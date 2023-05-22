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Сегодня, 00:30

«Боруссия» в шаге от титула после дубля Аллера, Мбаппе и Месси приблизили чемпионство «ПСЖ», «Наполи» дожал «Интер»

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Осер» — «ПСЖ». Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Гвардиола дал шанс резервистам

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
21 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Челси

Отпраздновав накануне завоевание третьего подряд чемпионского титула у телевизора, «Манчестер Сити» мог позволить себе роскошь выйти на игру с «Челси» вторым составом. С Гомесом, Льюисом и Палмером в старте. Только система Хосепа Гвардиолы работает в любых сочетаниях. Особенно с Альваресом на острие атаки, который забивает практически при каждом выходе в стартовом составе.

Аргентинец себе не изменил, записав на свой счет 100-й мяч «Сити» в домашних матчах этого сезона, после чего у «горожан» была серия моментов, тогда как «Челси» начал приходить в себя ближе к перерыву. Ортеге пришлось останавливать выход один на один, а еще в одном эпизоде хозяев спасла штанга. Но то был всплеск, а не система. Когда же на финальный отрезок вышли звезды во главе с Холанном и Де Брейне, стало ясно, что потерей очков чемпионский праздник омрачен не будет. А серия сухих побед над синими с учетом всех турниров достигнет шести матчей.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. Расизм, потасовки и очередное удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

Испания: «Атлетико» обошел «Реал»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:0
Осасуна

Вернувшийся на второе место «Атлетико» почти тайм промучился с «Осасуной». Быстрый гол мадридцев отменили из-за офсайда, потом гостям на выручку дважды пришла штанга, и только перед уходом на перерыв отдавший 13-ю результативную передачу Гризманн вложил мяч в ногу уже не имевшему права промахнуться Феррейре-Карраско. Этот успех снял лишнее напряжение, и во втором тайме команда Диего Симеоне уверенно довела дело до крупной победы. Уже восьмой в текущем сезоне. С нынешним качеством игры можно как минимум повторить клубный рекорд четырнадцатилетней давности, когда было зафиксировано девять разгромов.

Италия: новый любимец Неаполя

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:1
Интер

Чемпионы, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, все равно владели преимуществом в игре с финалистом Лиги чемпионов. Тем более, Симоне Индзаги дал возможность отдохнуть группе ключевых игроков. А тут еще Гальярдини получил две желтые карточки и оставил «Интер» вдесятером на весь второй тайм.

Давление «Наполи» возрастало и, в конце концов, принесло результат, позволилвший впервые в истории клуба обыграть все 19 команд серии А в рамках одного сезона. Если с ударом Кварацхелии Онана справился, то Замбо-Ангисса поставил вратаря в тупик, и это обеспечило горячую концовку, по ходу которой в центре внимания оказались защитники хозяев. Для начала они проспали сравнявшего счет Лукаку, но практически мгновенно Ди Лоренцо роскошным ударом закрутил мяч в дальнюю «девятку».

Ну а последние минуты запомнятся голом Гаэтано. 23-летний воспитанник «Наполи» получил подарок в виде паса Симеоне и привел стадион в восторг. Прежде он забивал только во время аренд в выступавшей в то время в серии В «Кремонезе», так что с первым голом на новом уровне его поздравляли, словно это был золотой мяч. А диктор столько раз заставил фанатов выкрикивать фамилию Гаэтано, что показалось, это может продолжаться до утра.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
0:1
Лацио

Лучший снайпер в истории «Лацио» Иммобиле в этом году забивает нечасто, однако в нужный момент Чиро разыгрался и довел свой лицевой счет до 200 результативных баллов (162+38). Отличившись во втором туре подряд и реализовав победный пенальти в гостях у «Удинезе», он помог «орлам» не только оторваться на «Милана» на четыре очка, но и сдвинуть с третьего места «Интер». А если «Ювентус» в ближайшее время снова подвергнут санкциям и снимут 12 очков, вопрос с попаданием в Лигу чемпионов будет закрыт окончательно. Один из секретов римлян — выстроенная Маурицио Сарри оборона. После воскресной игры «Лацио» стал лишь четвертой командой, которой удалось в трехочковую эпоху провести в одном турнире не менее 20 матчей на ноль.

