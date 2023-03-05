Первое в этом сезоне «дерби шейхов» получилось огненным. Пропустивший в одной из первых атак «Ньюкасл» ответил тремя голами, однако «Манчестер Сити» ликвидировал отставание в два мяча за три с небольшим минуты (3:3). На «Эмирейтс» в субботу было не так жарко, а «сороки» до перерыва даже ни разу не пробили в створ. Сделали все, чтобы Эдерсон без проблем заработал сотый «сухарь» в АПЛ.
Зато Фоден, сместившись справа, прошел через оборонительные порядки, словно нож сквозь масло. Пытавшийся исправить ситуацию защитник только поставил вратаря Поупа в тупик коварным рикошетом и стал соавтором нового рекорда турнира. Еще никто в столь молодом возрасте (22 года и 280 дней) не набирал в английском чемпионате 50 (33+17) результативных баллов.
А если у кого-то по поводу результата возникали сомнения, их развеял гол ярко вышедшего на замену Бернарду Силвы. Находящийся в прекрасной форме португалец словно дает прощальные шоу в Англии, так как, по информации нескольких серьезных источников, он уже договорился о переходе в «Барселону», и «Сити» готов принять предложение сине-гранатовых на 65 миллионов евро. Это, впрочем, дело будущего, а в настоящем Хосепу Гвардиоле и его команде нужно было переходить в режим ожидания на время игры «Арсенала».
Но разве мог кто-то предположить, что находящийся на предпоследнем месте «Борнмут» откроет счет на «Эмирейтс», начав с центра поля и в три паса выведя на завершающий удар Биллинга?! С момента стартового свистка по точным данным Opta прошло 9 секунд и 11 миллисекунд. Для «Арсенала» это казалось досадной случайностью, только после почти бесконечной череды атак хозяев «вишни» в середине первого тайма провели образцовый контрвыпад, который не завершился голом только благодаря невероятному Рамсдейлу.
Получается, 0:1 к перерыву для команды Микеля Артеты оказались не таким уж плохим результатом. У «Арсенала» оставался целый тайм, чтобы перевернуть игру, однако атаки лондонцев долгое время получались какими-то академичными, тогда как «Борнмут», разгромленный в середине недели «Ман Сити» (1:4), был максимально эффективен. Угловой, и Сенеси зажег на табло сенсационные 0:2.
Катастрофа лидера виделась неизбежной, однако чемпионский характер — а он у «Арсенала» виден все лучше — удивительное качество. Но и не отметить перевернувшие игры замены нельзя. Смит-Роу в переломный момент сбросил мяч головой под удар Партею. Второй джокер — защитник Уайт — сравнял счет, а бесспорным героем оказался Нельсон. К голевой передаче во второй результативной атаке он приплюсовал фантастический гол на седьмой добавленной минуте — при угловом поймал вылетевший из штрафной мяч и с лета запустил его в дальний угол.
Именно в таких ситуациях рождаются чемпионы. И хотя исход борьбы за титул еще неизвестен, можно утверждать: будущее уже наступило. Впервые с 1986 года в составе «Арсенала» не были ни одного футболиста, не игравшего в эпоху Арсена Венгера. Как раз в те времена — 11 лет назад — лондонцы в прошлый раз победили, отыграв два мяча.
«Челси» перед ответной игрой Лиги чемпионов с «Боруссией» подал признаки жизни и одержал первую победу с 15 января. Возможно, Грэм Поттер наконец-то вздохнет с облегчением, ведь синие проиграли три раза подряд. При этом с атакой у команды по-прежнему все сложно. В пяти последних играх с учетом всех турниров удалось забить лишь раз, а сейчас отличился не созидатель, а отправивший мяч головой под перекладину центральный защитник Фофана.
