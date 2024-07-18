«Лицемеры». Аргентинские футболисты оскорбили Мбаппе и французов, скандал вышел на политический уровень

Но есть и другая точка зрения.

Уже несколько дней в футболе гремит гигантский скандал — в соцсети попало видео, как празднующие успех в Кубке Америки аргентинцы поют песню о сборной Франции. Содержание следующее:

«Они играют за Францию, но они все родом из Анголы!

Как прекрасно, что они сбежали...

Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна.

Но по документам все они французы!»

Там же обвинение Мбаппе в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Реакция появилась моментально — сперва от Федерации футбола Франции. FFF выпустила заявление: «Президент [федерации] Филипп Диалло самым решительным образом осудил неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания в адрес игроков сборной Франции в контексте песни, исполненной игроками и болельщиками сборной Аргентины после ее победы на Кубке Америки.



Учитывая серьезность этих шокирующих высказываний, противоречащих ценностям спорта и правам человека, президент принял решение обратиться в суд с жалобой на расистские оскорбительные и дискриминационные высказывания в адрес своего аргентинского коллеги и ФИФА».

«Сдал» своих футболист «Челси» Энцо Фернандес — видео появилось именно в его соцсетях. Ему же больше всех и прилетело — от него отписались 10 одноклубников (большинство — французы), а клуб инициировал внутреннее расследование. Энцо принес извинения, сказав, что его захватила эйфория и песня не отражает его убеждений, но пока это не помогло.

Энцо Фернандес осознал свою ошибку. Фото Reuters

Аргентинцев осудили даже на родине. Заместитель министра спорта страны Хулио Гарро заявил: «Думаю, что капитан команды Лионель Месси должен извиниться за этот инцидент, как и президент АФА. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое».

Правда, позднее скорректировал свою позицию из-за масштабной критики внутри страны: «Я сделал это не от имени правительства. Я сделал это из лучших побуждений, с человеческой точки зрения, я не одобряю дискриминацию любого рода. Я бы никогда не стал требовать, чтобы человек, который подарил нам столько радости, который является моим кумиром, перед кем-то извинялся».

Впрочем, заднюю передачу включать было поздно — Гарро уволили.

Лионель Месси. Фото AFP

За футболистов в радикальной форме заступилась вице-президент страны Виктория Вильярруэль: «Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда не навязывали никому свой образ жизни. И мы не собираемся терпеть, когда это делают с нами. Аргентина была создана потом и мужеством индейцев, европейцев, креолов и чернокожих, таких как Ремедиос дель Валле, сержант Кабрал и Бернардо де Монтеагудо.



Ни одна колониальная страна не будет запугивать нас за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит симулировать возмущение, лицемеры. Энцо, я посажу тебя на скамейку, Месси, спасибо тебе за все! Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» — заявила Вильярруэль в соцсетях.

Отдельной пикантности скандалу добавляет тот факт, что совсем скоро должна состояться личная встреча президента Аргентины Хавьера Милея и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Будут ли они обсуждать песню — неизвестно, но вряд ли история добавляет встрече хороший фон.