Германия: сражение с комплексами

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 18:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
0:3
Боруссия Д

Получив подарок от «Лейпцига» и своего бывшего тренера Марко Розе, «Боруссия» должна была прекратить танцевать на граблях. Относительно недавно она уже теряла лидерство через тур после подъема на первую строчку, поэтому с каждой сыгранной минутой нервы поклонников «шмелей» натягивались все сильнее. А больше всех дортмундцев напрягал Коубек, которого можно было облачить в свитер с эмблемой «Баварии».

Мохамед Салах и&nbsp;Роберто Фирмино. Фирмино попрощался с «Энфилдом» спасительным голом, «Бавария» в шаге от провала сезона, «Барселона» проиграла в ранге чемпиона

Как чех выставил руку, когда разобравшийся с защитником Аллер атаковал с нескольких метров? А как все просчитал и, выбежав за пределы штрафной, остановил удар вырвавшегося на оперативный простор Брандта! Так что Коубек заслужил помощь штанги после штрафного, который шел в комплекте с удалением Удуокхая за «фол последней надежды». За первые 45 минут «Боруссия» наиграла на 2,47 xG, а на табло светились нули.

Когда в начале второго тайма хозяев снова выручил каркас ворот, впору было начинать разговоры о проклятии желто-черных. Или об отсутствии у них чемпионского характера. Но какое же счастье, что в составе «Боруссии» есть Аллер! Победивший несколько месяцев назад онкологическое заболевание форвард лучше многих знает, что такое преодоление. И символично, что именно он, подкараулив просчет защитника, открыл счет, а в концовке успокоил всех результативным добиванием. До титула остался один шаг — в домашнем матче с «Майнцем». И сделать его придется без Хуммельса, который покидал поле, опираясь на плечи медиков.

Франция: волевой «Ланс»

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 18:05. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:3
Ланс
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 21:45. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
ПСЖ

Как и в прошлом туре, для начала уже гарантировавший себе место в тройке «Ланс» приблизился к «ПСЖ» на трехочковую дистанцию. Хотя игра с «Лорьяном» началась для кроваво-золотых с быстро пропущенного гола, что намекало на возможное закрытие чемпионского вопроса. Однако с характером у «Ланса» все в порядке. Неделю назад он добился волевой победы, с 19-й минуты оставшись в меньшинстве. Здесь же составы были равными, и ход игры удалось развернуть за пять минут в середине первого тайма. Уже в следующем туре кроваво-золотые могут гарантировать себе место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Александр Головин (слева) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (3:1) 19&nbsp;мая. «Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение

О большем мечтать сложно, так как «ПСЖ» оступаться не собирается. В Осере парижане уже к восьмой минуте вели с перевесом в два мяча. Оба точных удара на счету Мбаппе, который при помощи передачи Месси в рейтинге лучших снайперов лиги 1 снова оставил за спиной лионского ветерана Ляказетта. При этом Килиан рисковал остановиться на отметке 28 мячей, получив повреждение. Однако после оказания помощи форвард пообщался с Кристофом Гальтье и остался на поле. Мбаппе даже забил на последних минутах, но ВАР лишил его хет-трика из-за офсайда. Наверстать упущенное можно будет через неделю — в золотом матче в Страсбурге.

Статистика дня
5-й сезон подряд проведет в лиге 1 сохранивший прописку в элите «Брест». Рекордные семь турниров пришлись на 80-е годы прошлого века.
23 севильских дерби на счету его рекордсменов — Хоакина («Бетис») и Хесуса Наваса («Севилья»).
25 очков потерял «Лидс» в матчах АПЛ, где он вел в счете. Это худший показатель в турнире.
42 очка набрал в гостях в рамках чемпионского сезона «Фейеноорд», установив новый клубный рекорд. Кроме того, роттердамцы забивают в 31 игре подряд, что является их лучшим результатом с 1961 года.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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