«Тоттенхэм» — главный неудачник недели. Сначала «шпоры» вылетели из Кубка Англии, споткнувшись на выступающем в чемпионшипе «Шеффилд Юнайтед». Теперь, несмотря на 21 удар, проиграли находящемуся рядом с зоной вылета «Вулверхэмптону», успех которому ударом из футбольных симуляторов принес Траоре. Единственное, что может чуть скрашивать лондонцам горечь неудачи — сохранившийся отрыв от идущего пятым «Ньюкасла» даже с учетом имеющейся у «сорок» игры в запасе.
После трансфера из «Барселоны» Депай приводил себя в порядок, набирая форму и ограничиваясь выходами на замену. Первого гола голландца, который принес победу над «Сельтой», пришлось ждать целый месяц. Однако в субботу Диего Симеоне наконец-то посчитал, что Мемфис готов к попаданию в стартовый состав и не ошибся.
Если первый гол форварда скорее стал заслугой ассистировавшего ему Гризманна, то второй успех — демонстрация мастерства. Давненько не приходилось видеть в исполнении Депая таких эффектных дальних ударов, которые считаются его фирменным номером.
Будем считать, этим был задан тон игре, которая завершилась унижением «Севильи». В процессе разгрома андалусийцев Гризманн записал на свой счет 150-й мяч в форме «матрасников». Впереди него только звезды прошлого — Луис Арагонес (172) и Адриан Эскудеро (169). Кажется, француз решил не отставать от Симеоне, переписавшего на себя тренерские рекорды Арагонеса. Сегодня аргентинец превзошел великого предшественника по числу забитых «Атлетико» мячей (1001) и вошел в историю испанского футбола как тренер, руководивший одной командой рекордное количество матчей (613).
Ровно пять лет назад ушел из жизни защитник «Фиорентины» Давиде Астори, чью память почтили аплодисментами, остановив игру на 13-й минуте. А так как у хозяев был запредельный настрой, на «Артемио Франки» ослабленных отсутствием дисквалифицированного Рафаэла Леау «россонери» ждало тяжелейшее испытание.
И как же здорово, что в последнее время в строй вернулись Меньян и Томори. Французский голкипер вытащил тяжелейший штрафной, после чего носком бутсы остановил убойный удар Бонавентуры, а на ленточке вратаря подстраховал английский защитник. Пробить Меньяна удалось только с пенальти в начале второго тайма, когда игра долгое время была как минимум равной.
«Милану» в итоге не помогло ничего. Ни пара убойных моментов вроде выхода один на один в исполнении забившего только на пятой добавленной минуте Эрнандеса, ни одновременное появление на поле Ибрагимовича и Ориги. А ключевыми моментами осчастливившей Флоренцию игры стали несколько сейвов Терраччано и удачный выход на замену удвоившего счет Йовича. Уже в воскресенье сравняться с «Миланом» по очкам может идущая пятой «Рома».
Два претендента на попадание в Лигу чемпионов — «Унион» и «Фрайбург» — завершили свои матчи нулевыми ничьим и не воспользовались пятничным поражением «Лейпцига» в Дортмунде. Берлинская команда, кажется, не до конца пришла в себя после разгрома от «Баварии» и не смогла оторваться от четвертого места. Что касается «Фрайбурга», то он лишь сравнялся с «Лейпцигом» и остался пятым, сильно уступая «быкам» по разности забитых и пропущенных мячей. А еще дал шанс играющему в воскресенье «Айнтрахту» сократить отставание от четвертой строчки до одного очка.
Бесспорный герой первого тайма матча «Штутгарт» — «Бавария» — защитник мюнхенцев де Лигт. С интервалом в несколько минут голландец после ошибки Зоммера при подаче углового вынес мяч с линии ворот, а потом застал голкипера «Штутгарта» врасплох неожиданным дальним ударом. Это явно надломило хозяев, а почти сломала «швабов» образцовая комбинация Мусиалы и Мюллера. Последний набрал уже 300 (141+159) результативных баллов в бундеслиге.
