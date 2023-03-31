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Сегодня, 20:15

Шикарный автомобиль Роналду за 10 миллионов евро. В мире всего десять таких машин

Отдел фото «СЭ»
Криштиану Роналду и его роскошный автомобиль
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Португальца впервые увидели за рулем его суперкара.

Криштиану Роналду несколько дней назад в очередной раз улучшил мировой рекорд по голам в международных матчах. В игре с Люксембургом в отборочном турнире Евро-2024 португалец оформил дубль. Теперь на его счету 122 гола за национальную команду.

Криштиану Роналду в матче Люксембург — Португалия забил два гола
Фото Reuters

Перед возвращением в Саудовскую Аравию нападающий «Аль-Насра» побывал в Мадриде, где впервые прокатился за рулем на своем Bugatti Centodieci.

Bugatti Centodieci
Фото Соцсети

Один из самых эксклюзивных французских автомобилей класса люкс Криштиану приобрел в прошлом году за 10 миллионов евро. Но его еще ни разу не видели за рулем этого суперкара.

Bugatti Centodieci Криштиану Роналду в Мадриде
Фото Соцсети

Фанаты обступили Роналду на улицах испанской столицы, когда он садился за руль в сопровождении охраны.

Криштиану Роналду садится за руль Bugatti Centodieci
Фото Соцсети

Шикарный автомобиль звезды футбола имеет 1600 лошадиных сил под капотом и разгоняется до 386 километров в час. В мире таких авто только десять. Роналду получил седьмой — номер на спине своей футболки. Впрочем, прокатиться «с ветерком» владельцу не удалось. Помешали многочисленные фанаты и правила дорожного движения.

Криштиану Роналду садится за руль Bugatti Centodieci
Фото Соцсети

Роналду мягко тронулся с места, почти не производя шума от мощного восьмилитрового двигателя W16, и под скандирование своего имени со стороны фанатов отправился по своим делам.

Bugatti Centodieci Криштиану Роналду в Мадриде
Фото Соцсети

Дорогущие автомобили французской марки уже были в гараже пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Bugatti Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Bugatti Криштиану Роналду
Фото Соцсети

В его коллекции также можно было увидеть и другие престижные марки спортивных машин, например, «Ламборгини» и «Феррари».

Lamborghini Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Ferrari Криштиану Роналду
Фото Соцсети

Впрочем, авто представительского класса тоже по вкусу Криштиану.

Rolls-Royce Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Mercedes-Benz Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Bentley Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Криштиану Роналду
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