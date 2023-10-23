Юный талант забил за «Барселону» через 34 секунды после дебюта, «Ювентус» нокаутировал «Милан», победный тайм Миранчука

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: новый герой

«Барселона» выходила на поле, уже зная о том, что «Жирона» разорвала оборону «Альмерии» (5:2) и сравнялась по очкам с «Реалом». Мадридцы, кстати, первыми провели в ла лиге 3000 матчей. А в воскресенье данной отметки синхронно достигли как «Барса», так и «Атлетик».

Их противостояние — самое результативное в истории испанских чемпионатов (611 мячей). И то, что в воскресенье к перерыву на табло горели нули, — заслуга вратарей. Хотя было еще и попадание Жоау Феликса в перекладину. Но куда эффектнее смотрелись моменты, когда Унаи Симон и Тер Штеген ногами останавливали удары Фермина Лопеса и Нико Уильямса соответственно.

Во второй половине вратарский бенефис продолжил Симон, сумевший парировать дальний удар и добивание атаковавшего с нескольких метров Лопеса. Сине-гранатовые явно были острее, но никак не могли забить. Ямаль из отличной позиции вообще не попал в створ. Что ж — у Хави в колоде нашелся еще один юный джокер в лице 17-летнего Марка Гуиу. И юноша, которого привлекли в главную команду еще на предсезонных сборах, запомнит свой официальный дебют на всю жизнь.

Едва появившись на поле, форвард открылся под передачу Феликса и, оторвавшись от защитника, первым касанием отправил мяч в сетку. Травмированный Левандовски, которого Гуиу летом заменил в контрольном матче с «Виссел Кобе», аплодировал новому герою вместе с Френки де Йонгом. Они стали свидетелями великого рекорда, потому что никто не открывал счет голам за «Барсу» через 34 секунды после дебюта! К класико каталонцы подходят в отличном настроении, хотя впереди еще Лига чемпионов.

Италия: Моуринью снова удалили

«Монца», красиво представив возвращение в Италию Папу Гомеса фирменным танцем аргентинца в компании с 79-летним Адриано Галлиани, успела использовать новичка только в двух матчах. Незадолго до ЧМ-2022 форвард сдал положительный допинг-тест, а запрещенное вещество, как утверждал Гомес, входило в состав детского сиропа. Его игрок принял при бронхоспазме, плохо почувствовав себя ночью и проконсультировавшись с врачами «Севильи». Однако ВАДА это не убедило, и на днях ветерану выписали двухлетнюю дисквалификацию, что с учетом возраста Гомеса фактически означает завершение карьеры.

Соответственно, эмоциональный фон у «Монцы» был не лучшим, однако с характером у этой команды все в порядке. Даже оставшись в меньшинстве уже в первом тайме, гости не отсиживались в обороне и серьезно напрягали Руя Патрисиу. Однако на выручку Жозе Моуринью пришло качество скамейки, позволившее усилить давление в последней трети матча. Важным элементом в этот раз оказался наш старый знакомый Азмун. На последних минутах он создал момент для промахнувшегося Лукаку, потом сам попал в штангу, и, наконец, именно после атаки иранца мяч отлетел к забившему победный гол Эль-Шаарави.

По умению прибавлять в концовках «волки» — лучшая команда серии А, наряду с «Интером». Обе команды забили по семь мячей после 75-й минуты. Теперь «Рома» обошла поверженного соперника в таблице и приблизилась к зоне еврокубков, так что в очередной раз получивший красную карточку Моуринью вряд ли расстроен своим удалением.

А после игры Особенный продемонстрировал, что его язык по-прежнему остер. В ответ на недавние слова Гомеса, который говорил, что запомнил Жозе только по победе «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы, тренер заявил, что не помнит Папу на поле. А в конце своего спича португалец язвительно заменил: «У меня кашель, но я не собираюсь принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня возникнут проблемы с допинг-тестом».

