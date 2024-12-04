Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:30

«Нет голевых действий? В «Сьоне» готовы ждать — там понимают ценность Антона!» Интервью журналиста из Швейцарии

В Швейцарии оценили игру Антона Миранчука за «Сьон»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Антон Миранчук против Гюго Вандермерша в матче «Сьон» — «Санкт-Галлен».
Антон Миранчук против Гюго Вандермерша в матче «Сьон» — «Санкт-Галлен».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Российский полузащитник выбыл до конца года.

Футбольный обозреватель Стефан Фурнье из газеты Le Nouvelliste, которая издается в Сьоне, поделился с «СЭ» своим мнением о травме Антона Миранчука и о нынешнем положении дел в его команде.

— Как дела у Антона Миранчука?

— К сожалению, Антон в этом календарном году уже не сыграет. Он пропустит матч Кубка Швейцарии против «Базеля» в эту среду и обе оставшиеся до Нового года игры в суперлиге — против «Янг Бойз» (7 декабря) и «Ивердона» (14 декабря).

Антон Миранчук. «Против Миранчука будут играть жестко, ему надо привыкнуть». В Швейцарии оценили старт россиянина в «Сьоне»

— Что за травма у Миранчука? Нет ли речи об операции?

— Про операцию я ничего не слышал. Как понимаю, Антон повредил приводящие мышцы бедра. Это неприятная травма, для восстановления от которой нужно определенное время. Свой последний матч в уходящем году Антон провел 2 ноября против «Санкт-Галлена». Он выглядел очень неплохо, хотя, видимо, уже в той встрече испытывал определенный дискомфорт. Ну а дальше Антон выбыл из строя.

— Когда, на ваш взгляд, следует ждать его возвращения на поле?

— Свой первый матч после новогодних каникул «Сьон» проведет 18 января против «Грассхоппера». Надеюсь, к тому времени Антон будет уже в строю. Во второй половине декабря «Сьон» уходит в отпуск, а затем, сразу после Нового года, может провести недельный цикл тренировок. Все надеются, что в новом году Миранчук будет уже заниматься в общей группе, тогда как пока у него идет индивидуальная работа.

Футболист «Сьона» празднуют победу в матче против «Люцерна».
Футболист «Сьона» празднуют победу в матче против «Люцерна».
Фото ФК «Сьона», соцсети

— Вы сами говорили мне, что Миранчук приехал в «Сьон» в статусе звезды. Нет ли у клуба и болельщиков разочарования от этого трансфера? Ведь получается, что этот календарный год он завершит без результативных действий, ради которых его и брали.

— К Антону нет никаких претензий по части самоотдачи. Он настоящий профессионал. Поначалу ему не хватало кондиций из-за длительного отсутствия игровой практики, а теперь вот случилась травма. В клубе готовы ждать, потому что понимают ценность этого футболиста. Тот же главный тренер Толо неоднократно подчеркивал неординарность Антона. Болельщики тоже верят, что еще увидят Миранчука в его лучшей форме. Официальное деление суперлиги на две шестерки — верхнюю и нижнюю — произойдет только в апреле, так что у Антона еще есть время принести «Сьону» немало пользы.

— Верхняя шестерка, то есть элитная, разыграет первое место и путевки в еврокубки. Насколько реально «Сьону» попасть в эту ВИП-компанию?

— Главный тренер команды подчеркивает, что главная задача — остаться в высшем дивизионе, куда она вернулась в этом году. А вот президент хочет верить, что клуб может пробиться в элитную шестерку. Пока «Сьон» восьмой. Отставание от шестого места — четыре очка. Отрыв от рокового последнего — семь баллов. Посмотрим, что будет дальше. «Базель», который только что забрался на первое место, одно время находился в таблице ниже «Сьона», а у действующего чемпиона страны «Янг Бойз», который выступает в Лиге чемпионов, сейчас столько же очков, сколько у Антона с партнерами. Одно время «Цюрих» шел на первом месте, а теперь свалился на четвертое. Все меняется, так что сегодня рано делать далекоидущие выводы. Мне, как и президенту «Сьона», тоже хотелось бы увидеть его в первой шестерке. Но при этом я согласен с нашим главным тренером, что главное — сохранить место в суперлиге. Думаю, что это по силам. Ну а сам Антон еще непременно поможет «Сьону».

Антон Миранчук. Дождались перформанса Миранчука за «Сьон». У Антона дебютный гол и две результативные передачи

— Три недели назад к вам в Сьон приезжал «Люцерн», за который выступает младший из трех сыновей Деяна Станковича. Как вам игра сына главного тренера московского «Спартака»?

— В том конкретном матче «Люцерн» сыграл слабо, он по делу проиграл «Сьону», хотя в турнирной таблице стоит сейчас на три позиции выше. В «Люцерне» не боятся доверять молодым ребятам, и 19-летний сын Станковича чуть ли не все матчи играет в стартовом составе, причем на важнейшей позиции опорного полузащитника. Само по себе это говорит о степени доверия к нему со стороны тренерского штаба. Кстати, в матче против «Сьона» тренер «Люцерна» сделал в перерыве все пять разрешенных замен: это же как надо быть недовольным своей командой! При этом 19-летний Александр Станкович отыграл полный матч. Так что дела у него явно идут хорошо.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
У Ямаля роман со звездой TikTok
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Сегодня
Вчера
Неделя