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Сегодня, 01:45

Салах ведет «Ливерпуль» к титулу, «Реал» проиграл аутсайдеру и потерял Рюдигера, у Дембеле второй хет-трик за неделю

«Реал» проиграл «Эспаньолу» в матче 22-го тура ла лиги
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1) в матче ла лиги 1 февраля.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: 7:0 после 0:5

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 15:30. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
7:0
Брайтон

В прошлом туре с «Ноттингемом» случилось аномальное для нынешнего сезона событие. Да, «Борнмут» в полном порядке, только 0:5 — явный перебор. Однако за неделю Нуну Эшпириту Санту привел «лесников» в чувство, и с «Брайтоном» они начали в фирменном стиле. А именно, открыли счет благодаря седьмому в карьере автоголу Данка в АПЛ. А вскоре организовавший первое взятие ворот малыш Гиббс-Уайт (рост 171 сантиметр) удвоил перевес хозяев ударом головой после подачи углового.

«Брайтон» вроде пытался что-то изменить, но никак не мог пробить Селса. На свободном же пространстве «Ноттингему» нет равных, и Эланга оформил ассистентский хет-трик, который помог дважды отличиться лучшему снайперу хозяев Вуду. А тот уже исполнил настоящий «трюк со шляпой», реализовав пенальти. И это историческое событие, потому что «Сити Граунд» не видел хет-триков своих футболистов в высшем дивизионе с 1987 года! Многие нынешние болельщики тогда даже не родились. А те, кто помнит игру героя того периода Найджела Клафа, сейчас переживают невероятные эмоции благодаря фантастическому сезону любимой команды. 7:0 после 0:5 — это ответ космического уровня.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:2
Ливерпуль

В гостях у одной из самых горячих на данный момент команд лиги «Ливерпуль» подбирался к своему голу постепенно, а в центре внимания чаще других оказывался Гакпо. Один из немногих, кого Арне Слот в среду использовал в ЛЧ в фактически втором составе. Голландец забил родному ПСВ, а три дня спустя создал первый опасный момент для Собослаи, после чего заработал реализованный Салахом пенальти. Так египтянин в пятый раз за время выступлений в АПЛ преодолел отметку в двадцать мячей за сезон.

А еще забил 300-й гол за европейские клубы с учетом всех турниров. Мо — главный герой чемпионата, который в субботу еще и совершил подвиг по расписанию. На отрезке, когда «Борнмут» вплотную подобрался к тому, чтобы сравнять счет, Салах своей волшебной левой словно рукой забросил мяч в дальний угол. Отрыв от идущего вторым «Арсенала», который завтра сыграет с «Манчестер Сити», увеличился до девяти очков. Причем «Ливерпуль» еще и имеет в запасе отложенную игру с «Эвертоном».

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Фулхэм

Не исключено, что в следующем сезоне Англия станет одной из стран, которая получит дополнительное место в Лиге чемпионов. А это автоматически повышает цену пятого места, которое сейчас занимает «Ньюкасл». Вот только «сороки» после серии из рекордных восьми побед переживают спад. То, что в прошлом туре он выиграли в Саутгемптоне — обязательная программа. Куда неприятнее два кряду домашних поражения при не самой качественной игре.

Против «Борнмута» команда Эдди Хау была почти безнадежна, а с «Фулхэмом» ее хватило на один тайм. Причем, кроме гола Мерфи, который стал плодом активности Гордона, хозяева отметились несколькими сложными для Лено ударами и выстрелом Тонали в перекладину. Но как раз итальянец дрогнул после перерыва, что обернулось вполне заслуженным голом Рауля Хименеса. Потом мексиканец передал эстафету сменившему его Родриго Мунизу, и бразилец отлично сыграл на опережение при подаче со штрафного. В понедельник сбросить «Ньюкасл» с пятой строчки может «Челси».

