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Иньеста анонсировал завершение карьеры! Легендарный полузащитник с лета без команды

Иньеста 8 октября объявит о завершении карьеры футболиста
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press
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Ждем 8 октября.

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста анонсировал завершение карьеры. В социальных сетях 40-летнего футболиста появилось видео, на котором художник рисует футболку «Барселоны» с фамилией игрока на спине и перевернутой в знак бесконечности цифрой 8 — номером, под которым испанец выступал дольше всего. Подпись к ролику гласит: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».

Иньеста никак не мог успокоиться

Иньеста, вероятно, один из самых голодных до футбола игроков в истории. Полузащитник покинул «Барселону» в июле 2018 года в возрасте 34 лет, но не стал завершать карьеру, а отправился в «Виссел Кобе».

В составе японского клуба Андрес начал новую жизнь — за пять лет он принял участие в 134 матчах, забил 26 мячей и отдал 25 голевых передач (данные — Transfermarkt). Кроме того, испанец пополнил коллекцию титулов — стал чемпионом Японии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Андрес Иньеста. Иньеста после «Барселоны» играл в Японии и ОАЭ. Почему он выбирал такие непопсовые места?

Летом 2023 года уже почти 40-летний Иньеста вновь не смог остановиться и перешел в «Эмирейтс» из ОАЭ. Даже здесь и уже в весьма почтенном для футболиста возрасте полузащитник сыграл в 23 матчах, оформил пять голов и отдал голевую передачу.

Еще в июле 2024-го Иньеста не планировал завершать карьеру: «Я хочу продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что настал момент остановиться», — цитировал Андреса портал Goal. Однако теперь, вероятно, испанец поменял решение.

Андрес Иньеста в «Барселоне».
Фото Global Look Press

Великий полузащитник

Иньеста однозначно в пантеоне величайших футболистов в истории. Вместе с Хави и Бускетсом он входит в одну из самых успешных троек полузащиты — вместе спортсмены выиграли 19 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

На персональном счету Андреса — 37 трофеев, по этому показателю он один из лидеров среди всех футболистов. Больше — только у Лео Месси (44), Дани Алвеса (43) и Хассама Ашура (39). В числе самых престижных титулов Иньесты — победы в чемпионатах мира, Европы и Лиге чемпионов.

За «Барселону» полузащитник провел 674 матча, забил 57 мячей и отдал 135 голевых передач по данным Transfermarkt. За сборную Испании у Иньесты 131 матч, 14 голов и 30 голевых передач по статистике того же портала.

Андрес Иньеста
Футбол

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