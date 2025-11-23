Новая катастрофа «Ливерпуля», «Барселона» ярко вернулась на «Камп Ноу», Ваноли и Спаллетти сыграли вничью

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» вырвался на второе место

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 15:30. Turf Moor (Бернли)

«Челси» довольно уверенно обыграл «Бернли», добившись успеха после того, как усилил давление ближе к перерыву. Кукурелья зацепился за длинный пас как образцовый центрфорвард, а подачу Байно-Гиттенса в падении головой замкнул Педру Нету. Португалец вполне мог забить еще, но его удар остановила штанга. Зато ничто не могло помешать Энцо Фернандесу, которому в центр штрафной выложил мяч Гиу. Для команды Энцо Марески, которая поднялась на второе место, эта встреча стала юбилейной. Уже пятьдесят матчей подряд в стартовом составе синих нет футболистов старше 30 лет! Еще немного, и лондонцы превзойдут рекордную для АПЛ серию «Астон Виллы» (59 игр).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» продолжает лихорадить. Победа над «Астон Виллой» и образцовый матч ЛЧ с «Реалом» сейчас воспринимаются как всплеск, потому что вслед за 0:3 от «Манчестер Сити» последовал такой же результат в домашней игре с выбирающимся из зоны вылета «Ноттингемом». Прошлый раз два подряд крупных поражения в английском чемпионате красные потерпели в 1965 году, и это точно не та параллель с великим Билом Шенкли, которой Арне Слот может гордиться.

Новый главный тренер «лесников» Шон Дайч любит играть от обороны, однако в этот раз его защитники обеспечили результат в атаке. Мурилло отличился после стандарта, а поддержавший наступление Савона забивал из центра штрафной с передачи другого латераля — Уильямса. И только последний гол в активе самого творческого игрока «Ноттингема» Гиббса-Уайта. Что до атаки «Ливерпуля», то она сработала вхолостую, а рвавшийся в команду летний новичок Исак вошел в историю клуба со знаком «минус». Он единственный игрок в истории мерсисайдцев, который проиграл в АПЛ свои первые четыре матча в красной футболке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)

Больше часа без забитых мячей на «Сент-Джеймс Парк» - недоразумение, так как еще в первом тайме команды вполне могли пару раз обменяться голами (Opta насчитала 7 явных моментов). Зато потом «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» выдали ударный семиминутный отрезок. Он начался с попадания Барнса в нижний угол, а потом ключевым качеством стали характер и нацеленность на ворота. Сравнявшему счет ударом с подбора Рубену Диашу помог рикошет, а Барнс оформил дубль, успев на добивание после попадания партнера в перекладину. Команда Эдди Хау в очередной раз показала свой настоящий потенциал, но пока — в отличие от успешной ЛЧ — «сороки» находятся во второй половине таблицы. Сказывается неудачный старт, когда «Ньюкасл» после бегства Исака на какое-то время остался без нападающих. А «Сити» субботнее поражение стоило потери второго места.

Испания: «Сосьедад» набрал ход

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)

«Барселона» вернулась на «Камп Ноу» спустя 909 дней и подарила своим болельщикам праздник, не заметив потерю подхватившего грипп Рэшфорда. 45 тысячам счастливчиков, которые попали на трибуны продолжающей перестраиваться арены, потребовалось всего несколько минут, чтобы отпраздновать гол поразившего ближний угол Левандовски. Еще два взятия ворот, включая последнее, состоялись благодаря прекрасным передачам Ямаля на Торреса. Ферран — самый результативный испанский футболист 2025 года, ему удалось отличиться 22 раза. А испанская тема в субботу была в тренде, так как Ханси Флик выпустил в стартовом составе девять местных игроков. Такого с сине-гранатовыми не случалось с января 2014 года, когда такое же количество испанцев выпустил Херардо Мартино. Повторить то достижение Флику помогло возвращение в строй лечившегося почти два месяца голкипера Жоана Гарсии.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 20:30. El Sadar (Памплона)

Арсен Захарян попал в стартовый состав и был заменен на 60-й минуте, когда «Реал Сосьедад» уже перевернул игру после 0:1 по итогам первого тайма. Мендесу, который сравнял счет после отличного проникающего паса Солера, помог рикошет. Гонсалу Гедешу ассистировал Ойярсабаль, а украшением вечера стал гол Барренечеа, который потрясающим ударом с центра поля запустил мяч за спину голкиперу. Баски после очень тяжелого начала сезона поднялись на десятое место и не проигрывают с середины октября (+3=2). На этом отрезке они набрали 11 из своих 16 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

Жерар Морено снова забил, отличившись в четвертом туре подряд. Но его быстрый гол не стал залогом уверенной победы, так как «Вильярреал» столкнулся с серьезными проблемами. Гарантировать себе третье место по итогам тура «подводники» смогли только в концовке, когда защитник «Мальорки» так неловко прервал фланговую передачу, что Олувасейи получил возможность буквально закатить мяч в ворота пяткой.

