыгрывать соперников один в один и создавать численное преимущество на разных участках поля. Мы стараемся это нивелировать командными взаимодействиями, но против соперников очень хорошего уровня это редко помогает.

— Есть ли у вас футболисты, которые могли бы, по вашему мнению, играть на уровне РПЛ?

— На мой взгляд, таких на момент двое — Алекса Джурасович, 20-летний опорный полузащитник, и уже упомянутый Юг Станоев. Они уже готовы. Остальные — пока не уверен.

Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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