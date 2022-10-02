Бельгиец из «Брайтона» напомнил о рекорде Аршавина, «Милан» одержал невероятную победу, Хави превзошел достижение Зидана

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» выиграл дерби

Большую часть первого тайма «Тоттенхэм» провел на своей половине поле. В принципе это было ожидаемо как в силу стремления «Арсенала» доминировать, так и по причине того, что Антонио Конте любит и умеет играть вторым номером. Последнюю мысль отчасти подтвердил Ришарлисон, которому не позволил забить только блестящий Рамсдейл.

Когда же Партеи блестящим ударом отправил мяч в верхний угол, показалось, что план гостей проваливается. Однако, выдержав еще одну волну атак соперника, «Тоттенхэм» огрызнулся контратакой, и Ришарлисон заработал реализованный Кейном пенальти. Так форвард стал первым игроком АПЛ, забившим 100 мячей на чужих полях, и превзошел рекорд Тьерри Анри по голам в лондонских дерби (44).

В целом же игра получалась зрелищной, и контратаками «Тоттенхэма» можно было наслаждаться не меньше, чем яркими действиями «канониров», которые оказались настойчивее. И если после эффектного соло Габриэл Жезус пробить Ллориса не смог, то в начале второго тайма, когда голкипер отразил сложный удар Сака, бразилец отличился на добивании.

Габриэл Жезус. Фото Global Look Press

Еще больше жизнь гостям осложнило удаление Эмерсона, который в центре поля неосторожно наступил шипами на голеностоп Мартинелли. За это бразилец отомстил по-футбольному, став соавтором гола Джаки. И после этого стало очевидно: «Арсенал» увеличил отрыв от «Тоттенхэма» до четырех очков и сохранит лидерство, независимо от исхода воскресного дерби Манчестера.

Грэм Поттер уже в «Челси», а «Брайтон» по-прежнему может создать проблемы любому сопернику. Даже «Ливерпулю» на «Энфилде», как в эпизоде с пасом Уэлбека пяткой и голом Троссара. Для Юргена Клоппа это был не тревожный звонок, а удар колокола, потому что «чайки» не собирались довольствоваться малым. Троссар вскоре забил во второй раз, а если бы не Алиссон, для красных все было бы еще печальнее.

Активность же хозяев принесла результат после паса Салаха на Роберто Фирмино, причем ВАР пришлось исправлять судей, ошибочно зафиксировавших у египтянина офсайд. А как классно бразилец разобрался с обороной, сравняв счет после того, как «Ливерпуль» едва не пропустил третий мяч!

У красных невероятный характер, который выручает в этом так непросто складывающемся сезоне. Только ни он, ни сейвы Алиссона не гарантируют успех. Даже если бы Санчес в компенсированное время не отразил штрафной Александра-Арнольда, это не затмило бы ставшие уже традиционными провалы защитника сборной Англии. По-хорошему, сделавший хет-трик Троссар, что на «Энфилде» в АПЛ удавалось только Ндлову и отличившемуся четыре раза Андрею Аршавину, может считать Трента одним из соавторов своего бенефиса.

Леандро Троссар. Фото Global Look Press

«Челси» одержал первую победу после отставки Томаса Тухеля, проявив при этом не только мастерство, но и характер. На быстро пропущенный гол синие ответили мячом Обамеянга, который не забивал в АПЛ 344 дня. Габонец классно пробил с разворота после скидки Тиагу Силвы, и как раз к бразильцу в этот вечер возникли вопросы. Точнее, к арбитру, который имел основания удалить проведшего отличный матч ветерана за игру рукой. Но этого, несмотря на проверку в комнате ВАР, не произошло, а на последней минуте поклонников синих привел в восторг роскошный дальний удар Галлахера. Эмоций было через край, только сам полузащитник демонстративно не праздновал свой успех, так как пока что лучший в карьере прошлый сезон он на правах аренды провел в «Кристал Пэлас».

Испания: «Севилья» тонет

«Севилья», которую в последние годы привыкли видеть рядом с клубами «большой тройки», — главное разочарование этого сезона. Одна победа и пять очков после семи туров — настоящая катастрофа для команды Хулена Лопетеги, которому еще летом прочили уход в отставку. Тогда дело ограничилось слухами, но сейчас тренер под ударом.

Встреча с «Атлетико» изначально не сулила андалусийцам ничего хорошего, и ожидания не разошлись с реальностью. «Матрасники», у которых сезон пока складывается далеко не идеально, показали, что сейчас они на порядок сильнее, а Мората забил этому сопернику в третьем матче подряд. Что до текущих показатели «Севильи», то она повторяет результаты сезона-1996/97, который завершился вылетом в сегунду.

Пауза на матчи сборных стала кошмаром для «Барселоны», оставив Хави без Депая, Френки де Йонга, Кунде и Араухо, причем последний теперь еще и пропустит ЧМ-2022. Так что на Мальорке в старт попали месяц не игравшие Пике и Жорди Альба, и не сказать, что сине-гранатовые зажигали.

Да, Левандовски забил в шестом туре подряд, убрав финтом защитника и закрутив мяч под дальнюю штангу, однако говорить о тотальном перевесе не приходилось. «Мальорка» периодически напрягала оборону каталонцев, и в пятый раз подряд не пропустившему Тер Штегену порой откровенно везло. Но главное, что победная серия продолжена, а Хави побил рекорд Зинедина Зидана, не проиграв в своих первых 18 выездных матчах ла лиги.