Гости в два касания вывели на десятый в сезоне результативный удар Шупо-Мотинга. Уже повторивший рекорд сезонной результативности времен «Майнца» форвард идеально отметил продление контракта с мюнхенским клубом. Хотя идиллия чуть не нарушилась в концовке, когда вслед за неожиданным голом Переа «Штутгарт» в компенсированное время едва не спас Кулибали. Но мяч прошел в сантиметрах от цели, и отделавшаяся легким испугом «Бавария» вернулась на первое место благодаря лучшей, чем у «Боруссии» разности мячей.
Даже выйдя на третье место, «Ланс» второй тур подряд порадовал как минимум на сутки опустившийся на четвертую строчку «Монако». Кроваво-золотые не смогли удержать победный счет как против «Монпелье», так и в Северном дерби. Получив в субботу преимущество после автогола Жозе Фонти, хозяева сохраняли его с огромным трудом и дрогнули, когда в массированной атаке мяч прямо перед воротами получил Дэвид. Канадец с 50-ю голами стал лучшим снайпером «Лилля» в этом веке, сравнявшись с Эденом Азаром. А «Ланс» мог даже проиграть, однако в концовке после выстрела Жегровы из пределов штрафной мяч совместными усилиями остановили перекладина и голкипер Самба.
Перед стартовым свистком «Парк де Пренс» аплодировал в память великого французского бомбардира Жюста Фонтена. И было что-то символичное в том, что первым результативным действием в насыщенной событиями игре стал гол сыгравшего на опережение Месси. Правда, после второго мяча «ПСЖ» по примеру «Баварии» в преддверии сражения в Лиге чемпионов немного расслабился, и Доннарумма тут же получил в ближний угол от главной звезды «Нанта» Бласа.
Итальянский голкипер был не похож на себя, и одним просчетом не ограничился. Второму голу «канареек» в исполнении поразившего парижские ворота уже в пятом матче Ганаго предшествовал неудачно отраженный Джиджи удар с дальней дистанции. Так 2:0 трансформировались в 2:2, и парижанам пришлось начинать с чистого листа. На нем размашистую роспись поставил Мбаппе, выдавший красивейшую подачу на Данилу Перейру и на второй добавленной арбитром минуте наконец-то ставший лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
201 гол за пять с половиной лет в Париже — это очень круто. Да еще и в 24 года. Хотя и владевший рекордом Кавани тоже был прекрасен, забив свои 200 мячей за шесть с половиной лет. А ведь казалось, историческое событие придется отложить как минимум до игры в Мюнхене. То Мбаппе промахивался, то его удары останавливал Лафон, а в другом эпизоде Килиан готовился исполнить пенальти, однако ВАР его отменил, так как фол случился за пределами штрафной. Подпортило общую картину только повреждение Маркиньюса, который пошел в стык и сразу после общения с медиками отправился в раздевалку.
Статистика дня
1-й раз в истории бундеслиги после 23 туров одинаковое количество очков (по 19) сразу у четырех последних команд в таблице.
2 команды бундеслиги не проигрывали с начала года. В следующем туре «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграют между собой.
4-й гол в турецком чемпионате забил за «Фатих Карагюмрюк» российский полузащитник Оздоев, а его команда обыграла «Сивасспор» со счетом 4:3. В таком темпе наш легионер может превзойти личный рекорд восьмилетней давности, когда он шесть раз отличился в составе «Рубина».
5-й каталонской командой, проведшей 100 матчей в ла лиге, стала «Жирона».
7 субботних матчей АПЛ завершились победами хозяев. Это лишь второй подобный случай в истории турнира.
12 матчей провел «Вест Хэм» против «Брайтона» и ни разу не обыграл «чаек» в АПЛ (=6-6). Последний успех «молотобойцев» датируется 2012 годом, когда обе команды выступали в чемпионшипе (6:0).
36 матчей продлилась домашняя беспроигрышная серия «Трабзонспора» в турецком чемпионате.
100 побед на посту главного тренера «Спортинга» одержал Рубен Аморим. Ему хватило всего 144 игр.
208 матчей провел в АПЛ голкипер «Манчестер Сити» Эдерсона, добравшись до отметки в 100 игр на ноль. Быстрее этого добивались только Петр Чех (за 180 матчей) и Пепе Рейна (198).