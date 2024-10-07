«МЮ» начинал хуже только в прошлом веке, Де Хеа шокировал «Милан» двумя отраженными пенальти, «ПСЖ» уступил лидерство «Монако»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: история «Тоттенхэма»

Игра в Бирмингеме не сказать, чтобы радовала глаз. Противостояние Унаи Эмери и Эрика тен Хага скорее смахивало на термин «футбольные шахматы», так как «Астон Вилла» словно не восстановила эмоций после победы над «Баварией» в Лиге чемпионов. Ну а «МЮ» был максимально аккуратен и действовал с оглядкой на собственные ворота. Показательно, что намеки на остроту возникали после атак с дальней дистанции, только удивить Эмилиано Мартинеса и Онана этим было сложно.

Хотя Бруну Фернандешу это почти удалось, однако удар португальца со штрафного остановила перекладина. Трудно представить, как было бы обидно «МЮ» и признанному в итоге лучшим игроком матча 36-летнему Эвансу пропустить на последних минутах после вынужденной паузы. Она была вызвана неполадками со связью у главного арбитра, и когда тот возобновил игру, нули на табло отстоял принявший на себя опаснейший удар Диогу Далот.

Тен Хаг после финального свистка даже улыбнулся, только радоваться по факту нечему. Год назад после семи туров у «МЮ» было 9 очков. Сейчас — на одно меньше. Это худший результат с чемпионата-1989/90. Тогда главным тренером был наблюдавший за воскресной игрой с трибуны Алекс Фергюсон, и «красные дьяволы» пришли к финишу на тринадцатом месте. Худшем за все время работы великого шотландца.

«Ноттингем», которому в этом сезоне удалось впервые за долгие годы обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде», теперь прервал победную серию «Челси». «Лесники» даже заставили синих отыгрываться, а их смелости не помешало удаление получившего две желтых карточки Уорда-Проуза. Вторая — глупее не придумаешь, так как полузащитник допустил потерю в довольно простой ситуации и, чтобы остановить забег Джексона к воротам, в падении схватил мяч руками. Кому-то эти действия покажутся безрассудными, но еще это страсть и самоотдача. На тринадцатой (!) добавленной минуте гости могли увезти со «Стэмфорд Бридж» три очка, однако после углового хозяев спас Роберт Санчес. Пожалуй, именно вратари — испанец и Селс — одни из самых ярких фигур матча. Если бы не их крутые сейвы, все могло закончиться куда более результативно.

Как написал один из британских ресурсов после финального свистка: «Это история «Тоттенхэма». Точнее, «шпоры» в нее влипли после отличного первого тайма, по ходу которого открывший счет Джонсон забил в шестом матче подряд. Валлиец сделал то, что не удавалось лондонским игрокам со времен Харри Кейна, и уже сейчас превзошел свою результативность образца прошлого сезона. А Мэддисон застал врасплох не выручившего Вербрюггена. Однако после перерыва «Брайтон» все перевернул.

Для начала неловко сыгравший Удоджи дал Минте возможность расстрелять ворота с нескольких метров. Далее пробил час Рюттера, который сначала сравнял счет, а потом — ворвавшись в штрафную после вброса аута — в падении от линии поля направил мяч на голову Уэлбеку. Тот пристреливался и губил моменты весь первый тайм, но при 2:2 не промахнулся и принес «чайкам» первую победу в АПЛ после отставания в два мяча. Ну а упомянутая выше история «Тоттенхэма» — это уже десять поражения в играх, где было разбазарено двойное преимущество. Так часто ни с кем из клубов лиги подобное не случалось.