Италия: магия Неаполя

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

22 ноября, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)

Первый домашний матч «Фиорентины» под началом Паоло Ваноли едва не прервали из-за оскорблений бывшего форварда «фиалок» Влаховича. Фанаты хозяев проигнорировали первое предупреждение и с новой силой принялись «поливать» серба после того, как он вроде бы заработал пенальти. Но 11-метровый отменили после похода арбитра к монитору. Когда же Влахович убежал от Пабло Мари и, обыграв голкипера, не попал в пустые ворота под давлением Раньери, трибуны ликовали, словно хозяева забили гол.

И все же первый тайм завершился в пользу «Ювентуса», так как на шестой добавленной минуте с дальней дистанции идеально пробил Костич. На перерыв бьянконери уходили в отличном настроении, однако вторую половину матча они провели не лучшим образом. И логично, что Мойзе Кин, в активе которого значилось попадание в перекладину, стал соавтором гола попавшего в верхний угол Мандрагоры. Лучано Спаллетти вряд ли может быть доволен как результатом, так и качеством игры. Мы же зафиксируем ничью двух специалистов, ранее работавших в РПЛ. Для Спаллетти это третий мирный исход на новом посту — так тренеры не начинали карьеру в «Старой синьоре» со времен Сандро Пуппо в 1955 году.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

22 ноября, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)

«Наполи» ушел на международную паузу, проиграв «Болонье» и с учетом всех турниров выдав серию из трех матчей без забитых мячей. Чемпионам нужно было перевести дух, а Антонио Конте, у которого второй год работы часто становится проблемным в плане отношений с клубом, отказался от предматчевой пресс-конференции. Неаполитанцы словно копили силы, а потом не оставили шансов «Аталанте», испортив Рафаэле Палладино премьеру во главе бергамасков. Двигателем данного процесса оказался Давид Нерес, который сначала убежал от защитников после паса Хейлунна, а потом поставил точку в атаке, которую хозяева развернули после не самого удачного длинного паса голкипера гостей Карнесекки. Второй тайм превратил в формальность идеальный навес Ди Лоренцо на голову Лангу. «Наполи» до воскресных матчей конкурентов будет лидером и остается единственной командой в лигах топ-5, которая не проиграла в 2025 году ни одного домашнего матча в национальном чемпионате.

Германия: вдохновение Олисе и сумасшествие в Дортмунде

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)

«Бавария» ушла на международную паузу, прервав рекордную победную серию гостевой ничьей с «Унионом» (2:2). И когда в субботу на табло «Альянц Арены» к 17-й минуте горели цифры 0:2, кто-то, наверное, задумался о кризисе чемпиона. Но то была только иллюзия, а на Олисе снизошло вдохновение. Эта характеристика подтверждается цифрами, ведь француз — самый молодой футболист «Баварии», который набрал в матче Бундеслиги пять результативных баллов (23 года и 254 дня). Бенефис Олисе начал, отдав пас сократившему отставание Карлу. Потом Майкл забил сам, а продолжение последовало после перерыва. В виде корнера, который закончился голом Упамекано, голевого паса Джексону и фирменного обводящего удара в дальний угол после смещения в центр. Баварская машина и не думала ломаться — просто чуть-чуть притормозила. Через неделю команда Венсана Компани улучшит собственный рекорд начала 70-х прошлого века, а пока она повторила достижение предшественников и сохраняет первое место в чемпионате Германии на протяжении 43 туров.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Центральный матч тура получился невероятно ярким и эмоциональным, по итогам которого «Боруссия» имеет все основания говорить об упущенной победе. Однако «Штутгарт» показал классную игру и крепкий характер, без чего нельзя было дважды выбраться из ситуаций, которые для большинства оказались бы безвыходными. Во-первых, швабы ликвидировали отставание в два мяча по итогам первого тайма. Во-вторых, не сломались, пропустив в концовке контратаку с участием Байера и Адейеми. «Сигнал Идуна Парк» уже готовился праздновать победу, однако у гостей нашелся свой герой. Ундав, стоя спиной к воротам, принял в центре штрафной передачу Фюриха и с разворота из-под Антона отправил мяч в угол. После дубля в прошлом туре форвард оформил хет-трик, а «Боруссия» теперь самый любимый соперник в его карьере (5 голов).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)

