Российский полузащитник выбыл до конца года.

Футбольный обозреватель Стефан Фурнье из газеты Le Nouvelliste, которая издается в Сьоне, поделился с «СЭ» своим мнением о травме Антона Миранчука и о нынешнем положении дел в его команде.

— Как дела у Антона Миранчука?

— К сожалению, Антон в этом календарном году уже не сыграет. Он пропустит матч Кубка Швейцарии против «Базеля» в эту среду и обе оставшиеся до Нового года игры в суперлиге — против «Янг Бойз» (7 декабря) и «Ивердона» (14 декабря).

— Что за травма у Миранчука? Нет ли речи об операции?

— Про операцию я ничего не слышал. Как понимаю, Антон повредил приводящие мышцы бедра. Это неприятная травма, для восстановления от которой нужно определенное время. Свой последний матч в уходящем году Антон провел 2 ноября против «Санкт-Галлена». Он выглядел очень неплохо, хотя, видимо, уже в той встрече испытывал определенный дискомфорт. Ну а дальше Антон выбыл из строя.

— Когда, на ваш взгляд, следует ждать его возвращения на поле?

— Свой первый матч после новогодних каникул «Сьон» проведет 18 января против «Грассхоппера». Надеюсь, к тому времени Антон будет уже в строю. Во второй половине декабря «Сьон» уходит в отпуск, а затем, сразу после Нового года, может провести недельный цикл тренировок. Все надеются, что в новом году Миранчук будет уже заниматься в общей группе, тогда как пока у него идет индивидуальная работа.

Футболист «Сьона» празднуют победу в матче против «Люцерна». Фото ФК «Сьона», соцсети

— Вы сами говорили мне, что Миранчук приехал в «Сьон» в статусе звезды. Нет ли у клуба и болельщиков разочарования от этого трансфера? Ведь получается, что этот календарный год он завершит без результативных действий, ради которых его и брали.

— К Антону нет никаких претензий по части самоотдачи. Он настоящий профессионал. Поначалу ему не хватало кондиций из-за длительного отсутствия игровой практики, а теперь вот случилась травма. В клубе готовы ждать, потому что понимают ценность этого футболиста. Тот же главный тренер Толо неоднократно подчеркивал неординарность Антона. Болельщики тоже верят, что еще увидят Миранчука в его лучшей форме. Официальное деление суперлиги на две шестерки — верхнюю и нижнюю — произойдет только в апреле, так что у Антона еще есть время принести «Сьону» немало пользы.

— Верхняя шестерка, то есть элитная, разыграет первое место и путевки в еврокубки. Насколько реально «Сьону» попасть в эту ВИП-компанию?

— Главный тренер команды подчеркивает, что главная задача — остаться в высшем дивизионе, куда она вернулась в этом году. А вот президент хочет верить, что клуб может пробиться в элитную шестерку. Пока «Сьон» восьмой. Отставание от шестого места — четыре очка. Отрыв от рокового последнего — семь баллов. Посмотрим, что будет дальше. «Базель», который только что забрался на первое место, одно время находился в таблице ниже «Сьона», а у действующего чемпиона страны «Янг Бойз», который выступает в Лиге чемпионов, сейчас столько же очков, сколько у Антона с партнерами. Одно время «Цюрих» шел на первом месте, а теперь свалился на четвертое. Все меняется, так что сегодня рано делать далекоидущие выводы. Мне, как и президенту «Сьона», тоже хотелось бы увидеть его в первой шестерке. Но при этом я согласен с нашим главным тренером, что главное — сохранить место в суперлиге. Думаю, что это по силам. Ну а сам Антон еще непременно поможет «Сьону».

— Три недели назад к вам в Сьон приезжал «Люцерн», за который выступает младший из трех сыновей Деяна Станковича. Как вам игра сына главного тренера московского «Спартака»?

— В том конкретном матче «Люцерн» сыграл слабо, он по делу проиграл «Сьону», хотя в турнирной таблице стоит сейчас на три позиции выше. В «Люцерне» не боятся доверять молодым ребятам, и 19-летний сын Станковича чуть ли не все матчи играет в стартовом составе, причем на важнейшей позиции опорного полузащитника. Само по себе это говорит о степени доверия к нему со стороны тренерского штаба. Кстати, в матче против «Сьона» тренер «Люцерна» сделал в перерыве все пять разрешенных замен: это же как надо быть недовольным своей командой! При этом 19-летний Александр Станкович отыграл полный матч. Так что дела у него явно идут хорошо.