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Сегодня, 13:00

Кокорин неожиданно стал кумиром. Жаль, что поезд уже ушел

Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболист «Ариса» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Константин Алексеев — о возвращении 32-летнего форварда из «Фиорентины» в «Арис».

Кокорин вернулся в «Арис». В этом решении максимум логики. Зачем греть скамейку в «Фиорентине» и довольствоваться жалкими минутами в Италии, когда можно купаться в лучах славы на Кипре.

В Лимасоле души не чаят в российском нападающем. Он — MVP чемпионата в прошлом сезоне, привел клуб к титулу, так что по праву выставлял в соцсетях фото с кубками на подушке. Заслужил.

Поэтому камбэк, конечно, объясним. Тем более что «Арис» впервые в истории попал в групповой турнир Лиги Европы. «Ты нам очень нужен, мы ждем тебя, девятый номер никому не отдавали», — подчеркнул роль Кокорина в команде главный тренер Алексей Шпилевский в презентационном ролике.

Фото ФК «Арис»

На Кипре — признание и обожание. В отличие от Италии, где россиянин — седьмой запасной.

И все же жаль. Кокорин провел прошлый сезон выше ожиданий. Доказал, что даже после колонии и длительного отсутствия тренировок можно вернуться на серьезный уровень, стать кумиром в приличном чемпионате. Но даже такие достижения не позволили ворваться в серию А. Заиграть там, где талант точно позволял. Если Александр сейчас и взялся за ум, то поздновато для того, чтобы стать своим на самом высшем уровне.

Александр Кокорин. В «Арисе» сообщили о заявке Кокорина на Лигу Европы

Поезд топ-чемпионатов, похоже, уже ушел — следующим летом Александру исполнится 33 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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