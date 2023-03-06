«Барса» увеличила отрыв от «Реала», Азмун разыгрался перед встречей с Черчесовым, у Мхитаряна опять победный гол

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: минимализм по-каталонски

Получивший в прошлом туре уже пятую желтую карточку и дисквалифицированный Хави накануне иронизировал, заметив: «Барселона» — самое сложное место работы в мире. Вы побеждаете «Реал» на его поле, но успех называют неубедительным из-за низкого процента владения мячом. Вы всегда должны побеждать уверенно».

Между тем к матчу с «Валенсией», где со скамейки игрой сине-гранатовых руководил ассистент главного тренера — его брат Оскар Эрнандес, в состав каталонцев не вернулись ни Левандовски, ни Педри, ни Дембеле, а Гави отбывал дисквалификацию. Но это не мешало, когда Бускетс забросил мяч в штрафную, и там допустивший ошибку Мамардашвили подарил гол Рафинье.

Получился резкий контраст с неосторожным пасом Феррана Торреса к своим воротам, после которого Тер Штеген выбил мяч на ногу сопернику. На счастье хозяев Самуэл Лино растерялся от такого подарка и пробил намного выше ворот, а при неудачном выносе защитника свой родной клуб не смог огорчить Мориба. Все это держало «Барсу» в напряжении и оставляло шансы «летучим мышам».

Игровой эпизод матча «Барселона» — «Валенсия». Фото Global Look Press

В данный сценарий вписывался и промах не реализовавшего пенальти в начале второго тайма Торреса. К этому добавилось попадание Фати в штангу, а потом интригу усилил Кунде. Француз так неудачно сбросил мяч головой, что Араухо пришлось срывать выход один на один ценой красной карточки. Так что в оставшееся время «Барсе», как и на «Сантьяго Бернабеу», пришлось работать на результат. Получилось идеально. Пусть и не зрелищно.

Но это тот случай, когда судить победителей глупо. Рекордные для турнира восемь побед со счетом 1:0 — это не минимализм, а четкая нацеленность на результат. То, что в итоге должно привести к чемпионскому титулу.

Непросто пришлось и «Реалу», который словно выполнил голевую норму на месяц вперед во время разгрома «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Без дисквалифицированного Модрича мадридцы либо не могли удивить Браво, как в случае с ударом Бензема с прострела не слишком яркого в этот вечер Винисиуса Жуниора. Либо промахивались, как Дани Себальос или Родриго, ухитрившийся пробить выше с линии площади ворот.

ВАР тоже работал не в пользу «Королевского клуба». Но какие могут быть вопросы, если фол на Винисиусе случился в сантиметрах от линии штрафной, а гол Бензема со штрафного пришлось отменить, так как траекторию удара подкорректировал контакт мяча с рукой находившегося перед «стенкой» Рюдигера? И в принципе сложно сетовать на невезение, если сами гости не пропустили только из-за невероятной реакции Куртуа, остановившего атаку Борхи Иглесиаса. Минус девять очков от «Барсы» — это почти приговор чемпионской интриге.

Италия: Моуринью обошел «Милан»

«Интер» реабилитировался за поражение от «Болоньи», а также решил свои стратегические задачи. Во-первых, оторвался от проигравших в субботу земляков из «Реала». Во-вторых, сдвинула на третью строчку «Лацио», который открыл тур победой над казавшимся неуязвимым «Наполи».

Показательно, что во второй раз за три последних тура победным для «нерадзурри» стал гол Мхитаряна. В этом раз армянский полузащитник выстрелил в верхний угол после умной передачи Бареллы. Важнейшую роль в этом атаке сыграл и здорово зацепившийся за мяч Лаутаро Мартинес. И вполне заслуженно аргентинец поставил в игре точку, в касание пробив с передачи Дюмфриса.

Трудно и даже невозможно поверить, что «Ювентус» благодаря поданной апелляции вернет отобранные у него за финансовые махинации 15 очков. Но Массимилиано Аллегри верит в лучшее и находит мотивацию для своей команды. Даже в серии А, хотя в текущей ситуации более оправданным видится акцент на Кубке Италии и Лиге Европы. Например, за последнее время «бьянконери» записали себе в актив победу над «Лацио».

