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Сегодня, 02:00

Камбэк «Милана» после расистского скандала, «Арсенал» вспомнил о победах, невероятный «Байер» не дает шансов «Баварии»

Андрей Кузичев
Корреспондент
20 января. «Милан» обыграл «Удинезе».
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: юбилей Артеты

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
20 янв, 15:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Кристал Пэлас

Устроивший своим болельщикам кошмарные праздники «Арсенал» наконец-то одержал первую победу с 17 декабря и прервал серию из трех поражений. При этом нельзя сказать, что даже с избежавшим серьезного повреждения Габриэлом Жезусом на острие «канониры» показывали до перерыва что-то особенное. Временами речь шла исключительно о стерильном владении, зато стандарты команда отпраздновавшего 50-ю победу в АПЛ на «Эмирейтс» Микеля Артеты исполняла блестяще, а главным оружием стал Габриэл Магальянс.

Да, второе взятие ворот записали на голкипера «Кристал Пэлас» Хендерсона, от которого мяч отлетел в ворота, но все сделал исхитрившийся нанести удар головой из сложнейшего положения бразильский защитник. Фактически это раскрепостило «Арсенал», который в итоге забил все, что не смог при достаточном количестве моментов в предыдущих матчах.

Такая результативность — с дублем Габриэла Мартинелли за 102 секунды в компенсированное время — помогла лондонцам по дополнительным показателям обойти «Астон Виллу» и выбить бирмингемцев из первой тройки.

Италия: жизнь без Моуринью и юбилей Пиоли

Италия. Серия А. 21-й тур
20 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Верона

В первом матче после увольнения Жозе Моуринью «Рома» классно проводила встречные атаки. Именно так был открыт счет, когда Лукаку вывел на удар не пожадничавший Эль-Шаарави. Этот футболист сыграл вдохновенно и записал на свой счет две голевые передачи. Еще один приятный для римских болельщиков момент — гол Пеллегрини, который проводит очень неоднозначный сезон, но в последнее время стал напоминать себя прежнего. Пеллегрини, Эль-Шаарави — это те, кто будут сражаться персонально за Даниэле Де Росси, возглавившего «Рому» до конца сезона. И, конечно, хорош был Лукаку.

Да, стоящая на вылет «Верона» — сомнительный индикатор качества, и ведь она еще не забила пенальти, но пока «Рома» может порадоваться первой в календарном году победе.

Италия. Серия А. 21-й тур
20 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:3
Милан

Конечно, хотелось говорить про близость Стефано Пиоли к 100-й победе во главе «Милана». Или про раззабивавшегося Лофтус-Чика, которому при фланговой передаче Эрнандеса классно пропустил мяч Жиру. Однако в первом тайме все затмил расистский скандал с голкипером россонери Меньяном, которого оскорбляли находившиеся за его спиной фанаты «Удинезе». Француз обратил на это внимание арбитра, после чего и вовсе ушел в раздевалку. Потом его вернули на поле, игра возобновилась после паузы примерно в десять минут, но осадок все равно остался. В том числе и у самого Меньяна, который даже не сумел среагировать на удар сравнявшего счет Самарджича. Да и «Милан» в целом несколько поплыл под натиском воодушевленных «зебр».

Гол Товена, пробившего над головой Меньяна, — следствие неловкости Эрнандеса. Но если ты сильный — это нужно доказывать вопреки всему, и «Милан» все же осчастливил Пиоли юбилейной победой. Хотя тренер и сам отлично поработал, ведь переломные голы — на счету вышедших на замену Йовича и Окафора; а обоим помог отличиться оказавшийся причастный ко всем взятиям ворот Жиру.

Ну а в клубе избранных тренеров россонери Пиоли составил кампанию Нерео Рокко, Фабио Капелло, Нильсу Линдхольму и Карло Анчелотти. Добраться до сотни выигрышей нынешнему рулевому миланцев удалось за 166 игр, что на один матч больше, чем потребовалось Анчелотти.

