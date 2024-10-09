«Против Миранчука будут играть жестко, ему надо привыкнуть». В Швейцарии оценили старт россиянина в «Сьоне»

От Антона ждут многого.

С момента приезда в Швейцарию Антон Миранчук провел три матча за «Сьон». Команда дважды сыграла вничью и однажды проиграла, а наш футболист не отметился результативными действиями. Однако после поражения от «Цюриха» был признан лучшим в своей команде. Когда Антон начнет выдавать максимум? Как его встретили болельщики? Чего ждет главный тренер?

На эти и другие вопросы «СЭ» ответил Стефан Фурнье — спортивный обозреватель ведущей газеты Сьона La Nuovelliste.

— Вы посещаете все матчи «Сьона» и нередко бываете на тренировках команды. Какое впечатление производит Миранчук?

— Антон (Стефан делает ударение на «а». — Прим. «СЭ») — это игрок, от которого у нас многого ждут. Руководство клуба изначально представило его как звезду. Пока Миранчук явно не вышел на пик формы, но ведь он несколько месяцев работал самостоятельно, так что с первых мгновений от него здесь чудес и не ждали. Антон трижды выходил в стартовом составе «Сьона» и каждый раз проводил на поле час или чуть больше. Очевидно, что это действительно талантливый и умный игрок, который может стать заметной фигурой как для «Сьона», так и для всего нашего чемпионата. Но для этого ему надо набрать оптимальные физические кондиции, привыкнуть к новым партнерам и в целом к швейцарскому футболу.

— Как Антона встретили журналисты и болельщики?

— С интересом. А я лично еще и с симпатией: видно, что Антон — приятный и дисциплинированный парень. Он молодец, что на своей презентации говорил без переводчика на неплохом английском. Чем быстрее он адаптируется в обычной жизни, тем легче ему будет и на поле. Впрочем, уже во втором его матче мы признали Миранчука лучшим в составе.

Фото ФК «Сьон»

— Чего ждет от Миранчука главный тренер Дидье Толо?

— Дидье в бытность игроков поиграл с Зиданом и Папеном в «Бордо». Он разбирается в атакующих талантах, так что наверняка ждет от Миранчука острых и результативных действий. Антон способен раздавать голевые передачи и забивать сам. Вот в субботнем матче против «Ивердона» после его классного паса партнер Антона попал в штангу. Кстати, считаю, что «Сьон» должен был побеждать, но не хватило везения.

А Миранчук, как нам здесь кажется, способен ярко проявить себя и в роли «десятки», и на позиции крайнего атакующего полузащитника. С его талантом и опытом он должен склеивать атакующие действия партнеров. А тем надо научиться понимать его нестандартные ходы. Пока с этим есть проблемы.

— Соперники уже осознали, что получили в лице Миранчука непростого клиента? Антон уже ощутил на себе их жесткость?

— Швейцарский чемпионат — это признанная во всей Европе ценная витрина для амбициозных ребят. Антону придется привыкнуть, что против него будут играть жестко, чтобы самим ярко проявить себя на фоне заявленного таланта. Вот почему я и подчеркиваю, что Миранчуку необходимо побыстрее набрать оптимальные физические кондиции.

— На что в этом сезоне может рассчитывать «Сьон», который только что вернулся в высший дивизион?

— Думаю, что попадание в элитную шестерку, которая разыграет титул и путевки в еврокубки, было бы прекрасным результатом. Ну а задача минимум — остаться в суперлиге. Уверен, что она решаема.