«Арсенал» смял «Челси» и стал лидером, «Барселона» в шаге от титула после фиаско «Реала»

Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: Лэмпард только проигрывает

У этого дерби могла быть традиционно роскошная вывеска, но две лондонские команды сами все испортили. «Челси» на протяжении большей части сезона пробивает дно, а «канониры» после разгромного поражения от «Манчестер Сити» фактически распрощались с шансами на титул, который был у них в руках.

Но есть нюанс. Синие с момента назначения Фрэнка Лэмпарда деградируют и проиграли в шестой раз подряд, тогда как «Арсенал» все же собирается сражаться до конца. И для Микеля Артеты такой «Челси» оказался идеальным соперником, чтобы поставить точку в неудачной серии (=3-1) и одержать первую победу с 1 апреля.

Могли ли гости на что-то рассчитывать? Разве что теоретически — если бы при счете 1:0 Рамсдэйл не выдал шикарный сейв после удара Чилуэлла. Хотя этот момент выглядел исключением из правил — в целом казалось, что встречаются команды разного уровня. Так что Эдегор двумя классными ударами играючи оформил дубль и стал третьим после Сака и Габриэла Мартинелли футболистом с 20 результативными баллами.

Такими показателями не может похвастаться ни одна команда АПЛ. Очевидно, что четвертым в данном списке должен был значиться Габриэл Жезус, однако его на четыре месяца выбила травма, полученная на ЧМ-2022. Сегодня же бразилец впервые за три года достиг в чемпионате двузначной результативности — четвертым среди одноклубников в текущем чемпионате, что является лучшим показателем в лигах топ-5.

«Арсенал» же вернулся на первое место как минимум до завтрашней игры «Ман Сити». Вот только при отставании в два очка у «горожан» есть две игры в запасе. Соответственно, красно-белым остается верить в чудо и болеть в среду за своего принципиального соперника — «Вест Хэм». А еще можно гордиться тем, что прежде ни одна лондонская команда не выигрывала за сезон целых 10 дерби.

Испания: стена Тер Штегена

Первый тайм не радовал событиями. Самое яркое — промах Педри из площади ворот после идеальной передачи Бальде. Самое памятное — фол на том же Педри со стороны дебютировавшего в ла лиге Эррандо, после чего «Осасуна» осталась вдесятером. А самое мрачное на общем сером фоне — травма не доигравшего до перерыва Гави.

Вторая половина получилась совсем другой. Может, дело в севшем солнце, на которое недавно после неудачной игры жаловался Хави? Впрочем, на этом отрезке у «Барселоны» обнаружились проблемы с реализацией. Френки де Йонг с пары метров попал во вратаря, Дембеле промахнулся мимо пустого угла, а Фати ненужным касанием помешал выскакивавшему на ударную позицию Педри...

В конце концов, праздник на «Камп Ноу» устроил Жорди Альба, ударом шведкой вогнавший мяч в ближний угол. Кроме него заслужил персональные поздравления и голкипер Тер Штеген. Немец побил клубный рекорд, в течение одного чемпионата выдав 25 сухих матчей! В том числе благодаря такому киперу «Барса» в 11-й раз выиграла 1:0. Еще одна такая победа, и у ла лиги будет новый рекорд. Ну а перспективы оформления титула зависели от игравшего позже «Реала».

Мадридцам точно было не до сроков барселонского чемпионства. Карло Анчелотти скорее сосредоточился на субботнем финале Кубка Испании, поэтому, например, Бензема даже не приехал в Сан-Себастьян. Модрич с Алабой травмированы, а Винисиус Жуниор и Камавинга отбывали дисквалификации. В общем, состав «Реала» был далек от оптимального. Отсюда довольно осторожная игра, что не гарантировало безопасность мадридских ворот. В первом тайме их спасли Куртуа, не позволивший забить Давиду Сильве, и остановившая удар Субименди перекладина.

Неприятности назревали, и неизбежное случилось после перерыва. Эдер Милитао дрогнул под давлением Серлота и так неудачно отдал пас к своим воротам, что мяч миновал Куртуа и прилетел на ногу Кубо. Бывший игрок «Реала» не промахнулся, а ответить гостям, оставшимся в меньшинстве после удаления Карвахаля, оказалось нечем. Более того, Брарранечеа удвоил перевес хозяев ударом в ближний угол.

Столица Каталонии может готовиться к чемпионскому празднику — 14 мая в дерби с «Эспаньолом». Впрочем, говоря о неизбежном триумфе сине-гранатовых, нельзя оставить в тени важнейшую победу «Реал Сосьедад». Баскам очень нужны очки, чтобы отстоять место в четверке и держать на дистанции набравший впечатляющий темп «Виллярреал».

Германия: кубковый «Лейпциг»

В первом полуфинале Кубка Германии ожидаемой борьбы не получилось, а «Фрайбург» так и не пришел в себя, получив два гола за две минуты. В итоге «Лейпциг» создал к перерыву такой задел (4:0), что мог спокойно провести большую часть второго тайма без удаленного Гвардиола. Главной же движущей силой «быков» во вторник стал Дани Ольмо, который открыл счет, а также оформил ассистентский хет-трик.

Команда Марко Розе в этой встрече одним выстрелом выполнила две задачи. Во-первых, действующий обладатель трофея вышел в финал третий раз подряд и в четвертый за шесть лет, подтвердив репутацию самой кубковой команды последних лет. Во-вторых, «Лейпциг» получил психологическое преимущество перед очередным туром бундеслиги, ведь в субботу «быки» вернутся в гости к «Фрайбургу» на ключевую игру в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Франция: «Ланс» не отпустил «Марсель» в отрыв

«Ланс» немного подпортил «Тулузе» настроение после триумфального финала Кубка Франции. Но только чуть-чуть. В чемпионате фиолетовые давно ни на что не претендуют, а вылет им не грозит. Зато у «Ланса» была максимально высокая мотивация, ведь он сражается с «Марселем» за второе место. Это принципиальный момент, так как серебряный призер напрямую попадает в Лигу чемпионов, а третье место отправляется в квалификацию. Так что 18-й в сезоне гол Опенды оказался невероятно важным. Тем более, в субботу кроваво-золотые принимают «Марсель» на своем поле, а в таблице конкурентов разделяет всего одно очко.

Статистика дня

1 сухой матч остался «Барселоне», чтобы повторить рекорд ла лиги и ведущих европейских чемпионатов. Сегодня каталонцы сравнялись с «Челси» — 2004/05, а равных пока нет «Депортиво», у которого в сезоне-1993/94 было 26 игр на ноль.

5-й раз покидает высший испанский дивизион «Эльче». На самое быстрое возвращение в своей истории этой команде потребовалось два сезона (1971-1973).

10 подряд официальных матчей проиграл Фрэнк Лэмпард во главе «Эвертона» и «Челси».

14 мячей забил в этом сезоне Эдегор. Еще один гол, и норвежец повторит клубный рекорд сезонной результативности среди центральных полузащитников. Его 13 лет назад установил Фабрегас.

31 кубковый матч защитник «Фрайбурга» Гюнтера — новый клубный рекорд.