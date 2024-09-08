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Сегодня, 12:45

Странный босс, слабый состав и возможность уехать на повышение. Что за «Сьон», куда может уйти Миранчук?

Антон Миранчук может перейти в швейцарский «Сьон»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Антон Миранчук
Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Сьоне».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Странный выбор.

Что случилось?

Антон Миранчук наконец нашел клуб. 28-летний полузащитник в июне покинул «Локомотив» в статусе свободного агента — не договорился с железнодорожниками по зарплате. Генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко тогда заявил: «Мы хотели сохранить Миранчука в составе... Клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял».

Агент футболиста Вадим Шпинев тогда сказал, что «Локомотив» предложил понижение контракта почти в два раза и назвал условия «неприемлемыми». И сразу же принялся искать подопечному новый клуб, причем главным условием был переезд в Европу.

Все лето появлялись слухи про турецкие команды («Трабзонспор» и «Галатасарай»), испанские («Севилья» и «Алавес»), греческие ПАОК, «Олимпиакос» и «Панатинаикос», и даже голландские «Аякс» и «Фейеноорд». Некоторые из этих клубов опровергали слухи, и ни в один Миранчук в итоге не перешел.

Антон Миранчук. «Мы не источник для обогащения непонятно за что». Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

Под конец лета даже пошли разговоры про возвращение в «Локомотив» — председателю совета директоров клуба Юрию Нагорных даже пришлось опровергать их: «Тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта».

В итоге Антон Миранчук все же нашел клуб, и даже в Европе. По информации Telegram-канала «Убойная сила», полузащитник перейдет в швейцарский «Сьон». В клубе эту информацию подтвердили: «Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено», — заявил президент клуба Кристиан Константин в интервью Sport24.

Футболист Антон Миранчук
Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что же за клуб выбрал для себя Антон Миранчук?

«Сьон» только вернулся из второй лиги. Состав — дешевле «Факела»

Если переход все же состоится, впервые в карьере Антон Миранчук окажется не в топ-клубе. И не просто «не в топ», а вообще на другом краю таблицы — «Сьон» только вернулся из второй по силе лиги Швейцарии, куда свалился по итогам сезона-2022/23. Впервые за 17 лет.

Собственно, и до вылета «Сьон» с трудом входил даже в пятерку сильнейших клубов Швейцарии — да, на счету команды из Вале есть и чемпионства, и Кубки (вообще «Сьон» считается кубковой командой — 13 побед), но большая часть из них была добыта очень, очень давно. По популярности и силе «Сьон» многократно уступает грандам — «Янг Бойзу» и «Базелю». Да и «Серветт» с «Цюрихом» и «Лугано» явно сильнее.

После возвращения у «Сьона» будет самый дешевый состав в суперлиге — по данным Transfermarkt, его совокупная стоимость — всего 9 миллионов евро. Для сравнения, стоимость российского «Факела» — почти 14, а, для еще большего контраста, стоимость Антона Миранчука — 6 миллионов евро.

Даже относительно Швейцарии это очень слабый состав — с отрывом худший в лиге. Конечно, в футбол играют не деньги, но на дистанции коллективное качество играет роль. Кстати, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Миранчук будет получать в «Сьоне» 1,5 миллиона евро — не исключено, но в таком случае он не только станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (с гигантским отрывом, общий актуальный банк в клубе — 2,7 миллиона евро, судя по порталу Capology), но и одним из самых дорогих игроков лиги. Такие зарплаты в Швейцарии позволяет себе только «Янг Бойз», так что-либо Миранчуку сказочно повезло в «Сьоне», либо...

Президент «Сьона» Кристиан Константин
Кристиан Константин.
Фото Global Look Press

Босс «Сьона» очень странный. Спас клуб от банкротства, но правит эксцентрично

В «Сьоне» играл Марио Балотелли. Один этот факт весьма красноречив — какой попало клуб не позовет эксцентричного итальянца к себе. Для этого нужно обладать определенным складом характера, и босс «Сьона» Кристиан Константин им в полной мере обладает.

В первую очередь Константин скор на расправу — список тренеров за последние 20 лет, что Кристиан у власти, внушает, ведь в нем находится под 50 человек! В среднем владелец клуба меняет два-три тренера в год, и очень редко кто-то задерживается дольше одного сезона.

Кстати, в списке тренеров есть и необычное имя... Кристиан Константин. Да, владелец уже несколько раз за карьеру убирал тренеров, чтобы порулить самостоятельно. Получалось с переменным успехом. Последний раз такую историю Константин провернул в злополучном сезоне-2022/23, провел два матча — в одном проиграл в Кубке «Лугано» 0:3, во втором сыграл вничью с тем же «Лугано» (1:1), но уже в чемпионате. Потом все же нанял тренера. Которого, впрочем, уволил через два месяца. А следующего уволил через полтора.

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Нынешний коуч Дидье Толот держится бодро — провел целый сезон и вернул команду в высшую лигу. Но важно помнить, что он ни от чего не застрахован — все-таки он почти не знал поражений во второй лиге и добрался до полуфинала Кубка. В высшей лиге пока тоже идет хорошо (даже победил «Янг Бойз» и сыграл вничью с «Базелем»), но стоит оступиться — нет сомнений, что Константин с ним попрощается.

Кстати, российские болельщики, особенно красно-белые, могут хорошо помнить Константина — в свой первый заход в клуб именно он добился переигровки матча «Спартак» — «Сьон», когда лично установил, что ворота стадиона «Локомотив» не того размера. Не самое дальновидное решение — вместо 1:2 «Сьон» получил 1:5 в новой игре.

При этом Кристиана нельзя назвать прямо отвратительным боссом. Он неплохо рулит экономикой, собирается строить новую арену (нынешняя, на 16 тысяч человек, построена в 1968 году и выглядит очень старой) и периодически продает игроков в топ-клубы. Кстати, а есть ли надежда у Миранчука?

Футболист Матеус Кунья в «Сьоне»
Матеус Кунья.
Фото Global Look Press

Из «Сьона» уезжали в «Интер», «Ювентус» и «РБ Лейпциг». Неплохой трамплин

Если Константин получает хорошее предложение, у него нет проблем его принять. Относительно недавно «Сьон» отправлял Кунью в «РБ Лейпциг» за 15 миллионов евро, Федерико Димарко в «Интер» за 5 миллионов или защитника Фернандеса в «Вест Хэм» — за 6,5. Направления самые разные, к внутренним трансферам на повышение «Сьон» тоже относится нормально.

Проблема в том, что крупных продаж не было уже давно. Последним в «Ювентус» отправили Энцо Барренечеа в сезоне-2019/20, а с тех пор большие переходы закончились. В какой-то момент закончились вообще любые — с сезона-2021/22 «Сьон» продал всего двух игроков за небольшие деньги, остальных преимущественно распускает бесплатно.

При этом многое, конечно, зависит от Миранчука. Он пусть и выбрал весьма эксцентричный вариант для продолжения карьеры, но все же не похож на типичного футболиста «Сьона», Антон гораздо сильнее. Поэтому, если проявит себя (хотя из-за возможной тренерской карусели может быть сложно), может и пополнить почетный список ушедших на повышение игроков.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон

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