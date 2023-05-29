«Барселона» проводила Альбу и Бускетса яркой победой, Кейн выбил тридцатку голов, «Милан» — в Лиге чемпионов

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: безумие в матче «Ливерпуля»

«Арсенал» в последнем матче сезона словно пытался извиниться за упущенный титул. Впрочем, правильнее сказать: «канониры» сыграли так, что после этого матча болельщики снова в полной мере ощутили — даже без чемпионства завершившийся сезон получился очень ярким и эмоциональным. И, бесспорно, лучшим для лондонцев за многие годы.

В этом чемпионате многие прыгнули выше головы, и тот же Джака, отметившись дублем в воскресенье, довел лицевой счет до семи мячей. Столько же у швейцарца было за четыре предыдущих турнира, начиная с 2018 года! А еще одна крутая цифра — сразу два футболиста с двузначным числом голевых передач. Но если с Сака все было ясно давно, то Троссар ухитрился выдать такую норму с января, когда перебрался на «Эмирейтс» из «Брайтона».

После яркой победы над «Челси», которая открыла «МЮ» дорогу в Лигу чемпионов, «красные дьяволы» немного расслабились. Они могли гореть «Фулхэму» 0:2, однако Де Хеа, которого никогда не считали специалистом по отражению 11-метровых, блестяще парировал удар Митровича. Испанцу повезло с бьющим, так как серб в этом сезоне реализовал лишь четыре из восьми подходов к «точке». Это был переломный момент, а дальше все сделал Бруну Фернандеш. Даже не заработав результативный балл, португалец организовал ответный гол Санчо, а потом сам забил решающий мяч. Это позволило «МЮ» сохранить за собой третье место.

Впрочем, хватило бы и меньшего, так как в день прощания Фрэнка Лэмпарда с «Челси» синие уперлись и сумели отыграться в домашней встрече с «Ньюкаслом». Пусть и не без доли удачи в виде неудачной срезки Триппьера. Но в любом случае лондонцы будут пытаться забыть этот сезон как страшный сон. 44 набранных очка — их худший показатель с 1988 года, когда «Челси» отправился во второй дивизион. А нынешнее 14-е место — самый низкий результат за 29 лет. Тодд Боэли точно вошел в историю.

Насколько легко «Ливерпуль» добился преимущества в два мяча, настолько же беспечно красные позволили покидающему АПЛ «Саутгемптону» отыграться. Причем Роберто Фирмино в своем прощальном матче за красных сначала забил сам, а потом допустил потерю, которая обернулась тем, что на табло зажглись две двойки. И это, как оказалось, было только начало. «Святые» напоследок хлопнули дверью, показав яркий и эмоциональный футбол. Невозможно было поверить, что эта команда давно потеряла шансы на спасение. Но все-таки запаса прочности хозяевам не хватало весь сезон, и команда Юргена Клоппа об этом напомнила в отдельно взятом матче. Два гола за две неполных минуты увенчали самый насыщенный событиями матч дня, а Александр-Арнолд с 54-я голевыми передачами вышел на чистое второе место среди лучших защитников-ассистентов в истории АПЛ. Выше только его одноклубник Робертсон (57).

«Тоттенхэм» все-таки остался без еврокубков и не сумел догнать попавшую в Лигу конференций «Астон Виллу». Однако «шпоры» напоследок испортили настроение «Лидсу», отправив команду Сэма Эллардайса в чемпионшип. Больше всего усилий для этого приложил Кейн. Форвард сыграл важную роль в атаке, увенчавшейся голом Педро Порро, а сам довел лицевой счет до 30 мячей. Уникальность ситуации заключается в том, что Харри — единственный в истории турнира футболист, который два раза не стал лучшим снайпером сезона, выбив тридцатку голов. Пять лет назад форвард «Тоттенхэма» уступил Салаху, а теперь — Холанну.

