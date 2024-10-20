Первое поражение «Арсенала», «Реалу» помогли шедевр Мбаппе и гений Модрича, Кейн штампует хет-трики

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: камбэки «МЮ» и «Астон Виллы»

Есть ощущение, что Эрик тен Хаг по итогам первого тайма ощущал себя героем фильма «День сурка», потому что у его команды снова ничего не получалось. В атаке никак не удавалось пробить Флеккена, а оборона дрогнула на пятой добавленной минуте. Причем — не в полном составе, так как медики уже не в первый раз пытались остановить кровь у получившего сильное рассечение головы де Лигта.

Но началась вторая половина и все изменилось, а переломным моментом стали красивая диагональ Рэшфорда и не менее эффектный удар Гарначо с лета. Хороша была и победная комбинация с вертикальной передачей Эриксена к штрафной, изящным пасом пяткой Бруну Фернандеша и подсечкой Хейлунна над вратарем. Не факт, что жизнь «МЮ» налаживается, но наконец-то можно порадоваться первой с середины сентября победе.

«Астон Вилла» стабильно держится в первой четверке, а быстро пропущенный гол, который Хименес забил при помощи голкипера Лено, никак не повлиял на бирмингемцев. Дальнейшие события превратились в поток сплошных несчастий для «Фулхэма». Началось все с ответного гола Роджерса, которому помог рикошет. Продолжилось пенальти в исполнении Андреаса Перейры. Эмилиано Мартинес не только намертво забрал мяч, но и отметил это событие поцелуем эмблемы «Виллы».

Дальше — больше. С 59-й минуты стартовала десятиминутка кошмаров «дачников». Тилеманс подал два угловых подряд, и после второго неотразимо пробил Уоткинс. Спустя несколько минут красную карточку получил защитник хозяев Андерсен. Затыкать брешь в обороне пришлось Диопу, но тот сыграл еще хуже и после прострела Диня срезал мяч в собственные ворота. Команда Унаи Эмери не проигрывает почти два месяца — с августовской встречи с «Арсеналом» (0:2).

По форме — поражение «Арсенала» от «Борнмута» стало оглушительной сенсацией. Однако по содержанию все достаточно логично. «Канониры» не только практически ничего не создали в атаке, так еще и остались в меньшинстве на 30-й минуте. Арбитр сначала показал желтую карточку, но после подсказки ВАР убедился, что нарушение Салиба — «фол последней надежды». И если для француза это удаление стало первым за 157 матчей в лигах топ-5, то команда Микеля Артеты наиграла в этом чемпионате уже на три красных карточки. Это больше, чем суммарно за два предыдущих сезона (2).

В большинстве же «вишни» показали, что не только их соперник умеют мастерски разыгрывать угловые. Мяч был направлен низом к ближнему углу площади ворот, откуда Клайверт в касание переадресовал его набегавшему из глубины и выстрелившему в верхний угол Кристи. А потом классно вышедший на замену голландец приплюсовал к результативному пасу идеально исполненный пенальти. «Арсенал» не только проиграл первый выездной матч чемпионата в 2024 году, но и потерял в матчах с удалениями уже пять очков. Отличный подарок «Манчестер Сити», у которого в графе «Поражения» пока красуется ноль.

Испания: Мадрид в шаге от великого рекорда

На родине Мбаппе обвиняют в отказе от приезда в сборную под сомнительным предлогом, так как травма не мешала ему играть за «Реал» и заглянуть на отдых в Швецию. В свою очередь скандинавское турне обернулось обвинениями в сексуальном насилии, но похоже у Килиана железные нервы. В Виго ему хватило намека на острый момент после отбора Камавинга. Одно касание ушло на обработку мяча, а вторым француз запустил мяч в верхний угол. Настоящий шедевр и демонстрация мастерства и хладнокровия, чего не хватило Сведбергу, который при счете 0:0 не забил при чистом выходе один на один.

Впрочем, все это у шведа обнаружилось после перерыва, когда мадридская оборона оставила дыру в центре штрафной, и Мингеса нашел там пробившего в касание Сведберга. Однако провалы в обороне компенсировал мадридский класс. Умница Модрич, отыграв два матча за сборную, вышел на замену и снова все решил, классным пасом отправив к воротам восстановившегося после травмы Винисиуса Жуниора. Кто-то скажет, что Лука в этот вечер стал старейшим футболистом, сыгравшим за «Реал» в 39 лет и 40 дней?!

Без подвигов Куртуа, правда, тоже не обошлось. Еще обратило на себя внимание, что в своем 200-м матче в ла лиге Карло Анчелотти не стал нагружать Родриго (он вышел на замену), из-за чего схема «Реала» частично откатилась к базовым настройкам прошлого сезона с квартетом полузащитников и парой форвардов. Но это не значит, что все стало идеально. Оборона чудила даже в компенсированное время, когда из отличной позиции промахнулся Дувикас. К первому в сезоне класико «Реал должен подкрутить настройки, иначе есть риск не повторить великий рекорд «Барселоны» и не довести беспроигрышную серию до 43 матчей.

Италия: «Милан» и «Юве» выстрадали победы

Для «Милана» суббота началась красиво — с комбинации веером, которую начал Окафор, продолжил Пулишич, и завершил Чуквуэзе. При этом американец стал первым, кому в этом сезоне в лигах топ-5 удалось выдать серию из семи матчей с результативными баллами. Однако дальше начались страдания, так как после удаления Рейндерса за «фол последней надежды» миланцам пришлось героически сохранять минимальное преимущество. При этом «россонери» еще и потеряли получившего досадную травму Абрахама. А развязка отняла немало нервов, так как в компенсированное время «Удинезе» забил, и потребовалось несколько минут, чтобы арбитр у монитора сам убедился: игрок «зебр» оказался в офсайде.

