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Сегодня, 00:50

Кокорин снова в игре! Сделал 1+1 в гостевом дерби и принес «Арису» победу

Артем Белинин
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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24 нояб, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
АЕЛ
0:3
Арис Л

Александр Кокорин в этом сезоне пропал с радаров — о 33-летнем нападающем «Ариса» из Лимассола почти ничего не слышно. Но теперь он громко вернулся обратно в новости — на матч против АЕЛ Кокорин вышел с капитанской повязкой и оформил 1+1 по системе «гол плюс пас», чем помог команде одержать крупную победу в дерби со счетом 3:0.

На опыте

Александр отличился уже на 2-й минуте матча. На самом деле ничего космического он не сделал — просто грамотно ускорился, отлепился от защитника и ловко забил в пустые. Да и саму атаку соперник привез сам себе — один из игроков АЕЛ зачем-то отдал ужасно неточный пас назад.

А вот ассист у Саши вышел эстетский — в начале второго тайма Кокорин изящно пяточкой отправил в забег Гомиса, тот не растерялся и забил, удвоив преимущество. Третий гол в ворота АЕЛ «Арис» оформил в добавленное время уже без Александра — россиянина заменили на 85-й.

В целом дела не очень

Пожалуй, перфоманс против АЕЛ — первое достойное выступление Кокорина в этом сезоне. Но, справедливости ради, у него было не так много возможностей проявить себя — с конца августа до начала октября форвард был травмирован, а после постепенно втягивался в игру.

Более того, игра с АЕЛ стала для Александра самой длинной в этом сезоне в рамках чемпионата — он провел на поле 85 минут. Ранее в лиге Кипра Кокорин играл максимум 82 минуты, но обычно гораздо меньше. Полный матч в этом сезоне у Саши только один — в Кубке против АСИЛа (6:1), там он тоже вышел с капитанской повязкой и отметился голом.

Всего на счету Кокорина в этом сезоне 8 матчей во всех турнирах, 3 гола и 2 голевые передачи. «Арис» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, в его активе 26 очков. Отставание от идущего первым «Пафоса» — 5 баллов.

Александр Кокорин
ФК АЕЛ (Лимасол)
ФК Арис (Лимасол)

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