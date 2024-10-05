Чудной владелец клуба, Женевское озеро и статус звезды. Как Антон Миранчук устроился в Швейцарии

От нашего легионера ждут подвигов в «Сьоне».

После восьми туров чемпионата Швейцарии «Сьон» занимает шестое место в турнирной таблице. Если новая команда Антона Миранчука удержит данную позицию по итогам регулярного сезона (который продлится до начала февраля), это будет большим успехом: первая шестерка затем разыграет чемпионский титул и путевки в еврокубки, а вот во второй развернется борьба за выживание.

В соперниках перед паузой на матчи сборных «Ивердон» — как раз одна из тех команд, которая наверняка окажется именно в нижней части турнирной таблицы. Пока там же, кстати, сенсационно застрял действующий чемпион страны «Янг Бойз», идущий на предпоследнем месте. Ниже «Сьона» пока стоят некогда славный «Грассхопперс» и потерявший лоск «Базель», в начале века нередко игравший в основном турнире Лиги чемпионов (и где дважды сталкивался со «Спартаком»).

Кстати, нынешний тренер «Сьона» 60-летний француз Дидье Толо тоже играл против «Спартака». Он принял участие в двух из трех знаменитых матчей, которые москвичи провели со швейцарцами в конце прошлого века. В частности, в московской переигровке, когда «Сьон» уступил со счетом 1:5, Толо вышел на позиции нападающего и ничем особым не запомнился. Но все же Миранчуку есть чему поучиться у Толо — тот провел два сезона в «Бордо», где застал взлет Зинедина Зидана и закат карьеры Жан-Пьера Папена. Так что успел поиграть сразу с двумя обладателями «Золотого мяча». Сам Дидье закончил как раз в «Сьоне», в который уже не раз возвращался уже в качестве тренера.

Вообще это не является аномалией для этого швейцарского клуба. Его 67-летний хозяин и президент Кристиан Константин, который (с перерывом в пять лет) занимает свою должность с 1993 года, успел за это время 57 (!) раз отправить тренеров в отставку.

С условиями в «Сьоне» все тоже не гладко. Думается, Миранчук немало удивился, когда увидел, что ему придется тренироваться чуть ли не в открытом поле, а переодеваться — во временных раздевалках. До Баковки инфраструктуре его нового клуба — как от нас до Луны. Впрочем, в городе Сьон уверенно говорят, что Константин готовится построить новый стадион, а рядом с ним и тренировочный центр. Деньги на это у бывшего голкипера средней руки, а теперь успешного мультимиллионера точно есть, в этом никто не сомневается. Правда вот проект еще не до конца согласован (с бюрократией в Швейцарии все в порядке), поэтому не факт, что Миранчук успеет до своего отъезда застать как новую базу, так и тем более новый стадион.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ну а пока журналисты из Сьона рассказывают, что Константин, владелец огромного количества недвижимости по всей Европе, поселил нашего Антона в одном из самых живописных мест Швейцарии. Готов подтвердить как очевидец, что городок Монтре на Женевском озере — без преувеличения одно из самых красивых мест в стране банков, часов, сыра и шоколада. Да, дорога оттуда до тренировочной базы «Сьона» занимает несколько десятков километров, но раз уж Антон решил перебраться под крыло столь незаурядного человека, то удивляться таким мелочам не стоит.

Помимо своей красоты Монтре известен исторической связью с Россией. В разные годы там оставили свой след великие композиторы Петр Чайковский и Игорь Стравинский, а Владимир Набоков и вовсе провел в одной из гостиниц Монтре последние годы своей жизни. Недаром, если меня не подводит зрительная память, напротив того отеля стоит небольшой памятник писателю. Похоронен Набоков на живописном кладбище в одном из районов этого городка. А одна из городских легенд гласит, что где-то там же якобы покоится прах легендарного музыканта Фредди Меркьюри. Последнее, впрочем, слишком мало похоже на правду, но вот памятник в честь Меркьюри действительно имеется, потому как он в Монтре действительно бывал. Да и вообще музыка в этой части Женевского озера в особом почете: недаром там проходит всемирно известный джазовый фестиваль.

Кристиан Константин не только на словах, но и на деле считает Антона Миранчука своей главной звездой. Иначе точно не отправил бы его в Монтре — в этот город президент абы кого не селит. Именно там жил Дженнаро Гаттузо — великий итальянец как раз в «Сьоне» и завершил свою карьеру игрока, сразу после чего успел поработать там и главным тренером. Тут же обитала и самая скандальная звезда в истории своего клуба — Марио Балотелли.

Дело для Миранчука теперь за малым: оправдать выданные авансы на футбольном поле. Пока он сыграл по 60 минут в двух матчах, результативными действиями не отметился. Но после паузы на матчи сборных от Антона ждут окончательного становления в роли лидера команды.