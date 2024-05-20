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Оздоев — чемпион Греции! Судьба золота решилась в матче с «Арисом» Сулейманова

Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press
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Первый титул ПАОКа за пять лет.
Греция. Национальная лига. Чемпионский раунд. 36-й тур
19 мая, 00:00. Kleanthis Vikelidis (Салоники)
Арис
1:2
ПАОК

Магомед Оздоев завоевывает трофеи даже после ухода из «Зенита» и отъезда из России. Теперь полузащитник ПАОКа стал чемпионом Греции — это первый трофей футболиста с сезона-2021/22, когда он выиграл РПЛ. Для «двуглавых орлов Севера» титул тоже значимый — последний раз они становились сильнейшей командой страны пять лет назад.

Еще перед прошлым туром ПАОК находился на второй строчке — прошлогодний чемпион АЕК опережал команду Оздоева на одно очко, но поражение от идущего третьим «Олимпиакоса» (0:2) сделало черно-белых фаворитами чемпионской гонки. Причем до этого команда из Салоников сама обыграла АЕК и обострила борьбу за титул. В решающем матче ПАОК не без проблем справился с «Арисом», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, и отстоял первую строчку.

«Двуглавые орлы Севера» забили победный мяч на 62-й минуте (2:1), а уже на 78-й остались в меньшинстве — Иоаннис Михайлидис получил вторую желтую карточку. Удаление защитника могло стать критичным, ведь АЕК легко выиграл свой матч у «Ламии» (3:0). Но, к счастью для ПАОКа, им удалось вдесятером удержать преимущество и завоевать четвертое золото в истории.

Фото AFP

Оздоев однозначно сыграл важную роль в триумфе команды. Он появился на поле в 50 играх во всех турнирах и оформил «7+1». По минутам на поле (2834) россиянина обогнали девять партнеров. По количеству результативных действий он тоже десятый, что неплохо для центрального полузащитника. Правда, финальный матч сезона хавбек пропустил — впервые с 31 марта просидел на скамейке всю встречу, хотя в прошлом туре против «Панатинаикоса» (4:1) отбегал 81 минуту.

Вероятно, самый яркий хайлайт сезона с участием Магомеда — его дубль в ворота «Атромитоса» в восьмом туре чемпионата Греции. Особенно красивым получился второй мяч россиянина — после пары отскоков от игроков соперника он мгновенно сложился и пробил через себя из штрафной афинского клуба. Также на его счету важные голы в ворота «Олимпиакоса» (4:2) и АЕКа — в игре, которая прошла седьмого апреля, полузащитник сравнял счет (2:2) на 89-й минуте. Без этого гола ПАОК, возможно, не обогнал бы оппонента в гонке за чемпионство.

При этом Магомед только прошедшим летом присоединился к команде из Салоников — ПАОК заплатил «Фатих Карагюмрюк» 450 тысяч евро и дал контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро. Оздоев проведет в Греции как минимум еще один сезон, плюс в соглашении имеется опция пролонгирования.

«Мне понравился проект, понравилось видение главного тренера и то, что ПАОК — команда с историей и прекрасными болельщиками, которые яростно поддерживают команду. Все вместе это дало то, что мне захотелось принять участие в таком интересном и большом проекте», — комментировал трансфер Оздоев.

К слову, ПАОК — явно не чужой клуб для российских зрителей. Им владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, выросший в Ростовской области и даже отслуживший в советской армии. Правда, на количество россиян в команде это никак не влияет — Оздоев единственный. Хотя трансферная связь с РПЛ давно налажена: в Салониках играли Вернблум и Натхо, Маурисио и Роберт Мак, Нецид, Олисе, Инсаурральде и еще ряд футболистов, которые сверкнули в России.

Футбол
ФК Арис (Салоники)
ФК ПАОК
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