«Арсенал» после безумной победы обошел «Ман Сити» в чемпионской гонке, Вальверде тащит «Реал», победный гол Мхитаряна

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» тонет, Клопп знает секрет «Ньюкасла»

«Арсенал» после яркой победы над «МЮ» (3:2) угодил в черную полосу — вылетел из Кубка Англии и в трех предыдущих матчах АПЛ набрал всего одного очко. Без Габриэла Жезуса частично осиротела линия атаки. В обороне же защитники позволяют разбираться с собой с поразительной легкостью, что и сделал в дебюте субботней игры Уоткинс. Правда, в том эпизоде игрок обороны остался с форвардом один на один, а началось все с потери мяча.

Да, довольно быстро Сака ударом с подбора восстановил равновесие, однако «Вилла» продолжала создавать проблемы сопернику. Бирмингемцы выдержали давление и шикарно вышли в контратаку, по ходу которой мяч остроумно пропустили под удар наконец-то забившему свой первый в сезоне гол Филиппе Коутинью. Присутствовавший на стадионе Том Хэнкс явно был в восторге от любимой команды. Тем более, в этом сезоне «Вилла» выиграла все пять матчей, где вела в счете к перерыву.

Однако данная серия оказалась прервана. Причем счет мог сравняться еще до дальнего удара Зинченко, но хозяев спасла перекладина. Уже при 2:2 верный момент упустил Эдегор. Только и хозяева не отсиживались в своей штрафной, и в каркас ворот пришелся удар. Бэйли. И это, как оказалось, был еще не пик невезения команды Унаи Эмери, а концовка стала настоящим безумием.

В компенсированное время Жоржиньо выстрелил в перекладину, от которой мяч попал в Эмилиано Мартинеса и залетел в сетку. Разочарованный аргентинский голкипер помчался спасать команду, только обернулось это забегом Габриэла Мартинелли к пустым воротам. Причем бразилец отпраздновал гол еще до удара. «Арсенал» снова стал лидером, и, как казалось, всего на несколько часов.

Игра в Ноттингеме с первых минут напоминала улицу с односторонним движением. Правда, эта дорога словно упиралась в тупик, так как игроки «Ман Сити» никак не могли забить. Даже в ситуациях, когда мячу, казалось, некуда было деваться. Промахивались Родри, Холанн, Бернарду Силва... Наконец, португалец классным ударом открыл счет ближе к перерыву.

Сделано это было вовремя, потому что во второй тайме «горожане» продолжили аттракцион неслыханной щедрости. Они не могли пробить Кейлора Наваса ударами в упор, губили моменты бездарными передачами, как Фоден. Холанн в одной атаке ухитрился попасть в перекладину и после отскока, когда вратарь распластался на газоне, запустил мяч выше цели.

Недоумевающее лицо Хосепа Гвардиолы в этот момент нужно обязательно увидеть. Только это, как оказалось, были еще цветочки. «Лесники» после травмы защитника Орье пошли ва-банк, поменяв его на форварда Вуда. И как раз новозеландец внес мяч в ворота с прострела Гиббса-Уайта, по-настоящему шокировав «Сити». Чемпион снова в роли догоняющего.

Тем временем кошмары «Челси» продолжаются. После позитивного — несмотря на поражение — футбола в Дортмунде синие умудрились проиграть дома занимающему последнее место «Саутгемптону». Выбраться из трясины «святым» может помочь уникальный талант Уорда-Проуза, чей блестящий удар поверх «стенки» не оставил шансов Кепе. Еще один гол, и полузащитник повторит рекорд Бекхэма, забившего в АПЛ со штрафных 18 мячей.

«Челси» не побеждает с 15 января и в пяти матчах отправил мяч в сетку лишь один раз. Можно предположить, что в концовке на состояние команды Грэма Поттера повлияла травма Аспиликуэты. Пытавшийся исполнить удар через себя Мара попал ногой в голову испанцу, и когда тот рухнул на газон, находившиеся рядом игроки сразу дали сигнал о необходимости медицинской помощи. Врачи колдовали над Аспиликуэтой почти девять минут, после чего ветеран покинул поле на носилках. Его госпитализировали, но главное, он находился в сознании и пообщался со своей женой.