Алексей Миранчук получил от Джан Пьеро Гасперини целый тайм, и тренер должен быть доволен российским полузащитником. Да, он не заработал результативных баллов, но с ним на поле «Аталанта» склонила чашу весов в свою пользу, забив два мяча. В первой атаке Миранчук принял активное участие, а засчитали взятие ворот далеко не сразу. Арбитру пришлось самостоятельно отправиться к монитору, чтобы убедиться — поразивший цель Лукман рукой не играл. И уже никаких вопросов не было в компенсированное время, когда в быстрой контратаке оборону «Дженоа» раскатали Пашалич с Эдерсоном. Победив впервые за три тура, бергамаски поднялись на шестое место и всего на очко отстают от лигочемпионского квартета.

Главный матч тура в серии А представляли через призму кадровых проблем обеих команд. Но оказалось, что у «Ювентуса» все не так плохо. Да, выбыл из строя Данилу, а Фаджоли, которому клуб сохранит зарплату и возможность тренироваться с командой, дисквалифицирован по итогам скандала со ставками. В то же время слухи о повреждении Рабьо оказались преувеличенными, а еще в заявку вернулись Кьеза и Влахович.

У «Милана» же все было весьма непросто. Дисквалифицированы Эрнандес и Меньян, а так как Спортиелло травмирован, место в воротах занял не выходивший в старте более двух лет ветеран Миранте. И 40-летнего кипера точно не упрекнешь в пропущенном голе, потому что вратаря в момент дальнего удара Локателли поставил в тупик рикошет от ноги Крунича. Так туринцы реализовали численное преимущество, полученное в концовке первого тайма, когда Тиав завалил на газон имевшего шанс выйти один на один Мойзе Кина.

Тот, кстати, обязан был открывать счет, однако, находясь перед воротами не смог переправить мяч в сетку. Пришлось ждать успеха Локателли, который в противостояниях «Милана» и «Ювентуса» забивал за обе команды. Еще интереснее то, что оба раза это случилось на «Сан-Сиро», и гол полузащитника — как и семь лет назад — оказался единственным в матче! Миланцы не только упустили шанс вернуть себе первое место, но и пропустили «Старую Синьору» на вторую строчку.

Англия: Эмери уже пятый

Казавшееся абсолютно непредсказуемым противостояние «Астон Виллы» и «Вест Хэма» завершилось избиением «молотобойцев», начало которому положил гол оформившего в итоге дубль Дугласа Луиза. Бразилец мог забить и раньше, однако Ареоля вытащил мяч из «девятки». Но это лишь отсрочило неизбежное, ведь Луиз забивает в каждом из шести последних матчей на «Вилла Парк». Это новый клубный рекорд, державшийся с серии Дуайта Йорка 1996 года.

А еще — это один из элементов прогресса бирмингемцев под началом Унаи Эмери. С тех пор, как испанец возглавил «Виллу» в ноябре прошлого года, его команда набрала в АПЛ 68 очков. Больше за этот период только у «Манчестер Сити» (81), «Арсенала» (74) и «Ливерпуля» (71). Кроме того, Эмери сейчас в десятке избранных тренеров, в среднем набиравших более двух очков за игру. Уже сам факт графика уровня Алекса Фергюсона, Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа впечатляет. Но в любом случае все определяет результат в таблице, а там «Вилла» пятая — в одном шаге от лигочемпионской четверки.

Статистика дня

1 гол в первых таймах этого сезона пропустил «Лас-Пальмас». Кроме испанцев такими показателями в лигах топ-5 могут похвастаться «Интер», «ПСЖ» и «Ницца».

8 матчей без побед с учетом всех турниров (=3-5) — худшая серия в истории «Аякса» с 1954 года, когда футбол в Нидерландах стал профессиональным. Кошмарная серия опустившихся в зону вылета амстердамцев продолжилась решающим голом на 90-й минуте игры с «Утрехтом» (3:4). Это уже четвертый проигрыш «Аякса» в текущем голландском чемпионате, где за последние пятнадцать сезонов команда не уступала более пяти раз.

29 мячей в десяти первых турах пропустила «Альмерия». Это худший результат в ла лиге с 1962 года, когда 30 голов в свои ворота пропустил «Эльче».