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек празднует гол в ворота «Тоттенхэма». Фото Reuters

Испания: «Барса» в порядке и спасение «Сосьедада»

«Барселона» катком прошлась по обороне «Алавеса» еще в первом тайме, а Левандовски оформил хет-трик к 32-й минуте. Соавторы его достижения — отдавший две результативных передачи Рафинья и Эрик Гарсия, которому пришлось уже в дебюте менять получившего травму Феррана Торреса. Это шестнадцатый случай в истории ла лиги, когда игрок демонстрирует двузначную результативность до десятого тура. Чтобы оценить редкость данного достижения Левандовски (10 мячей), нужно отметить, что в прошлый раз такое случалось в 2017 году в исполнении Месси, а до Лео по схожему графику десять лет назад шел Криштиану Роналду. Как и говорил поляк — он всегда рядом с двумя великими мастерами. А «Барса» — единоличный лидер, который держит «Реал» на дистанции одной победы. Если два испанских гранда сохранят нынешний темп после паузы на игры сборных, расклад в таблице сохранится до 26 октября — даты первого в сезоне класико на «Сантьяго Бернабеу».

Нападающий «Барселоны» Рафинья (в центре) празднует гол в ворота «Алавеса». Фото AFP

Пока Арсен Захарян лечится, обновивший состав «Реал Сосьедад» проваливается на всех фронтах. В Лиге Европы у басков одно очко в двух турах. В национальном чемпионате график выступлений — одна победа в месяц. И октябрь тоже начался не лучшим образом. А именно, с пропущенного на первой же минуте гола, который Альварес забил после изумительного паса Гризманна пяткой.

Скорее всего, прежнему — цинично-прагматичному «Атлетико» — этого хватило бы для победы. Нынешние «матрасники» более рисковые, что и помогло настрадавшейся команде Иманола Альгуасиля в концовке. Де Пауль в элементарной ситуации на бровке ошибся в передаче, принявший подарок Ойярсабаль переправил мяч к штрафной, и Сучич удивительным по красоте ударом в касание поразил дальний верхний угол. Может такое спасение даст «Сосьедаду» заряд эмоций?

Футболисты «Сосьедада» празднуют гол Луки Сучича в ворота «Атлетико». Фото Global Look Press

Италия: ворота «Ювентуса» расколдовали

«Ювентус» все же пропустил в серии А, да еще и самым обидным образом. В концовке при минимальном счете 1:0, да еще и с полученного почти на ровном месте пенальти. Пикколи фактически упустил мяч за пределы поля, но столкновение с Дугласом Луизом заставило ВАР вмешаться в игру. А ведь несколькими минутами ранее бразилец сам атаковал ворота «Кальяри» с дальней дистанции, однако первым успевший к отраженному голкипером мячу Влахович ухитрился не попасть в ворота из убойной позиции.

Так одним движением серб смазал впечатление от своей игры, в которой он должен был оформлять голевой дубль. Все же начиналось для «бьянконери» довольно легко и казалось, что после гола Влаховича (серб отпраздновал это событие с футболкой получившего тяжелую травму Бремера) последует продолжение. Но получилось то, что получилось. А еще одной неприятностью для «Старой синьоры» стало удаление Франсишку Консейсау за вторую желтую карточку в неоднозначном эпизоде, который арбитр расценил, как симуляцию.

Первый тайм матча во Флоренции получился удивительным, а команды обменялись нереализованными пенальти. Что интересно, в обоих эпизодах отметился Эрнандес. Сначала француз выносил мяч из штрафной и угодил по ноге Додо. Эту ошибку Тео исправил Меньян, который намертво забрал удар Кина с «точки», а вторая получилась по-настоящему болезненной. Де Хеа был великолепен, когда Эрнандес исполнял заработанный Рейндерсом пенальти.

Так была упущена возможность ответить на гол Адли, который вообще-то арендован у «Милана» и впервые попал в стартовый состав «фиалок» в серии А. Рафаэле Палладино явно учитывал правило бывших, и Адли не подвел, попав в дальний угол так, что Меньян даже не среагировал на полет мяча. Но чемпионом по невезению с отрывом долго был Кин. Нереализованный пенальти, два отмененных гола и попадание по ноге Габбии в собственной штрафной! Спасибо Де Хеа, который снова вытащил — уже из другого угла — удар Абрахама. Прошлый раз в Италии вратарь (Маркетти) отражал два 11-метровых в мае 2016-го в игре «Карпи» — «Лацио».

