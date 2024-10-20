Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:40

Первое поражение «Арсенала», «Реалу» помогли шедевр Мбаппе и гений Модрича, Кейн штампует хет-трики

«Реал» обыграл «Сельту», «Арсенал» уступил «Борнмуту»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игроки «Реала» Винисиус и Лука Модрич празднуют гол в ворота «Сельты».
Фото Reuters
Telegram Дзен
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: камбэки «МЮ» и «Астон Виллы»

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

Есть ощущение, что Эрик тен Хаг по итогам первого тайма ощущал себя героем фильма «День сурка», потому что у его команды снова ничего не получалось. В атаке никак не удавалось пробить Флеккена, а оборона дрогнула на пятой добавленной минуте. Причем — не в полном составе, так как медики уже не в первый раз пытались остановить кровь у получившего сильное рассечение головы де Лигта.

Но началась вторая половина и все изменилось, а переломным моментом стали красивая диагональ Рэшфорда и не менее эффектный удар Гарначо с лета. Хороша была и победная комбинация с вертикальной передачей Эриксена к штрафной, изящным пасом пяткой Бруну Фернандеша и подсечкой Хейлунна над вратарем. Не факт, что жизнь «МЮ» налаживается, но наконец-то можно порадоваться первой с середины сентября победе.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:3
Астон Вилла

«Астон Вилла» стабильно держится в первой четверке, а быстро пропущенный гол, который Хименес забил при помощи голкипера Лено, никак не повлиял на бирмингемцев. Дальнейшие события превратились в поток сплошных несчастий для «Фулхэма». Началось все с ответного гола Роджерса, которому помог рикошет. Продолжилось пенальти в исполнении Андреаса Перейры. Эмилиано Мартинес не только намертво забрал мяч, но и отметил это событие поцелуем эмблемы «Виллы».

Дальше — больше. С 59-й минуты стартовала десятиминутка кошмаров «дачников». Тилеманс подал два угловых подряд, и после второго неотразимо пробил Уоткинс. Спустя несколько минут красную карточку получил защитник хозяев Андерсен. Затыкать брешь в обороне пришлось Диопу, но тот сыграл еще хуже и после прострела Диня срезал мяч в собственные ворота. Команда Унаи Эмери не проигрывает почти два месяца — с августовской встречи с «Арсеналом» (0:2).

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 19:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:0
Арсенал

По форме — поражение «Арсенала» от «Борнмута» стало оглушительной сенсацией. Однако по содержанию все достаточно логично. «Канониры» не только практически ничего не создали в атаке, так еще и остались в меньшинстве на 30-й минуте. Арбитр сначала показал желтую карточку, но после подсказки ВАР убедился, что нарушение Салиба — «фол последней надежды». И если для француза это удаление стало первым за 157 матчей в лигах топ-5, то команда Микеля Артеты наиграла в этом чемпионате уже на три красных карточки. Это больше, чем суммарно за два предыдущих сезона (2).

В большинстве же «вишни» показали, что не только их соперник умеют мастерски разыгрывать угловые. Мяч был направлен низом к ближнему углу площади ворот, откуда Клайверт в касание переадресовал его набегавшему из глубины и выстрелившему в верхний угол Кристи. А потом классно вышедший на замену голландец приплюсовал к результативному пасу идеально исполненный пенальти. «Арсенал» не только проиграл первый выездной матч чемпионата в 2024 году, но и потерял в матчах с удалениями уже пять очков. Отличный подарок «Манчестер Сити», у которого в графе «Поражения» пока красуется ноль.