Диего Симеоне.
Фото Reuters

Испания: крутой юбилей Симеоне

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
01 февр, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Мальорка

За неделю до мадридского дерби «Атлетико» одержал стратегически важную победу, а Джулиано Симеоне не перестает радовать отца. Особенно хорош вингер во встречных атаках после отбора. В этот раз Симеоне-младший дотащил мяч до штрафной и перевел его попавшему в дальний угол Самуэлу Лино. А уже в добавленное арбитром время точку поставил эффектно перебросивший вратаря Гризманн. Диего Симеоне получил отличный подарок по случаю крутого юбилея. Аргентинец — восьмой тренер в истории ла лиги с 500 матчами в карьере. Только Чоло — все равно особенный, так как никто не добивался подобных показателей в одном клубе.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
01 февр, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:0
Реал

А вот у Карло Анчелотти проблемы, так как уже на 15-й минуте на газон сел и не смог продолжить игру Рюдигер. На важнейшем отрезке сезона «Реал» рискует остаться без столпа обороны. Трудно представить, что на игру с «Манчестер Сити» придется выбирать между не игравшим более года Алабой, профильным опорным хавом Тшуамени, поднявшимся по ходу сезона из второй команды Раулем Асенсио и вечным запасным Вальехо.

Килиан Мбаппе. Мбаппе пришел в себя и разрывает за «Реал». В чем секрет его преображения?

На этом фоне мелочью выглядит отмена гола Винисиуса Жуниора, который пропустил несколько матчей из-за дисквалификаций в разных турнира. Хотя было обидно, ведь бразилец пострадал из-за того, что находившийся в другой зоне Мбаппе не сдержался и толкнул своего оппонента. А ведь моментов в первые 45 минут больше не было, и «Реал» ушел на перерыв с худшими показателями для выездных матчей этого сезона (3 удара, 1 в створ). Единственное, что радовало поклонников сливочных — предварительная информация о том, что серьезной травмы у Рюдигера нет, но точный ответ даст воскресное обследование.

Вторая половина игры началась куда веселее. Сначала мог забить «Эспаньол». Потом добивание Мбаппе с острого угла завершилось попаданием в штангу. Далее стойка на пару с вратарем остановили Родриго, а голкипер вытянул из угла тяжелейший удар Мбаппе. Гол казался неизбежным, только забили его каталонцы. В контратаке отличился Ромеро, больше других пытавшийся поправить статистику, согласно которой «Эспаньол» — самый удобный соперник выигравшего 108 очных матчей «Реала». Находившийся в зоне вылета аутсайдер шокировал лидера и обострил интригу в чемпионате. За неделю до встречи на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Атлетико» разделяет всего одно очко.

Паоло Ваноли.
Фото Reuters

Италия: Ваноли остановил «Аталанту»

Италия. Серия А. 23-й тур.
01 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Торино

Растратив массу эмоций в лигочемпионской битве с «Барселоной», бергамаски не смогли обыграть увязший в середине таблицы «Торино». «Наполи» и «Интер» могут уйти в отрыв. А игра с командой Паоло Ваноли изначально давалась «Аталанте» непросто. Для начала отменили гол бывшего игрока гранатовых Беллановы. Потом пришлось вынужденно менять уже на 30-й минуте получившего травму Колашинаца. А на гол отличившегося при подаче углового защитника Джимсити спустя пять минут — и тоже после стандарта — ответил его коллега по амплуа Марипан.

Ключевой момент второго тайма — заработанный Ретеги пенальти, которого уложили на газон, схватив за футболку. Вот только пробил форвард с точки не лучшим образом, и перекрывший угол Ваня Милинкович-Савич мяч парировал. Потом серб не сдержал эмоций и получил предупреждение за реакцию на оскорбления фанатов хозяев. После этого в игре наступила небольшая пауза из-за брошенных с трибун посторонних предметов, но ситуация быстро успокоилась. А единственным приятным для команды Джан Пьеро Гасперини моментом стал выход на замену восстанавливавшегося полгода после разрыва крестообразных связок Скамакки.

Гарри Кейн.
Фото Reuters

Германия: новый рекорд Кейна

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:3
Хольштайн

«Бавария» ожидаемо в абсолютно рабочем ритме взяла три очка у дебютанта бундеслиги. Тот случай, когда все предсказуемо, и вопросы вызывают лишь итоговый счет и детали победы очевидного фаворита. Да, двумя голами после 90-й минуты «Хольштайн» сделал результат не банальным, однако к тому времени «Бавария» создала комфортный задел и обеспечила результат. Отдельного же упоминания заслуживает дубль Кейна, который на последней добавленной к первой половине минуте и сразу после перерыва отправлял мяч в сетку головой с подач Комана и Рафаэла Геррейру. Юбилейный — пятидесятый матч Харри в бундеслиге — не мог получиться для форварда «сухим». Теперь можно констатировать: еще никто в истории турнира не забивал за аналогичный период 54 гола.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:2
Боруссия Д