«Россонери» пришлось забивать с игры, что и сделал Пулишич, который красиво пробил с лета после подачи Эрнандеса. Только этого не хватило даже для ничьей, а Де Хеа еще и начал вторую голевую атаку. Кин в ней исправился за все свои ошибки, зацепившись за мяч у штрафной, а Гвюдмундссон вернул флорентийцам преимущество. В оставшееся время оно скорее могло вырасти, но Кин попал в штангу.

Германия: Мармуш стал кошмаром «Баварии»

«Бавария» по-прежнему лидер, но уже не единоличный. С мюнхенцами сравнялся «Лейпциг», победивший в гостях «Хайденхайм» благодаря проникающему паса Нусы и удару Опенда с острого угла. Сама же команда Венсана Компани за восемь дней не выиграла ни одного из трех матчей. Сначала дома не дожала «Байер» (1:1). Потом проиграла «Астон Вилле» в ЛЧ, а теперь потеряла инстинкт убийцы в гостях у «Айнтрахта».

Прежде чем после подачи углового Мюллер не пожадничал и нашел пасом находившегося напротив ворот одноклубника, баварцы могли забить еще один-два мяча. Но ограничились результативным корнером и получили в ответ две крутых контратаки «орлов». В течение трех минут блестяще играющий сейчас Мармуш круто решил первый эпизод, после чего ассистировал Экитике. Но это было еще не окончание бенефиса египетского форварда.

Когда игра развернулась и 2:1 превратились в 2:3, Мармуш спас «Айнтрахт» на четвертой добавленной арбитром минуте. К подвигам бомбардира можно было привыкнуть еще с прошлого сезона. Удивило же то, как оборона «Баварии» провалилась в ситуации, когда классная команда по определению не может быть столь расточительна. Но все же нужно отдать должное занимающему третье место «Айнтрахту» и отметить работу 42-летнего Дино Топмеллера — сына знаменитого Клауса Топмеллера, который назвал своего сына в честь легендарного голкипера Дино Дзоффа.

Франция: рикошет против Доннаруммы

В состав «ПСЖ» вернулся Дембеле, которого Луис Энрике по дисциплинарным причинам исключал из заявки на матч ЛЧ с «Арсеналом». Не удивило и появление в воротах Доннаруммы, и уже в дебюте он вытащил сложнейший удар из самого угла. Джиджи может ошибаться на выходах и грешить неточными передачами, только на ленточке он по-прежнему великолепен. Хотя и не настолько, чтобы перестроиться, когда прямо перед тобой мяч резко меняет направление от ноги собственного игрока.

Нуну Мендеш, правда, исправился, сравняв счет ударом с дальней дистанции и тоже не без небольшого рикошета с паса самого результативного игрока лиги 1 Дембеле (4+4). На волне этого успеха парижане могли забить еще, только Маркиньюс в падении головой направил мяч в штангу. А большего чемпион не создал, и это почти системная проблема. «ПСЖ» не может победить в 12 матчах, где уступал в счете (=6-6). В данном случае это стоило лидерства, и теперь на первой строчке с перевесом в два очка воцарился «Монако».

Статистика дня

11 (7+4) результативных баллов набрал нападающий «Айнтрахта» Мармуш, которого в лигах топ-5 опережает только барселонец Левандовски (10+2).

27 матчей не проигрывает в голландском чемпионате «Фейеноорд» (+19=8). Более продолжительна только рекордная серия роттердамцев, которые не знали поражения в 41 встрече в 1978-1979 годах.

50 побед в дерби с «Бетисом» одержала «Севилья». Сейчас красно-белые могут похвастаться рекордной серий из 12 беспроигрышных матчей с принципиальным соперником (+7=5).

64,5 процента матчей выигрывает с «ПСЖ» Луис Энрике. Это худший показатель парижских тренеров со времен Карло Анчелотти (63,5 в 2013 году).