Что натворили фанаты «Партизана»?! Рассекли лицо своему тренеру и разгромили раздевалку

Последствия домашних 0:4 от «Црвены Звезды».

В матче 9-го тура чемпионата Сербии «Партизан» разгромно уступил «Црвене Звезде» в домашнем дерби (0:4). На послематчевой пресс-конференции тренер черно-белых Александр Станоевич появился с поврежденным лицом.

Что произошло

Станоевич вышел к журналистам с двумя рассечениями на носу и у виска — порезы закрывали пластыри. Причина — в разъяренных фанатах «Партизана», которые бушевали в подтрибунных помещениях и разнесли раздевалку команды. Отметины на лице тренера — следы осколков стекла, которые прилетели в результате беспорядков болельщиков.

«Что говорить после такого результата, — сказал Станоевич на конференции. — Я прошу прощения у всех болельщиков «Партизана». «Црвена Звезда» показала, что она классом выше нас. Конечно, я беру на себя ответственность. Мне очень жаль, тем более что мы играли дома. Это самое крупное поражение в моей карьере. Простите, что пришел с пластырями — это не для того, чтобы драматизировать. Недовольные фанаты били стекла, и осколки попали в меня».

Во время матча фанаты «Партизана» скандировали призывы к увольнению Станоевича, ведь команда очень неудачно начала сезон. Тренер также вспомнил об этих выкриках на пресс-конференции, сказав, что всегда оставался преданным черно-белым.

За пару дней до дерби фанаты подожгли газон

Подобной выходки стоило ожидать от ультрас «Партизана». «Гробари» — одна из самых свирепых фанатских группировок Европы. За пару дней до дерби они проникли на собственный стадион, подожгли газон и засыпали его битым стеклом, из-за чего проведение игры было под вопросом.

Как сообщают сербские СМИ, до прямого столкновения между фанатами и командой после матча не дошло: местная полиция вскоре взяла раздевалку под свой контроль.

Летом Станоевич сравнивал чемпионат Сербии и России

Предсезонная подготовка белградской команды включала два матча с командами РПЛ — «Динамо» (2:2, победа по пенальти) и ЦСКА (0:3). После игр тренер «Партизана» заявил, что премьер-лига намного сильнее сербского чемпионата. «РПЛ сильнее сербского чемпионата по многим показателями — уровню игроков, условиям, финансовым возможностям», — рассказал Станоевич.

Александр возглавил «Партизан» эти летом — пока получается не очень успешно. Под его руководством команда без шансов вылетела из еврокубков: стартовала в отборочном турнире Лиге чемпионов, но не дошла даже до группового этапа Лиги конференций. В чемпионате клуб из Белграда тоже пока выглядит слабо: с 11 очками в семи турах расположился на девятой строчке.

Станоевич в третий раз возглавил «Партизан», причем в первый раз пришел в клуб еще в апреле 2010-го. В тот заход он взял единственные трофеи с белградской командой — два чемпионства и Кубок Сербии. Второй раз он работал с соратниками ЦСКА с сентября 2020-го по май 2022-го. Также Александр рулил ПАОК, «Коньяспором», «Маккаби» из Хайфы, а также заезжал в Китай и в Саудовскую Аравию.