Изначально тренер дортмундской команды категории U-19 Майк Тулльберг должен был отработать с основой «шмелей» только один матч. Но так как поиски и переговоры с потенциальными сменщиками Нури Шахина затянулись, а Нико Ковач не согласился подписывать шестимесячный контракт, руководство «Боруссии» может оставить 39-летнего датчанина на своем посту до конца сезона. Как бы там ни было, надо отметить, что с Тулльбергом разыгрался Гирасси. Один из лучших снайперов прошлого сезона забил во всех трех матчах после тренерских перестановок. Гол «Вердеру», дубль в ЛЧ с «Шахтером», а теперь — точный удар при розыгрыше углового. С начала года с учетом всех турниров Гирасси с шестью мячами является самым результативным футболистом бундеслиги. А важную победу редко набирающему очки на чужих полях Дортмунду принесла образцовая контратака с выводом на завершающий удар Байера.

Александр Головин (справа).
Фото AFP

Франция: у Головина травма

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:5
ПСЖ

Уже в следующий вторник «ПСЖ» сыграет с «Брестом» в стыковых матчах Лиги чемпионов, и Луис Энрике может быть доволен репетицией в национальном первенстве. Но — с оговорками, потому что итоговые 5:2 обманчивы. Главного тренера явно расстроило, как было упущено минимальное преимущество (1:1), а потом вернувшие себе перевес парижане резко ослабили хватку после замены всей атакующей тройки в лице Кварахцелии, Барколя и Дембеле. Последний из этого трио сейчас в невероятной форме и оформил второй хет-трик за неделю!

В лиге 1 Усман не делал «трюков со шляпой» с марта 2016 года, когда он еще в качестве игрока «Ренна» — в своем первом сезоне на профессиональном уровне — растерзал оборону «Нанта». Сейчас же Дембеле с 11 мячами — лучший бомбардир Европы 2025 года. Оборона же давала сбои, и сложно предъявить претензии Доннарумме, который сыграл на ноль лишь в двух из последних четырнадцати матчах французского чемпионата. Напротив, Джиджи выручил при счете 3:2, а перевести дух на парижской скамейке смогли только после того, как после стандарта хозяев убежавший в контратаку Дуэ вывел на пустые ворота оформившего в итоге дубль Гонсалу Рамуша.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:2
Осер

Александр Головин смог отыграть только первые 45 минут. Перед началом второго тайма он шел, заметно хромая, с ледяным компрессом в районе голеностопа. Можно лишь предполагать, что это либо рецидив старого повреждения, либо последствия грубого фола соперника. До своей замены наш легионер оказался причастен к первому голу монегасков, когда его пас под забегание партнеру в последний момент был прерван, но заработанный угловой завершился голом Керера.

Правда, до перерыва Диоманде выстрелом в «девятку» сравнял счет, а на последней минуте первого тайма «Монако» получил пенальти в свои ворота. Маецки остановил удар Жубала, но до удара сдвинулся с линии, и вторую попытку бразилец использовал. Вторая же половина превратилась в бенефис зимнего новичка монегасков Бирета. Похоже, у Ади Хюттера наконец-то появился эффективный в завершающей стадии форвард. Бирет был хорош и в прошлом туре, впечатляя уровнем взаимопонимания с новыми партнерами, а теперь и вовсе оформил хет-трик, забив три гола за восемь минут. У красно-белых в лиге 1 «трюков со шляпой» не было ровно два года — со времен Бен Йеддера.

И это очень важная волевая победа, позволившая «Монако» сохранить за собой третье место. Завершавший день «Лилль», пропустив в игре с «Сент-Этьеном» с реализованного Давиташвили пенальти, ответил зеленым четырьмя голами и отстает от «Монако» на два очка.

Статистика дня
2-й раз в течение года «Вильярреал» выигрывает матч, в котором забивают пять разных футболистов. В январе 2024-го это удалось «подводникам» в игре с «Барселоной» (5:3), а сейчас они разгромили «Вальядолид» (5:1).
14 раз «Эвертон» забивал на первых минутах матчей, что является рекордом АПЛ. Гол «ирисок» в ворота «Лестера» (4:0) за авторством Дукуре, когда со стартового свистка прошло 10,18 секунды — самый быстрый в истории турнира для домашних команд.
19 голов в первых двадцати турах впервые после прихода в клуб катарских владельцев пропустил «ПСЖ».

1
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Монако
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Торино
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