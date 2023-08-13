Премьерный шедевр Беллингема, беззубый «ПСЖ» с Мбаппе на трибуне, Кейн начал в «Баварии» с 0:3

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: ответ «Арсенала»

Если сводить все к продолжению чемпионской гонки прошлого сезона, то в пятницу первый шаг сделал «Манчестер Сити», уверенно разобравшись с вернувшимся из чемпионшипа «Бернли» (3:0). В общем, все ожидаемо, а сутки спустя «Арсенал» начал свой матч на полчаса позже запланированного. Причина — проблемы с введенной в этом сезоне безальтернативной системой электронных билетов.

Это, впрочем, лишь отсрочило неизбежное. «Ноттингем» даже успел напугать хозяев, но убежавший от защитников Джонсон промахнулся, а вскоре бывшего «канонира» Тернера при помощи рикошета пробил Нкетиа. И если в том эпизоде не обошлось без удачи, то дальний удара Сака — это уже чистое мастерство. Три очка от лондонцев никуда не делись, несмотря на гол гостей в концовке. А ложкой дегтя для Микеля Артеты стала травма здорово вписавшегося в состав голландца Тимбера.

Закрывал субботнюю программу главный матч дня между ворвавшимся в прошлом сезоне в топ-4 «Ньюкаслом» и, пожалуй, самой стабильной командой второй части того чемпионата «Астон Виллой». Дебют встречи получился сверхнасыщенным — с тремя голами за четверть часа. Первые два записали на свой счет новички — вылетевший на подачу с фланга Тонали и в касание пробивший из центра штрафной Диаби.

На этом, впрочем, позитив для бирмингемцев закончился. Для начала они пропустили после красиво разыгранного стандарта. Потом на носилках покинул поле получивший тяжелую травму Мингс. Продолжились неприятности команды Унаи Эмери после перерыва, когда Исак классно разобрался с обороной и подсек мяч над Мартинесом, а получивший шанс вернуть интригу Кэш не попал в пустые ворота.

Ну а дальнейшее напоминало форменное избиение «Виллы». Уилсон в очередной раз продемонстрировал умение выходить на замену, но при этом мог забить гораздо больше одного гола. И не только он, поэтому 7:1 или 8:1 уже никого не удивили бы. Но только еще несколько туров дадут ответ: так ли прибавил «Ньюкасл» или бирмингемцев переоценили после яркой весны примерно как «Локомотив» в РПЛ.

Испания: осечка будущей команды Захаряна

«Реал Сосьедад», куда со дня на день перейдет Арсен Захарян, начал сезон с домашней потери очков, хотя начиналось все по сценарию сан-себастьянцев. Лучший игрок басков по итогам прошлого чемпионата Кубо в касание пробил в противоход вратарю с передачи Муньоса. Роковым же для хозяев оказался шанс, упущенный во втором тайме Оярсабалем. Удар капитана из практически идеальной позиции вратарь отразил ногой, а отыгралась «Жирона» после подачи Цыганкова на едва появившегося на поле новичка каталонцев Довбика.

«Реал» наконец-то обкатал в боевых условиях свою новую схему 4-4-2 с ромбом в центре поля. И если нещадно освистываемый Винисиус Жуниор пока осваивается в новой роли, то уже игравший в прошлом сезоне в центре Родриго открыл счет мадридским голам после стеночки с новым капитаном Карвахалем. Бразильцу потребовалось девять матчей, чтобы наконец-то распечатать ворота «Атлетика».

Когда это случилось, моменты у ворот Унаи Симона пошли потоком, и увенчался мощный отрезок шедевром Беллингема, который после подачи углового с лета по дуге отправил мяч в дальний верхний угол. Правда, хозяева не понравилось, как англичанин праздновал свой успех, демонстративно обращаясь к трибунам «Сан-Мамес».

Ему свистели, а Эдера Милитао провожали овацией. Судя по всему, вслед за Куртуа «Реал» теряет еще одну звезду. Такой вывод можно было сделать по реакции не сдержавшего слез защитника и тому факту, что самые тяжелые травмы случаются на ровном месте. Именно так и получил повреждение атаковавший соперника Милитао. У сливочных большие проблемы.