Больше всего исход матча в Дортмунде порадовал «Байер», который как минимум до воскресной игры «Лейпцига» поднялся на второе место. В Вольфсбурге леверкузенцы забили быстрый гол, автором которого стал Хофманн. 33-летний полузащитник пропустил начало сезона, но постепенно набирает форму и забил во втором туре подряд. Потом успех принесли атака вторым темпом после углового и идеальная подача Алейша Гарсии на Тапсоба. А после того как Шик пасом в касание вывел один на один Тилльмана, второй тайм превратился в формальность.

Франция: «Монако» в кризисе

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

22 ноября, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

22 ноября, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)

Субботняя программа тура в Лиге 1 началась с того, что «Ланс» оставил «Страсбур» на четвертом месте, а сам — как минимум до игры «ПСЖ» - поднялся на вторую строчку. Потом же на пятую позицию взлетел «Ренн», в буквальном смысле унизивший «Монако». Монегаски второй раз подряд разгромлены прямым конкурентом (ранее были 1:4 с «Лансом»), и пока говорить об эффекте нового главного тренера Себастьена Поконьоли не приходится. Семь очков за шесть первых матчей на Лазурном берегу — худший старт со времен бывшего рулевого «Сочи» Роберта Морено.

Александр Головин на поле так и не появился: смысл в его выходе пропал после того, как вторая половина началась с результативного добивания Камара, а долго не игравший капитан «Монако» Закария получил красную карточку за то, что неаккуратно наступил шипами на ногу сопернику в центре поля. В безнадежной ситуации, которую усугубил гол бывшего игрока красно-белых Эмболо, Поконьоли предпочел дать игровую практику долго лечившимся Ламину Камара и Вандерсону. А в концовке свои первые минуты за «Монако» провел Погба. Отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Поль не играл с 3 сентября 2023 года.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

22 ноября, 23:05. Parc des Princes (Париж)

Луис Энрике верен себе и перед туром ЛЧ дозирует нагрузки большинству лидеров. Тем не менее, именно они обеспечили в субботу результат. Вышедший в старте Нуну Мендеш вырезал подачу на расстрелявшего ворота Ли Кан Ина. А оформивший в сборной хет-трик Жоау Невеш преуспел на добивании после атаки Барколя. Второй гол был очень важен, так как до этого «ПСЖ» выручил Шевалье, а при 2:0 удар Сумаре остановила штанга. Барколя же все-таки отличился при помощи другого статусного джокера — Кварацхелии. Получилась неплохая разминка перед встречей с «Тоттенхэмом», а главное — парижане сместили с первого места «Марсель», который в пятницу открыл тур разгромом «Ниццы» (5:1).

Статистика дня

1 в серии из трех домашних матчей «Аякса» - худший отрезок «Аякса» за 50 лет.

2 удара в первом тайме матча «Алавеса» и «Сельты» - худшие 45 минут в текущем сезоне Ла лиги.

5 туров в Эредивизи ПСВ начинает одним и тем же составом. Петер Бос демонстрирует стабильность, которой у эйндховенцев не фиксировалось с 1986 года.

8 раз подряд «Челси» побеждает в субботних матчах АПЛ, которые начинаются в 12:30 по местному времени. Синие в шаге от того, чтобы повторить рекорд «Манчестер Сити».

25 матчей потребовалось «Эксельсиору», чтобы обыграть на выезде «Аякс». Предыдущие визиты в Амстердам принесли две ничьих при 22 поражениях.

33 матча Ла лиги с забитыми мячами составляет серия «Барселоны». Это лучший отрезок каталонцев за шесть лет, когда они под началом Эрнесто Вальверде забивали на протяжении 37 игр.

40 матчей — со времен Алана Ширера в ноябре 2003 года — игроки «Ньюкасла» не делали дублей в матчах с «Манчестер Сити».