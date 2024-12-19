Отсутствие ВАР и ошибки арбитров помогли «Арсеналу» и «Ливерпулю» в Кубке лиги, Шомуродов забил за «Рому»

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Англия: вдохновение Жезуса и возвращение Кьезы

Игра на «Эмирейтс» началась неожиданно даже с поправкой на отсутствие в стартовом составе «Арсенала» группы ведущих игроков. А быстрый гол Матета, который вырвался на ударную позицию после длинного паса голкипера «Кристал Пэлас» Хендерсона, стал следствием грубой ошибки Кивиора. После этого атаки «канониров» увязли в обороне гостей, и Микелю Артете пришлось идти на хирургические меры, которые довольно быстро дали результат.

Как оказалось, оформившему хет-трик Габриэлу Жезусу просто не хватало качественных ассистентов, которыми стали выступившие в роли джокеров Эдегора и Сака. С помощью их передач переживающий непростой период в карьере бразилец за один вечер забил на один гол больше, чем за весь 2024 год. Особенно красиво смотрелась атака, которая помогла «Арсеналу» сравнять счет. В ней Жезус изящно подсек мяч над вратарем.

Впрочем, не умаляя заслуг героя вечера, нельзя не отметить скандальный характер второго взятия ворот гостей. В момент паса Сака точно был офсайд, но судьи его прозевали, а ВАР начинает работать в Кубке лиги только с полуфиналов. Соответственно, отсутствие видеоассистентов — одна из причин того, что «орлы» до данной стадии турнира не добрались. Там сыграет «Арсенал», чьих поклонников не расстроил гол тепло встреченного трибунами воспитанника красно-белых Нкетиа.

«Саутгемптон» после воскресных 0:5 от «Тоттенхэма» уволил Рассела Мартина. Чудесного преображения решение руководства, конечно, не принесло, но выглядели «святые» довольно живо. Особенно во втором тайме, тогда как в первой половине запал хозяев остудили два гола «Ливерпуля». Для открывшего счет Нуньеса дополнительной мотивацией явно стали оскорбительные песни с трибун. Фанаты хозяев в грубой форме сравнивали уругвайца с имеющим неоднозначную репутацию экс-форвардом мерсисайдцев Кэрроллом. И когда Дарвин отправил мяч в сетку, он предложил трибунам замолчать, приложив палец к губам.

Когда же счет удвоил Эллиот, могло показаться, что «Саутгемптон» деморализован. Соответственно, событием второго тайма виделся первый с конца сентября выход на поле долго лечившегося Кьезы. Только, прежде чем итальянец упустил верный шанс забить, «святые» успели сократить отставание усилиями красиво закрутившего мяч в дальний угол Арчера. После этого Арне Слоту пришлось пережить несколько непростых минут, а все же забить Кьезе помешал подстраховавший вратаря и перекрывший угол Даунс. Ну и без ВАР судьи тоже допустили ошибку, так как в концовке находившийся рядом арбитр не увидел фол Куансы, который сорвал выход один на один и должен был получить красную карточку.

Италия: рекорд «Аталанты»

Джан Пьеро Гасперини даже в матче с представителем серии В предпочел выставить боевой состав, который просто смял оборону «Чезены». Это тот случай, когда подробности излишни, потому что все и так очевидно. Тем не менее, нельзя не сказать об игре лучшего снайпера «Аталанты» Ретеги. Он не забил, однако его передачи пяткой украсили игровой вечер в Европе. В первом случае форвард выдал пас под удар Де Кетеларе. Во втором — не получив в зачет результативный балл — красиво снабдил мячом Самарджича, и уже тот ассистировал оформившему дубль Де Кетеларе. Бергамаски в итоге впервые в истории забили шесть мячей в матче Кубка Италии. Прежде самые крупные победы «Аталанты» во втором по статусу национальном турнире — 5:0 в 1959 и 1972 году.

Не возникло проблем с проходом в четвертьфинал и у «Ромы». Для находящихся в кризисе «волков» это программа-минимум, ведь за последние семь лет они не вошли в восьмерку лучших лишь раз. В сезоне-2020/21 шлагбаум на пути римской команды поставила «Специя», однако нынешняя «Сампдория» на такие подвиги не способна. Сейчас генуэзцы лишь пятнадцатые в серии В, и всего одно очко отделяет их от стыковых игр за выживание. Фактически гостей отправили в нокаут два гола Довбика за две неполных минуты. Подвел же итог разгрому Шомуродов., который после длинного паса Анхелиньо головой отправил мяч под перекладину. Для капитана сборной Узбекистана это лишь второй гол в нынешнем сезоне. В прошлый раз он забивал еще в сентябре — в проигранном матче серии А против «Эмполи» (1:2).. Теперь в четвертьфинале команду Клаудио Раньери ждет встреча с «Миланом».

Греция: минус Ловрен

АЕК — ПАОК — 1:0 (Ламела, 53)

Сам сломал — сам починил. Это про голкипера ПАОК Котарски, который из-за несогласованности с собственным защитником в довольно простой ситуации нарушил правила в штрафной, но потом парировал пенальти в исполнении Марсьяля. А результативному добиванию Хаджсафи фанаты хозяев радовались преждевременно, так как один из афинян вбежал в штрафную до удара. Но в итоге Марсьяль реабилитировался за свою осечку, в начале второго тайма слева отдав пас в центр штрафной под удар Ламеле. Этот гол так и остался единственным, а в концовке гостям, возможно, не хватило пропускавшего матч Чалова. Оздоев же отыграл полный матч, тогда как бывшего защитника «Зенита» Ловрена удалили в добавленное арбитром время за вторую желтую карточку. Хорват теперь не поможет ПАОК 9 января, когда в Салониках будет сыгран ответный четвертьфинальный матч Кубка Греции.

Статистика дня

1-е с августа 2023 года голы за «Ньюкасл» забил отбывший длительную дисквалификацию полузащитник Тонали. Дубль итальянца помог «сорокам» обыграть «Брентфорд» (3:1).

1 победу одержал «Монако» в шести матчах с соперниками из первой семерки лиги 1. Еще в августе монегаски обыграли «Лион», а с остальными конкурентами у низ 3 ничьих и 2 поражения.

3 поражения потерпел «Монако» в играх, где он лидировал в счете. Это худший показатель в текущем чемпионате Франции.

25 результативных передач в составе «ПСЖ» сделал марокканец Хакими, который превзошел Максвелла и стал лучшим защитником-ассистентом в истории парижского клуба.

65 трофеев завоевал «Реал» при президентстве Флорентино Переса.