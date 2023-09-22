Мадридское и северолондонское дерби, французская классика и шанс «МЮ». В Европе в выходные будет жарко

Не забудьте подгадать время.

Мадридское дерби: Беллингем повторит успех Проведеля?

В эти выходные состоится сразу несколько крутых дерби, но одно из самых ярких — разумеется, мадридское. «Атлетико» принимает «Реал» и попробует победить впервые с мая 2022-го — именно тогда команда Симеоне торжествовала в этом противостоянии последний раз.

Правда, хозяевам трудно рассчитывать на успех. Некогда хваленая оборона «Атлетико» совсем рассыпалась — в пятом туре ла лиги мадридцы пропустили три мяча от «Валенсии», а в первом туре Лиги чемпионов им и вовсе забил вратарь «Лацио» Проведель. У «Реала» же все хорошо — сезон они начали серией из шести побед, оборона держится и без Милитао с Куртуа, а в атаке сверкает Джуд Беллингем. К слову, для англичанина это будет первый по-настоящему крупный матч за «Реал» — проверка предстоит знатная.

Мартин Эдегор и Микель Артета. Фото Reuters

В лондонском дерби сойдутся одни из лучших команд АПЛ — «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Долгие годы дерби Северного Лондона оставалось во втором эшелоне — ни «Арсенал», ни «Тоттенхэм» не были в праймовой форме. Наблюдать за мерсисайдским или манчестерским дерби было куда интереснее. Однако в эти выходные, чуть ли не впервые за последние годы, матч «канониров» и «шпор» можно рассматривать как по-настоящему элитный.

«Арсенал» при Артете стал одним из главных клубов АПЛ и не сбавляет оборотов. С «Тоттенхэмом» сложнее — «шпоры» при Постекоглу (признанном тренером месяца в АПЛ) и без Кейна пока не проигрывали в АПЛ, но трудно сказать, насколько растянется эта серия. Однако накануне матча «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в английском чемпионате, что придает остроты грядущему дерби.

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Во Франции — ле класико

Последним дерби выходных станет французское ле класико — «ПСЖ» примет «Марсель» на «Парк-де-Пренс». В паре не так много интриги — за последние 12 лет марсельцы побеждали парижан лишь трижды во всех турнирах. Но французское дерби любят не за результаты, а за огненную атмосферу — и вот с этим в ле класико никогда не было и не будет проблем.

К тому же «Марсель» и «ПСЖ» накануне очного матча соседствуют в таблице, причем «Олимпик» располагается выше — на четвертой строчке против пятой у парижан. Их разделяет всего один балл, поэтому кое-что на кону в этом матче есть, пусть он и происходит практически на старте сезона. Стоит команде Луиса Энрике проиграть, и они оторвутся от топ-4 на четыре очка. Правда, после отличного выступления в стартовом туре Лиги чемпионов у французского гегемона явно стоит задача наладить дела во внутреннем первенстве.

Бруну Фернандеш и Эрик тен Хаг. Фото AFP

Шанс «Манчестер Юнайтед» на искупление — «Бернли»

Не секрет, что «дьяволы» отвратительно начали новый сезон — судя по статистике, у них худший старт в Англии с розыгрыша 1989/90 годов, то есть за всю историю АПЛ. Две победы в пяти турах, 13-е место... Даже удивительно наблюдать такой результат при Эрике тен Хаге, но на данный момент все действительно плохо. В матче с «Баварией» в ЛЧ «МЮ» показал, что как минимум в атаке способен на многое, и этот заряд необходимо уже переносить на АПЛ.

Другое дело — оборона. Перед матчем с «Бернли» «Юнайтед» проиграл три матча подряд, причем в каждом манкунианцы пропускали не меньше трех голов. «Бавария» и вовсе заколотила четыре без особого труда, и теперь этот кошмар надо как-то выправлять. «Бернли» из подвала турнирной таблицы (набрали всего одно очко в четырех турах) — отличный вариант, чтобы чуть приподнять себе настроение.

Остановит ли «Вест Хэм» «Ливерпуль»?

Красные, кажется, постепенно преодолевают прошлогодний кризис — они выиграли почти все матчи на старте нового сезона. Исключение — игра с «Челси», в которой команда Клоппа устроилась на 1:1. На этот раз «Ливерпулю» предстоит испытание в виде другого лондонского коллектива, «Вест Хэма»: Дэвид Мойес едет на «Энфилд».

Обе команды выиграли свои матчи в Лиге Европы (примечательно, что обе отыгрались с 0:1); «молотобойцы» не проигрывают на выезде, мерсисайдцы — дома. На данный момент «Ливерпуль» разместился на третьей строчке, «Вест Хэм» на шестой — и разделяет их всего три балла. После этой встречи турнирная таблица может прилично измениться, так что игра нас ожидает однозначно интересная.

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Выиграет ли «Реал» седьмой матч подряд в этом сезоне? На успех команды Карло Анчелотти в мадридском дерби можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Атлетико» — за 2.80 (35%)