Футболисты «Барселоны». Фото AFP

Италия: Моуринью справился с комплексом «Интера»

В прошлом сезоне Жозе Моуринью проиграл своей бывшей команде все три матча, включая кубковый, и после одной из встреч Особенный устроил футболистам выволочку, обвинив подопечных в отсутствии характера и боязни матчей с топ-соперниками. И, как поначалу казалось, от данной проблемы римляне не избавились.

Гостям повезло, что гол Джеко отменили после вмешательства ВАР, но довольно скоро очередной прекрасный пас Бареллы трансформировался в мяч отлично сыгравшего за сборную в Лиге наций Димарко. Однако, как выяснилось, нынешняя «Рома» крепче себя прошлогодней. И более мастеровита, если посмотреть на классный гол сравнявшего счет Дибалы.

Летом аргентинца ждали в Милане, и теперь трибуны свистели как после его успеха, так и в момент замены. Только Дибалу и его одноклубников этим было не пронять. Они остановили все атаки «Интера» во втором тайме, и нашли свой шанс на стандарте, когда Смоллинг замкнул подачу Пеллегрини. «Рома» приближается к лидерам, а «Интер», впервые за 10 лет проигравший четыре раза за восемь стартовых туров, на данный момент за пределами еврокубковой зоны.

У «Милана», в отличие от земляков, дела идут чуть лучше, но против «Эмполи» возникли проблемы. Гости упускали верные моменты, затем потеряли из-за травм Салемакерса и Калабрию, а по ходу второго тайма — еще и Кьера. Теперь в Лиге чемпионов Стефано Пиоли гарантирована головная боль, да и в субботу она точно присутствовала. В том числе и в таких ситуациях, как остановленный Тэтэрушану удар с нескольких метров.

Миланцы же во втором тайме пытались выжать максимум из стандартов. Однако Жиру со штрафного попал в перекладину, а когда удар Тонали усложнился рикошетом, Викарио невероятным образом сумел вытянуть мяч из нижнего угла. Успех же в очередной раз принес Рафаэл Леау, который забежал под вброс аута за спины зазевавшимся защитникам и выдал идеальный пас Ребичу.

Все шло к очередной трудовой победе «Милана», однако концовка превратилась в безумный триллер. В компенсированное время Байрами напомнил чемпионам, как важен травмированный Меньян, так как его сменщик пропустил со штрафного в «свой» угол. Тем не менее, «россонери» практически мгновенно вернули себе лидерство после скидки Крунича на ногу защитнику Балло-Туре, после чего Леау еще и добил обескураженных хозяев. Все-таки характер «Милана» — это что-то невероятное.

Германия: под давлением «Баварии»

Разгромив в пятницу «Байер», на второе место поднялась «Бавария». Чемпион в очередной раз напомнил, кто в Германии главный, а конкуренты — как это регулярно случается — под давлением дрогнули. «Унион» пал под напором набравшего темп и поднявшегося в еврокубковую зону «Айнтрахта», у которого отличился Гетце.

Но фоне берлинского фиаско дортмундская «Боруссия» могла стать единоличным лидером, и начала за здравие. Беллингем, в 19 лет заслуживший капитанскую повязку, своим пасом организовал прорыв Брандта по центру, однако все перевернулось после перерыва. «Шмели» были смяты, получив за три минуты два гола, причем автором второго стал Тиггес, которого «Боруссия» летом продала «Кельну» за 1,5 миллиона евро.

В итоге главным выгодоприобретателем по итогам субботних матчей стал «Фрайбург». Еще недавно эта команда лидировала, однако, утратив позиции, сейчас стала наверстывать упущенное. Обыграв «Майнц», парни Кристиана Штрайха сравнялись с «Унионом» по набранным очкам, и уступают ему только по дополнительным показателям. Ну а «Бавария» в воскресенье в случае победы «Хоффенхайма» над «Гертой» снова может вылететь из первой тройки.

Франция: шедевр Месси

Месси продолжил мастер-класс по исполнению штрафных. На днях забил за сборную, а теперь — за клуб. Голкипер «Ниццы» даже не шелохнулся после удара аргентинца, однако бывшая команда заставила Кристофа Гальтье поволноваться. Парижанам только в концовке удалось решить все в свою пользу, когда Мбаппе расстрелял ворота из центра штрафной. После этой победы «ПСЖ» снова обошел победивший накануне «Марсель» и вернулся на первое место, а Серхио Рамос повторил рекорд лиги 1. С испанцем в составе его команда не проиграла ни одного из 21 матча.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Статистика дня

1 гол в семи турах забил «Кадис». На этот отрезке такая результативность в ла лиге была только у «Мальорки» в сезоне-2001/02

1-м футболистов, забившим за «Лейпциг» 100 мячей в официальных матчах, стал нападающий Вернер.

14 мячей забил в ворота «Арсенала» нападающий «Тоттенхэма» Кейн. Раньше главным кошмаром «канониров» был отличившийся 13 раз экс-форвард «Челси» Дрогба.

100 результативных баллов заработал в голландском чемпионате полузащитник Классен (67 голов, 33 передачи). В этом веке до данной отметки ранее добрались три игрока «Аякса» — Луис Суарес, Хюнтелар и Тадич.

370 матчей провел за «Зальцбург» повторивший клубный рекорд защитник сборной Австрии Ульмер.