Германия: «Боруссия» в шаге от топ-4

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:4
Боруссия Д

Возвращение Санчо в Дортмунд словно стало последней деталью, которой не хватало для победного пазла. С блудным сыном в составе «Боруссия» второй раз подряд выиграла на выезде с крупным счетом, и, хотя в эту субботу Джейдон не заработал результативных баллов, его роль снова оказалась важной. Причем исполнил ее вингер, когда добытое при оригинальной подаче углового преимущество было под угрозой. «Шмелей» спасли блестящий Кобель и каркас ворот, и тут Санчо взял на себя инициативу, заработав пенальти. Когда же его реализовал Фюллькруг, «Кельн» сломался и сразу получил еще один гол от Малена. Погоня «Боруссии» за конкурентами продолжается.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:0
Штутгарт

Первый из них оступился в Бохуме, причем часть вины вполне можно возложить на болельщиков «Штутгарта». Те закрыли своим баннерами запасной выход и отказывались выполнять требования пожарных, а также представителей служб безопасности. Споры получились столь продолжительными, что второй тайм начался с 40-минутной задержкой.

И как раз вскоре после паузы «Бохум» забил победный мяч, ответить на который в отсутствие уехавшего на Кубок Африки Гирасси «швабы» не сумели. Их перевес над «Боуссией» за два тура после новогодних каникул сократился с семи очков до одного.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 20:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:3
Байер

Центральный матч тура вызвал повышенный интерес не только у поклонников «Лейпцига» и «Байера». В Мюнхене и Дортмунде ждали осечек конкурентов соответственно в борьбе за титул и за место в топ-4, и 90 минут на табло горели комфортные для них две двойки. Только чемпионский характер — это что-то особенное, и даже без группы важных игроков Леверкузен снова выжал максимум из ситуации.

Эта совершенно роскошная по содержанию и драматизму игра — гимн воле команды Хаби Алонсо. Проиграли первый тайм, потеряв одного из лидеров Фримпонга? Ничего страшного — экстренно вышедший на замену Телла, на счету которого 129 минут в 18 турах, забьет в фирменном стиле «аспириновых». Когда один латераль (Гримальдо) ассистирует другому. Дальше — больше. «Байер» безобразно разыграл угловой и пропустил от Опенда. И какой же крутой получилась реакция! Гол во второй раз сравнявшего счет Та и победный удар другого центрального защитника Инкапье состоялись после угловых, причем в первом случае Гримальдо неожиданно уступил право подачи Хофманну. Вторая подряд победа в компенсированное время — укрепление заявки на титул. «Бавария» не догонит «Байер», даже если выиграет завтра у «Вердера» и в среду — в отложенном матче с «Унионом».

Франция: кубковый бенефис Мбаппе

Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 22:45. Stade de la Source (Орлеан)
Орлеан
1:4
ПСЖ

В общем-то не таившая в себе интриги встреча французского гегемона с клубом третьего дивизиона вызвала повышенный интерес не только у населения Орлеана, но и у боссов французского футбола. Так, в компании президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи игру смотрели глава федерации Филипп Диалло и руководитель профессиональной лиги Венсан Лябрюн, которого не видели на трибунах с тех пор, как парижане получили от него Суперкубок Франции. И если они хотели понаблюдать за шоу Мбаппе, то Килиан их не разочаровал. Форвард оказался причастен ко всем голам гостей. Два забил сам, а в других результативных атаках ассистировал партнерам, в числе которых оказался 17-летний Майулу. Если вести отсчет с начала года, то Мбаппе самый результативный футболист мира — 10 мячей и 4 передачи в шести матчах.

Радость футболистов &laquo;Реал Сосьедад&raquo;. Захаряна приберегли ради Кубка. Он вышел в концовке и помог «Сосьедаду» победить

Статистика дня

16 результативных баллов заработали выходившие на замену игроки «Арсенала», лидирующего в данном номинации в АПЛ.

16 очков потерял «Вильярреал» в матчах, где он имел преимущество в счете. Это худший показатель в испанском чемпионате, а по количеству пропущенных голов (42) «подводникам» уступает только занимающая последнее место «Альмерия».

85-й матч в ла лиге провел нападающий «Вильярреала» Серлот. Это новый норвежский рекорд, которым прежде владел Джон Карью.

100 голов в бундеслиге забил нападающий «Фрайбурга» Грифо.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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