А вот на вторую римскую команду сил не хватило. Или скорее к важной игре хорошо подготовился Жозе Моуринью, выбравший схему без чистых форвардов и сделавший ставку в атаке на бывшего туринца Дибалу. План Особенного, впрочем, мог сломаться из-за травмы Манчини уже на первых минутах. Казалось, замена защитника неизбежна, однако он не только остался на поле, но и в начале второго тайма поставил Щенсны в тупик ударом с дальней дистанции.

В концовке же Манчини — с типичным итальянским артистизмом — спровоцировал удаление Мойзе Кина. Защитник рухнул, словно убитый, когда локальный конфликт уже закончился. Однако ВАР не увидел оснований для отмены красной карточки, на которую форвард «Юве» наиграл, едва появившись на поле. Для гостей это стало приговором, тогда как «Рома» при равном количестве очков выдавила «Милан» из четверки по лучшим дополнительным показателям.

Германия: яркая ничья на радость конкурентам

Матч — а особенно его первый тайм — не разочаровал тех, кто просто хотел понаблюдать за интересной игрой. Однако с точки зрения результата довольными были только конкуренты «Вольфсбурга» и «Айнтрахта». Для «волков» теперь пределом мечтаний остается место в еврокубковой шестерке, тогда как «орлы» упустили возможность сократить отставание у замыкающего лигочемпионскую четверку «Лейпцига» до одного очка.

Отметить же хотелось то, с чего все началось. Речь о просчете Траппа, проводившего 224-й матч в воротах «орлов» и сравнявшегося с показателями Ули Штайна. Голкипер, которому осталось всего десяток игр до повторения клубного вратарского рекорда, побежал страховать защитников и не смог опередить Мармуша. Этот эпизод заслуживает внимания из-за того, что момент получился пограничным, и в комнате ВАР по европейским меркам линии чертили неприлично долго.

Если Андрей Лунев остается вторым номером «Байера» даже на фоне периодически случающихся ошибок Градецки, то другой экс-зенитовец — Азмун — изменил отношение к себе. Сейчас даже трудно поверить, что в январе все прочили иранцу расставание с Леверкузеном. Однако он остался и забил во втором матче подряд, положив начало разгрому только выбравшейся из зоны вылета «Герты» Сандро Шварца. В этой игре Азмун в борьбе с защитником замкнул прострел Фримпонга, и если он действительно поймал кураж, у Станислава Черчесова появился дополнительный повод для головной боли перед встречами с «Байером» в Лиге Европы.

Франция: «Марсель» оторвался от команды Головина

Ничьи «Ланса» и «Монако» стали подарком для «Марселя», который в Ренне продлил рекордную для чемпионатов «большой пятерки» серию выездных побед до семи матчей. В который уже раз у марсельцев решающим оказался гол защитника, что позволили оторваться от ближайших преследователей на четыре очка. Это принципиальный момент, так как второе место дает пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, а с третьего, где сейчас находится команда Александра Головина, придется пробиваться туда через квалификацию.

Статистика дня

7:0 самая крупная победа «Ливерпуля» над «МЮ». Предыдущий рекорд (7:1) держался с 1895 года.

10 очков, набранных «Анже» после 26 туров, худший на данном отрезке результат с момента переход лиги 1 на трехочковую систему.

12 мячей забили в текущем голландском чемпионате головой футболисты «Спарты». Роттердамцы сравнялись по данному показателю с рекордсменом турнира ПСВ.

36 (24+12) результативных баллов с начала прошлого сезона в АПЛ и чемпионшипе заработал нападающий «Ноттингема» Джонсон. Во всех английских лигах среди игроков не старте 21 года валлиец уступает только звезде «Арсеналу» Сака (37).

400 матчей в австрийской бундеслиге провел защитник «Зальцбурга» и сборной Австрии Ульмер.