Испания: Мадрид в шаге от великого рекорда

Испания. Ла Лига. 10-й тур
19 окт, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:2
Реал

На родине Мбаппе обвиняют в отказе от приезда в сборную под сомнительным предлогом, так как травма не мешала ему играть за «Реал» и заглянуть на отдых в Швецию. В свою очередь скандинавское турне обернулось обвинениями в сексуальном насилии, но похоже у Килиана железные нервы. В Виго ему хватило намека на острый момент после отбора Камавинга. Одно касание ушло на обработку мяча, а вторым француз запустил мяч в верхний угол. Настоящий шедевр и демонстрация мастерства и хладнокровия, чего не хватило Сведбергу, который при счете 0:0 не забил при чистом выходе один на один.

Впрочем, все это у шведа обнаружилось после перерыва, когда мадридская оборона оставила дыру в центре штрафной, и Мингеса нашел там пробившего в касание Сведберга. Однако провалы в обороне компенсировал мадридский класс. Умница Модрич, отыграв два матча за сборную, вышел на замену и снова все решил, классным пасом отправив к воротам восстановившегося после травмы Винисиуса Жуниора. Кто-то скажет, что Лука в этот вечер стал старейшим футболистом, сыгравшим за «Реал» в 39 лет и 40 дней?!

Без подвигов Куртуа, правда, тоже не обошлось. Еще обратило на себя внимание, что в своем 200-м матче в ла лиге Карло Анчелотти не стал нагружать Родриго (он вышел на замену), из-за чего схема «Реала» частично откатилась к базовым настройкам прошлого сезона с квартетом полузащитников и парой форвардов. Но это не значит, что все стало идеально. Оборона чудила даже в компенсированное время, когда из отличной позиции промахнулся Дувикас. К первому в сезоне класико «Реал должен подкрутить настройки, иначе есть риск не повторить великий рекорд «Барселоны» и не довести беспроигрышную серию до 43 матчей.

Килиан Мбаппе. Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?

Италия: «Милан» и «Юве» выстрадали победы

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Удинезе

Для «Милана» суббота началась красиво — с комбинации веером, которую начал Окафор, продолжил Пулишич, и завершил Чуквуэзе. При этом американец стал первым, кому в этом сезоне в лигах топ-5 удалось выдать серию из семи матчей с результативными баллами. Однако дальше начались страдания, так как после удаления Рейндерса за «фол последней надежды» миланцам пришлось героически сохранять минимальное преимущество. При этом «россонери» еще и потеряли получившего досадную травму Абрахама. А развязка отняла немало нервов, так как в компенсированное время «Удинезе» забил, и потребовалось несколько минут, чтобы арбитр у монитора сам убедился: игрок «зебр» оказался в офсайде.

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Лацио

Быстро остался в меньшинстве и «Лацио», когда Романьоли снес убегавшего один на один центрального защитника «Ювентуса» Калюлю. Только воспользоваться перевесом туринцы долго не могли, в первом тайме ни разу не попав в створ ворот. После перерыва эту статистику не смогли улучшить Влахович с Дугласом Луизом, только это уже была настоящая острота. Серб с нескольких метров попал в перекладину, а бразилец с подачи Веа головой отправил мяч в сантиметрах от цели. В конце концов, потребовалась помощь соперника. А именно — Гилы, который срезал мяч в свои ворота после прострела Кабаля. Команда Тиагу Мотты вышла на второе место, сравнявшись по очкам с «Наполи». Ответный ход — в воскресенье за неаполитанцами и «Интером».

Харри Кейн.
Фото Reuters

Германия: «Байер» выиграл на характере

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Айнтрахт Ф

«Байер» героически поднялся на четвертое место, одним махом обойдя в таблице как победившую в пятницу дортмундскую «Боруссию», так и поверженный в очном споре «Айнтрахт». Между тем «орлы» поймали кураж после героического спасения в матче с «Баварией» (3:3), а Мармуш просто неудержим. После того как снайпер леверкузенцев Бонифейс не реализовал пенальти, египтянин свой 11-метровый исполнил безупречно.