Разбогатевший «Ньюкасл» в зоне Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — в середине таблицы. Вроде бы власть в АПЛ меняется, но не настолько, чтобы считать «сорок» фаворитом даже на своем стадионе. В подтверждение этого шикарный длинный пас Александра-Арнолда рассек оборону соперника и вывел не промахнувшегося Нуньеса один на один. Еще через семь минут самую надежную оборону АПЛ поставил в тупик Салах, после передачи которого с глазу на глаз с вратарем выскочил Гакпо.

А вскоре Поуп побежал страховать снова провалившихся защитников и, неловко сыграв руками за пределами штрафной, досрочно отправился в раздевалку в середине первого тайма. Интересно, что в этот момент Салах мчался к мячу, который отправил вперед другой голкипер — спасший «Ливерпуль» в сложнейшей ситуации при счете 0:0 Алиссон. И, по сути, уже в этот момент стало понятно, что вторая подряд победа от гостей никуда не денется.

Хотя «Ньюкасл» так, естественно, не думал, и перед перерывом только перекладина помогла гостям сохранить перевес в два мяча. А уже ближе к концовке игры сумасшедший сейв после атаки Уилсона сделал Алиссон. Правда, выводов о том, что настоящий «Ливерпуль» вернулся, не последует. Во-первых, для этого нужна более длинная дистанция. Во-вторых, это матч с «Ньюкаслом», который оба своих поражения в этом сезоне потерпел от команды Юргена Клоппа.

Испания: новый талант «Реала»

«Реал Сосьедад» после серии неудач и трех официальных матчей без забитых мячей мог провести идеальную неделю. В понедельник по-прежнему испытывающие кадровые проблемы «баски» обыграли на выезде «Эспаньол» (3:2), а сейчас мощно начали игру с ярко играющей зимой «Сельтой». Свой второй гол в сезоне забил удививший вратаря ударом в ближний угол Оярсабаль, только набирающий былые кондиции после разрыва крестообразной связки и девятимесячного восстановления.

Однако для победы этого не хватило. Порой хозяевам откровенно везло, как в эпизоде с попаданием Аспаса в штангу в результате несогласованности вратаря и защитника. Или в тот момент, когда капитан «Сельты» перебрасывал далеко вышедшего голкипера. В итоге даже полученный в результате удаления Тапии численный перевес «Сосьедаду» не помог, и автогол в добавленное арбитром время не дал приблизиться к «Реалу». С другой стороны, отрыв от идущего четвертым «Атлетико» все еще комфортный.

Сделав в среду дубль в перенесенном матче с «Эльче» (4:0), Бензема из-за повреждения не приехал в Памплону и рискует не сыграть с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Это касается и Крооса, так что порадовало Карло Анчелотти только возвращение в ворота пропустившего клубный чемпионат мира Куртуа. События же на поле тренера точно не вдохновляли, и после конфликта футболистов в концовке первого тайма итальянец вышел на поле, высказав свои претензии арбитрам.

А в раздевалке, скорее всего, были вопросы к игрокам. Три удара за 45 минут — худший показатель «Реала» в текущем сезоне. Когда же Винисиус Жуниор забил в начале второго тайма, взятие ворот отменили из-за офсайда. Такую бы реализацию бразильцу в других эпизодах, но он никак не мог перехитрить Эрреру. Куртуа же после хлесткого удара Гомеса спасла штанга.

Выручили мадридцев традиционные козыри — характер и мастерство. Винисиус все же принял идеальное решение, выкатив мяч ворвавшемуся в свободную зону Вальверде. И, конечно, много будут говорить о премьере 18-летнего Альваро Родригеса. За него было обидно, когда уругвайца из-за небольшого офсайда лишили голевого паса на Винисиуса. Однако юноша не расстроился, а выдал результативную передачу Асенсио.

Италия: миланская суббота

В первом круге «Монца», где вся власть сосредоточена в руках легендарных для «Милана» людей — Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани — проиграла на «Сан-Сиро» со счетом 1:4. С тех пор многое поменялось. «Милан» пытается справиться с кризисом, тогда как новички серии А превратились в крепкого середняка, которому по силам дважды за сезон обыграть «Ювентус».

Однако ко второй очной встрече «россонери» стали оживать. Затянувшаяся череда неудач сменилась победами над «Торино» и «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, а в Монце гол Жуниора Мессиаса проложил путь к продолжению победной серии. Кроме того, для успеха потребовались сейвы Тэтэрушану, помощь штанги и крепкие нервы в концовке, которую не смог облегчить снова загубивший верный момент Де Кетеларе.

