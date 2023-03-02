Артета взял реванш у Дайча, «МЮ» выдал кубковый камбэк после ошибки Каземиро

Главные события среды в европейском футболе.

АПЛ: «Ливерпуль» дожал «волков»

По итогам отложенной встречи 7-го тура «Арсенал» наконец-то сравнялся по числу сыгранных матчей с «Манчестер Сити» и теперь опережает действующего чемпиона на пять очков. В игре с «Эвертоном», который начал подавать признаки жизни после назначения Шона Дайча и в день дебюта этого специалиста сенсационно обыграл как раз «канониров», решающим оказался отрезок в концовке первого тайма.

Его героем стал Сака, который для начала поставил в тупик подписавшего новый контракт с «ирисками» Пикфорда выстрелом в ближний верхний угол, а потом организовал гол Габриэла Мартинелли. Во втором случае взятие ворот засчитали после вмешательства ВАР, который исправил ошибку судей. В данном эпизоде не было ни нарушения правил в момент отбора Сака, ни офсайда у отправившего мяч в сетку бразильца.

Любопытное совпадение — как Мартинелли, так и Сака в среду довели свой лицевой счет до десяти мячей, причем первый из этой парочки не успокоился. Теперь «Арсенал» не только лидер, но и единственная в текущем сезоне команда, где есть два футболиста с двузначной результативностью. А, скоро, судя по всему, таких игроков станет трое, так как Эдегору до десятки остался один точный удар.

Возможно, этой зимой «Вулверхэмптон» мог надоесть Юргену Клоппу. 7 января красные сыграли с «волками» вничью в кубковом турнире (2:2), 17-го провели удачную переигровку (1:0), а 4 февраля были унижены на поле соперника (0:3). Та игра стала для «Ливерпуля» настоящим кошмаром, однако в среду все сложилось удачно. Хотя и очень непросто, так как первый гол Нуньеса отменили после похода арбитра к монитору. Там он убедился, что ворвавшийся в штрафную Диогу Жота, потеряв равновесие, попал защитнику по ноге.

Но в итоге именно настырность бывшего игрока «волков» оказалась ключевым фактором. Когда Жозе Са после розыгрыша штрафного вытащил из угла удар ван Дейка, именно португалец вернул мяч к воротам, и со второй попытки голландец заставил «Энфилд» взорваться от восторга. А уже на кураже промчавшийся по флангу Цимикас выдал голевой пас забившему бедром Салаху. Еврокубки стали для «Ливерпуля» чуть ближе.

Кубок Англии: шок для «Тоттенхэма»

После завоевания Кубка лиги Эрик тен Хаг решил дать паузу группе лидеров, и это стало настоящим подарком для бывшего тренера «МЮ» Дэвида Мойеса. В первом тайме гости были даже ближе к успеху, а остановленный Де Хеа выход Антонио один на один смотрелся куда неприятнее, чем дальний удар Забитцера для вратаря «Вест Хэма».

Видя неладное, тен Хаг сразу после перерыва отправил на поле Каземиро, только мгновенного эффекта это не дало, и бразилец даже оказался причастен к пропущенному голу. Именно он противостоял на бровке Соучеку, когда чех, казалось, упустил мяч за линию. В итоге бразилец остановился, забыв прописную истину о том, что играть надо до свистка. Между тем атака продолжилась, и Бенрахма попал в дальний угол так, что Де Хеа оставалось лишь проследить взглядом за крутой траекторией удара.

Случившееся шокировало «Олд Траффорд», но одновременно стало сигналом к вступлению в игру Рэшфорда и, соответственно, к резкой активизации «красных дьяволов». Каземиро явно хотел исправиться, но забил из офсайда, однако следующий стандарт завершился тем, что Агерд в борьбе с Вегхорстом срезал мяч в свои ворота. Когда же переигровка казалась неизбежной, раскритикованный в последнее время Гарначо напомнил о своем таланте — принял мяч в углу штрафной и вторым касанием запустил его в сетку. «МЮ» в этом сезоне по-настоящему кубковая команда.

Дарить сенсации в этот вечер выпало «Тоттенхэму», и вряд ли «шпоры» этому рады. Несколько дней назад эта команда не оставила шансов «Челси», а теперь вылетела от представителя чемпионшипа. Впрочем, принижать соперника не стоит. Не исключено, что через несколько месяцев «Шеффилд Юнайтед» вернется в АПЛ. Сейчас он в таблице второй, а в Кубке прошел дальше синхронно с лидирующим во втором дивизионе «Бернли». Ему, правда, достался совсем уж скромный соперник, а оставить без трофея упустившего шанс сравнять счет в концовке Кейна дорогого стоит. А еще это вклад в то, что впервые за 15 лет в четвертьфиналах сыграют только четыре представителя АПЛ.

Испания: невезучие баски?

«Атлетик» — одновременно самая кубковая и самая невезучая команда турнира последних лет. Баски проиграли два подряд финала против «Реал Сосьедад» (0:1) и «Барселоны» (0:4), а в прошлом розыгрыше споткнулись на «Валенсии» в полуфинале. Не исключено, что и сейчас команда Эрнесто Вальверде сойдет с дистанции на этой же стадии. По крайней мере, «Осасуна» сделала заявку на второй в своей истории выход в финал, а героем стал Эззалзули. Арендованный у «Барселоны» футболист поймал кураж в нужный момент и отличился во втором матче кряду. После паса Гомеса вингер разобрался с защитником и уложил мяч в угол. Причем это был не очевидный момент, и памплонцы победили с самым скромным за сезон коэффициентом ожидаемых голов (0,3).

Франция: волевые «канарейки»

Действующий обладатель Кубка Франции вышел в полуфинал, одержав волевую победу за счет двух 11-метровых. Оба реализовал перешедший зимой из «Ниццы» нападающий сборной Алжира Делор. В прошлом сезоне он забил за «орлят» 18 мячей, но осенью все изменилось. Во-первых, клуб не выполнил свое обещание поднять своему бомбардиру зарплату. Во-вторых, игрок был расстроен уходом в «ПСЖ» Кристофа Гальтье. В новой команде у Делора дела поначалу шли со скрипом, но в среду он наконец-то открыл лицевой счет в форме «канареек».

Статистика дня

5 голов в первом тайме официального матча «Тулуза» забила впервые с начала века. Под горячую руку фиолетовым попал «Родез» (6:1).

12 раз «Арсенал» забивал «Эвертону» не менее четырех мячей. Таких пар в АПЛ больше нет.

30 побед за 41 матч с учетом всех турниров одержал «МЮ». Быстрее — за 40 игр — команда добиралась до этой отметки в чемпионских сезонах-2006/07 и 2012/13.