Главный голеадор сезона забил в шестом матче подряд, ему осталась одна результативная игра до повторения клубного рекорда, которым владеют Энтони Йебоа и Бернд Хольценбайн. Только данный успех так и остался для франкфуртцев единственным, тогда как Андрих сравнял счет после изящной комбинации с Террье, а Бонифейс исправился и принес команде Хаби Алонсо важнейшую победу.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:2
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Штутгарт

К вечеру дело дошло до спора за первое место, на которое на пару часов вырвался «Лейпциг». «Быки» одержали третью победу подряд, решив судьбу матча в Майнце двумя голами до перерыва. Первый из них получился максимально унизительным для вратаря, так как мяч после удара прорвавшегося в штрафную Симонса проскочил в сетку между ногами голкипера. А капитан гостей Орбан привычно для себя отличился при стандарте, первым успев на добивание.

«Баварии» же какое-то время пришлось помучиться в противостоянии со «Штутгартом», которое для мюнхенцев началось с травмы Павловича. Его пришлось менять на Жоау Палинью уже на 9-й минуте. Только швабам это не помогло, а во втором тайме настало время Кейна. Символично, что нанесший рекордные для себя 10 ударов англичанин попал из-за штрафной в нижний угол, получив передачу от юбиляра Киммиха. Тот проводил 400-й матч за «Баварию». Второй успех Харри — симбиоз настырности и техники. После заблокированного удара англичанин красиво поймал мяч в воздухе и вколотил его в ворота. А самым простым было оформить хет-трик, так как мяч от защитника гостей срикошетил на ногу Кейну. Это уже шестой для него «трюк со шляпой» в бундеслиге, тогда как за всю карьеру в АПЛ таковых было восемь.

Футболисты «ПСЖ» празднуют гол в ворота «Страсбура».
Фото AFP

Франция: новая волна «ПСЖ»

Франция. Лига 1. 8-й тур
19 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:2
Страсбур

«ПСЖ» не упустил возможность вернуться на первое место, при равенстве очков опередив оступившийся накануне «Монако» (0:0 с «Лиллем») по дополнительным показателям. Получился отличный подарок Луису Энрике, который в ближайшее время должен продлить контракт с клубом до 2027 года. Очевидно, что в парижском клубе верят в систему тренера. Ту, в которой растут новые звездочки вроде Санни Маюлу.

По итогам прошлого сезона отметившего в мае 18-летие полузащитника признали лучшим воспитанником «ПСЖ». А в субботу он забил первый гол за главную команду, вогнав мяч в ближний верхний угол после тонкого паса Барколя. Тот, кстати, тоже отличился, за восемь стартовых туров отправив мяч в сетку семь раз. На этом отрезке в XXI веке лучшую результативность (8) демонстрировали только два француза — Бензема и Жиньяк. В том числе благодаря Барколя чемпионы в четырех первых матчах на «Парк де Пренс» забивают не менее трех мячей, чего не случалось с 2018 гола.

Статистика дня

8 раз с начала прошлого сезона «Тоттенхэм» побеждал в матчах, где соперник открывал счет. Это вдвое больше, чем у любой английской команды за этот период.

47 минут в среднем требуется нападающему «Галатасарая» Осимхену, чтобы отметиться результативным действием в турецком чемпионате (3+2).

98-я минута — время самого позднего победного гола «Лестера», впервые в своей истории выигравшего матч, в котором он уступал два мяча, и сокрушил «Саутгемптон» (3:2).

100 (72+28) результативных баллов набрал в АПЛ нападающий «Брайтона» Уэлбек.

300 матчей провел в ла лиге нападающий «Жироны» Стуани. Он стал лишь третьим уругвайцем, достигшим данной отметки. Прежде это удавалось Годину (368) и Дамиану Суаресу (324).

4444 дня не забивал в голландском чемпионате защитник НЕК Нейтинк, который вернулся в родной клуб после десяти лет в Бельгии и Италии.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Фулхэм
ФК Ювентус

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Сегодня
Вчера
Неделя