«Интер», раскритикованный за понедельничную ничью с находящейся в зоне вылета «Сампдорией» (0:0), приберег Лаутаро Мартинеса на Лигу чемпионов. В его отсутствие был сформирован мощный сдвоенный центр нападения в лице Джеко и Лукаку, и бельгиец забил впервые с октября. Помогли заработавший пенальти Дюмфрис и арбитр, после сейва голкипера принявший решение повторить удар с 11-метровой отметки.

Относительная легкость, впрочем, оказалась обманчивой, и в концовке первого тайма «Удинезе» отыгрался первым же попаданием в створ. Миланцам пришлось все начинать заново, и не без труда они все же додавили «зебр», когда Димарко выкатил мяч под удар Мхитаряну. Для армянского полузащитника это первый успех за четыре месяца. Тогда после гола в чемпионате он сразу забил и в ЛЧ, и если тенденция сохранится, в «Интере» точно не будут против. Главное, чтобы полученное Генрихом перед заменой повреждение не оказалось серьезным. Хотя, есть еще Лаутаро, сохранивший и свежесть, и чувство гола благодаря успеху после выхода на замену.

Германия: возвращение Нкунку

Зимой «Бавария» фактически украла у младшей «Боруссии» голкипера Зоммера, поэтому игра в Менхенгладбахе по определению должна была стать горячей. Хотя никто не мог предположить, что уже на 8-й минуте мюнхенцев оставит в меньшинстве заработавший красную карточку Упамекано. Французу пришлось сбивать с ног убегавшего к воротам Плеа, но это лишь ненадолго отсрочило взятие ворот. Бывшего одноклубника огорчили разыгравшие штрафной Хофманн и Штиндль.

Впрочем, чемпионы и вдесятером смогли отыграться, когда Шупо-Мотинг использовал передачу Дэйвиса. Но разве это что-то гарантирует в матчах с Гладбахом, который в последнее время стал настоящим кошмаром «Баварии»? Мюнхенцы с учетом всех турниров не побеждали этого соперника с мая 2021 (=2-2), в числе прочего получив 0:5 в Кубке Германии. В этот раз получилось не так жестко, но сути это не меняет. Оборона гостей была унижена в момент вывода на удар Хофманна, и уже завтра единоличным лидером бундеслиги может стать «Унион».

«Лейпциг» продолжил гонку за путевкой в Лигу чемпионов, нанеся удар по амбициям мечтавшего о месте в четверке, но набравшего в последних четырех турах всего одно очко «Вольфсбурга». «Волков» поставили в тупик классный выстрел с подбора в исполнении Форсберга и два гола в концовке. Еще одной радостью «быков» стало долгожданное возвращение Нкунку, который из-за травмы выпал из заявки Франции на ЧМ-2022 и в первой после трехмесячного лечения игре отметился голевой передачей.

Команда Марко Розе осталась на пятом месте, однако на данный момент ее отставание от замыкавшей перед туром тройку лидеров дортмундской «Боруссии» составляет всего одно очко. А «Фрайбург», в параллельном матче победив в Бохуме, и вовсе сравнялся со «шмелями» по набранным очкам. Те находятся выше только за счет лучшей разности мячей.

Победа «Айнтрахта» примечательна по двум причинам. Прежде всего, потому что замыкающие еврокубковую шестерку «орлы» идут вплотную к зоне Лиги чемпионов. И, естественно, по причине очередного успеха Коло Муани. Отличившись на добивании, француз стал первым за почти два десятка лет игроком франкфуртской команды, сумевшим в рамках одного сезона добиться двузначных показателей по голам и результативным передачам (10+10).

Статистика дня

2 гола в последних 97 матчах АПЛ забил защитник «Эвертона» Коулман. Оба — в ворота «Лидса».

14 лет «Арсенал» не побеждал в АПЛ за пределами Лондона, проиграв первый тайм.

28 нулевых ничьих зафиксировано в матчах «Реймса» с момента возвращения в лигу 1 в сезоне-2018/19. Больше, чем у любой команды из чемпионатов топ-5 за этот период.

31 матч (с апреля 2021 года) не мог сыграть на ноль на своем поле «Штутгарт». Это рекордная серия в истории бундеслиги, оборвавшаяся после разгрома «Кельна» (3:0).

731 минуту «Сампдория» не забивала на своем поле в играх серии А.