Испания: забить за 49 секунд

За тур до финиша в ла лиге окончательно закрылся вопрос со всеми путевками в Лигу чемпионов. Последнюю получил «Реал Сосьедад», чья рекордная беспроигрышная серия из семи матчей прервалась в гостях у «Атлетико». Помощь баскам пришла из пригорода Мадрида, где «Райо Вальекано» убил мечты «Вильярреала» — «подводникам» придется утешиться Лигой Европы. И, надо сказать, это достойный результат с учетом ухода Унаи Эмери по ходу сезона. Эта потеря была компенсирована качественной работой Кике Сетьена.

«Барселона» после завоевания титула проиграла два раза подряд, однако на последний в сезоне матч на «Камп Ноу» сине-гранатовые настроились идеально. Настолько, что Фати открыл счет на 49-й секунде. Это, правда, не клубный рекорд нынешнего века — его четырнадцать лет назад установил Иньеста, успевший забить на шесть секунд быстрее.

Что касается первого из двух голов Фати, то он стал результатом очень красивой комбинации с проникающим пасом Левандовски и передачей в касание от Гави, после чего Ансу оставалось просто переправить мяч в ворота. В общем, команда Хави попрощалась с болельщиками ярким шоу. И на поле, и по окончании матча, когда состоялась трогательная церемония прощания с легендами — Бускетсом и Жорди Альбой.

Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя. Думается, хозяева были бы не прочь отыграть весь матч с равных составах, но не потерять на несчастливой 13-й минуте Бальде. Игрок, ставший открытием сезона, после грубого подката покинул поле на руках партнеров. Но, к счастью, первые опасения по поводу тяжести травмы оказались преувеличенными. На восстановление защитнику потребуется 6-7 недель.

Италия: нестареющий Жиру

Лучший снайпер серии А Осимхен забил, возможно, один из самых простых голов в своей карьере. И все благодаря голкиперу «Болоньи» Скорупски, который отдал безобразную передачу через центр, после чего звезде «Наполи» оставалось поразить беззащитные ворота. Однако даже дубля Осимхена, который в чемпионском сезоне забил вдвое больше, чем суммарно за два предыдущих чемпионата Италии (24 мяча), южанам не хватило для победы. После завоевания скудетто команду Лучано Спаллетти вдохновляют только родные трибуны, а в гостях она не выигрывает, начиная с золотого матча в Удине. «Болонья» же отыграла у чемпиона два мяча, забив спасительный гол после подачи углового.

Ярчайшую вывеску матча в Турине убило снятие с «Ювентуса» десяти очков. В день, когда об этом было объявлено, шокированные бьянконери получили 1:4 в гостях от «Эмполи». Не получилось набрать очки и против «Милана», который не проигрывает «Старой синьоре» на протяжении уже пяти матчей. Воскресный успех гарантировал команде Стефано Пиоли участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Говоря же о потрясающе красивом ударе Жиру головой, невольно вспоминаешь про вино, которое хорошеет с годами. Вроде бы штамп, но как он подходит французам! Один Бензема с его «Золотым мячом» чего стоит. Ну а Жиру даже цифрами подтверждает, что с годами можно только прибавлять. В свои 36 лет он забил в нынешнем чемпионате 12 мячей, и это его лучшая результативность со времен «Арсенала» шестилетней давности.

Статистика дня

3 полузащитника «Лацио» — Милинкович-Савич, Дзакканьи и Фелипе Андерсон забили не менее восьми мячей. Это лучший показатель в лигах топ-5, но нужно учитывать, что последний регулярно заменял на острие атаки снайпера «орлов» Иммобиле.

7-й раз покинул высший английский дивизион «Лидс». 31 набранное за этот сезон очко — худший результат команды с 1947 года.

12-й вылет «Лестера» — худший результат в истории английского футбола наряду с «Бирмингемом».

26 очков потеряла в этом сезоне «Верона», имея преимущество в счете. Это худший показатель в серии А.

1073-й гол завершившегося чемпионата Англии забил полузащитник «Эвертона» Дукуре. Это позволило установить новый рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, который держался четыре года.