Германия: шок Тухеля и триумф Ольмо

Субботним утром «Бавария» взорвала информационное пространство, подписав Харри Кейна, а к вечеру — после разминки большинства клубов бундеслиги в кубковых встречах — англичанин попал в заявку на матч Суперкубка Германии. И, сидя на скамейке, звездный новичок наблюдал, как его команда не может реализовать свое преимущество, тогда как «Лейпциг» уже в дебюте выжал максимум из стандарта. Мяч отскочил точно на ногу Дани Ольмо, и он уложил его в угол.

Испанец пробил идеально и в дебюте, и перед перерывом, тогда как о баварцах такого не скажешь. Они не забивали в ситуациях, когда сложнее было промахнуться, и после роскошного шанса, который упустил Мусиала, из зоны разминки запасных под овации трибун к кромке поля отправился Кейн. Только вместо мгновенного успеха звездный форвард стал свидетелем попадания мяча в руку Мазрауи и хет-трика реализовавшего пенальти Ольмо.

В финальных матчах такого не случалось с «Баварией» одиннадцать лет — со времен «трюка со шляпой» тогда еще дортмундца Левандовски в игре за Кубок Германии. Есть третий трофей в пока небогатой коллекции «Лейпцига» и второй под началом Марко Розе. А Томас Тухель начал сезон с локального кошмара. Исправит ли все Кейн?

Франция: засуха на «Парк де Пренс»

Фактически в субботу началась новая эра в истории «ПСЖ». Без так и не ставшего в Париже своим Месси и, возможно, без превратившегося из главной звезды в изгоя Мбаппе. Примирения там вроде бы не предвиделось, так как Нассер Аль-Хелаифи считает, что отказавшийся от продления контракта форвард предал не только клуб, но и лично президента. А Килиан уперся, заявив, что останется в Париже еще на год.

И вряд ли «Реал» дождется от форварда публичного заявления о том, что он хочет сменить клуб. В Мадриде на это рассчитывали, чтобы сделать адекватное предложение, однако такой ход автоматически лишит Мбаппе бонуса за лояльность, и пока даже не приглашенный на клубную фото-сессию футболист близок к тому, чтобы провести год на скамейке запасных.

С также отсутствовавшим в заявке Неймаром все чуть проще. Он хочет уйти и уже договорился по личному контракту с «Барселоной», которая может платить блудному сыну не более 12-13 миллионов евро в год. Вот только сине-гранатовые не в состоянии оплатить трансфер, поэтому Ней вернется в столицу Каталонии либо расторгнув контракт с «ПСЖ», либо в аренду. А пока вопрос с будущим форварда и ветерана парижан Верратти повис в воздухе, Луис Энрике исключил обоих из заявки.

Но телекамеры субботним вечером искали на трибунах не эту парочку, а пришедшего на «Парк де Пренс» Мбаппе. Игру он смотрел рядом с новичком «ПСЖ» Дембеле и периодически беззаботно смеялся. Давление на руководство и немые упреки в его адрес во всей красе? Canal+ выдал свой инсайд — переговоры о продлении контракта вот-вот возобновятся, и стороны попробуют восстановить отношения.

Ну а на поле чемпионы безуспешно пытались раскачать оборону «Лорьяна». Нет сомнений — многие вспомнят позднюю сборную Испании под началом Энрике. С тотальным перевесом в контроле мяча и беззубой атакой. Например, в субботу парижане стали первой командой лиги 1, которая за все время подсчетов компании Opta (с 2006 года) сделала за матч более тысячи передач. Только выхлоп — нулевой. Пора мириться с Мбаппе?

Статистика дня

2-м после Кристиана Поульсена футболистом, сыгравшим в шести ведущих лигах Европы (включая первенство Нидерландов), стал новичок «Борнмута» Джастин Клайверт.

4 футболиста дебютировали в стартовом туре за «Аякс» впервые за двадцать лет.

17 лет и 274 дня — возраст полузащитника «Нюрнберга» Джана Узуна. Он стал автором самого юного хет-трика Кубка Германии с момента основания бундеслиги в 1963 году.

23 раза при 24 попытках «Шальке» преодолевал первый раунд Кубка Германии в этом столетии. Кобальтовые повторили рекорд «Баварии», но та может продлить серию в сентябре, когда состоится ее перенесенная игра.

31 год не забивал в высшем английском дивизионе «Лутон».

100 матчей провел за «Реал» полузащитник Камавинга.