Быстро остался в меньшинстве и «Лацио», когда Романьоли снес убегавшего один на один центрального защитника «Ювентуса» Калюлю. Только воспользоваться перевесом туринцы долго не могли, в первом тайме ни разу не попав в створ ворот. После перерыва эту статистику не смогли улучшить Влахович с Дугласом Луизом, только это уже была настоящая острота. Серб с нескольких метров попал в перекладину, а бразилец с подачи Веа головой отправил мяч в сантиметрах от цели. В конце концов, потребовалась помощь соперника. А именно — Гилы, который срезал мяч в свои ворота после прострела Кабаля. Команда Тиагу Мотты вышла на второе место, сравнявшись по очкам с «Наполи». Ответный ход — в воскресенье за неаполитанцами и «Интером».

Харри Кейн. Фото Reuters

Германия: «Байер» выиграл на характере

«Байер» героически поднялся на четвертое место, одним махом обойдя в таблице как победившую в пятницу дортмундскую «Боруссию», так и поверженный в очном споре «Айнтрахт». Между тем «орлы» поймали кураж после героического спасения в матче с «Баварией» (3:3), а Мармуш просто неудержим. После того как снайпер леверкузенцев Бонифейс не реализовал пенальти, египтянин свой 11-метровый исполнил безупречно.

Главный голеадор сезона забил в шестом матче подряд, ему осталась одна результативная игра до повторения клубного рекорда, которым владеют Энтони Йебоа и Бернд Хольценбайн. Только данный успех так и остался для франкфуртцев единственным, тогда как Андрих сравнял счет после изящной комбинации с Террье, а Бонифейс исправился и принес команде Хаби Алонсо важнейшую победу.

К вечеру дело дошло до спора за первое место, на которое на пару часов вырвался «Лейпциг». «Быки» одержали третью победу подряд, решив судьбу матча в Майнце двумя голами до перерыва. Первый из них получился максимально унизительным для вратаря, так как мяч после удара прорвавшегося в штрафную Симонса проскочил в сетку между ногами голкипера. А капитан гостей Орбан привычно для себя отличился при стандарте, первым успев на добивание.

«Баварии» же какое-то время пришлось помучиться в противостоянии со «Штутгартом», которое для мюнхенцев началось с травмы Павловича. Его пришлось менять на Жоау Палинью уже на 9-й минуте. Только швабам это не помогло, а во втором тайме настало время Кейна. Символично, что нанесший рекордные для себя 10 ударов англичанин попал из-за штрафной в нижний угол, получив передачу от юбиляра Киммиха. Тот проводил 400-й матч за «Баварию». Второй успех Харри — симбиоз настырности и техники. После заблокированного удара англичанин красиво поймал мяч в воздухе и вколотил его в ворота. А самым простым было оформить хет-трик, так как мяч от защитника гостей срикошетил на ногу Кейну. Это уже шестой для него «трюк со шляпой» в бундеслиге, тогда как за всю карьеру в АПЛ таковых было восемь.

Футболисты «ПСЖ» празднуют гол в ворота «Страсбура». Фото AFP

Франция: новая волна «ПСЖ»

«ПСЖ» не упустил возможность вернуться на первое место, при равенстве очков опередив оступившийся накануне «Монако» (0:0 с «Лиллем») по дополнительным показателям. Получился отличный подарок Луису Энрике, который в ближайшее время должен продлить контракт с клубом до 2027 года. Очевидно, что в парижском клубе верят в систему тренера. Ту, в которой растут новые звездочки вроде Санни Маюлу.

По итогам прошлого сезона отметившего в мае 18-летие полузащитника признали лучшим воспитанником «ПСЖ». А в субботу он забил первый гол за главную команду, вогнав мяч в ближний верхний угол после тонкого паса Барколя. Тот, кстати, тоже отличился, за восемь стартовых туров отправив мяч в сетку семь раз. На этом отрезке в XXI веке лучшую результативность (8) демонстрировали только два француза — Бензема и Жиньяк. В том числе благодаря Барколя чемпионы в четырех первых матчах на «Парк де Пренс» забивают не менее трех мячей, чего не случалось с 2018 гола.

Статистика дня

8 раз с начала прошлого сезона «Тоттенхэм» побеждал в матчах, где соперник открывал счет. Это вдвое больше, чем у любой английской команды за этот период.

47 минут в среднем требуется нападающему «Галатасарая» Осимхену, чтобы отметиться результативным действием в турецком чемпионате (3+2).

98-я минута — время самого позднего победного гола «Лестера», впервые в своей истории выигравшего матч, в котором он уступал два мяча, и сокрушил «Саутгемптон» (3:2).

100 (72+28) результативных баллов набрал в АПЛ нападающий «Брайтона» Уэлбек.

300 матчей провел в ла лиге нападающий «Жироны» Стуани. Он стал лишь третьим уругвайцем, достигшим данной отметки. Прежде это удавалось Годину (368) и Дамиану Суаресу (324).

4444 дня не забивал в голландском чемпионате защитник НЕК Нейтинк, который вернулся в родной клуб после десяти лет в Бельгии и Италии.