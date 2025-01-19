«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Арсенала», у «Барселоны» комплекс «Хетафе», а «Наполи» прекрасен и без Хвичи

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмар для «Ньюкасла»

В прошлом туре «Борнмут» едва не обыграл «Челси», позволив синими отыграться на «Стэмфорд Бридж» в добавленное арбитром время (2:2). Теперь «вишни» создали проблемы набравшему сумасшедший ход и ворвавшемуся в топ-4 «Ньюкаслу», который теперь рискует выпасть из зоны ЛЧ. Пропустившим быстрый гол «сорокам» удалось отыграться, когда подачу углового замкнул Бруно Гимараэс. Однако незадолго до перерыва именно бразильца накрыли прессингом у собственной штрафной, и Клайверт оформил дубль. Джастин отличился на «Сент-Джеймс Парк», где двадцать лет назад в составе «Ньюкасла» забивал его знаменитый отец Патрик.

Во втором тайме команда Эдди Хау вроде бы пыталась прижимать «Борнмут» к воротам, но тот круто огрызался. В одной атаке хозяев спасли штанга, вратарь и ВАР, так как мяч в какой-то момент покинул пределы поля. «Ньюкасл» настолько острым у ворот Кепы не был, хотя еще в концовке первого тайма тому пришлось потрудиться, останавливая плотный удар Тонали. А вот забивавший на протяжении восьми туров Исак увяз в обороне соперника. В результате прервалась и его серия, и отрезок «сорок» из восьми побед подряд. Теперь их и «Борнмут» разделяет в таблице всего одно очко. С таким Клайвертом, который оформил второй в сезоне хет-трик дальним ударом, остановить «вишен» было невозможно.

Только в первом тайме «Ливерпуль» нанес 19 ударов по воротам соперника (37 к финальному свистку), но лишь пять попыток привели к попаданиям в створ. По остроте же больше других запомнился дальний выстрел Собослаи, после которого еще долга вибрировала перекладина. Когда же на 89-й минуте фирменный обводящий удар Салаха завершился очередным промахом, возникла уверенность, что это просто не день красных. Однако команда Арне Слота проводит концовки не хуже, чем в эпоху Юргена Клоппа. На первой добавленной арбитром минуте Эллиот здорово среагировал на забегание Александера-Арнольда, а тот со второй попытки выдал прострел под удар Нуньеса. Заменивший Луиса Диаса уругваец стал звездой вечера, напоследок оформив дубль в контратаке с передачи того же Эллиотта.

Все помнят, какие проблемы в атаке возникли у «Арсенала», когда травма выбила из строя Эдегора. Теперь же «канониры» лишились не только выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок Габриэла Жезуса. В последние дни декабря операцию перенес Сака, чье восстановление растянется на пару месяцев. Микель Артета пробует разные варианты, поэтому очень вовремя вернул свои лучшие кондиции Троссар. В середине недели бельгиец забил победный мяч в дерби с «Тоттенхэмом» (2:1). Теперь выдал подачу на Габриэла Мартинелли, которому пришлось перейти на непрофильный для себя правый фланг. Отличная заявка на победу, но есть нюанс.

В прошлом сезоне выигранный первый тайм был для «Арсенала» гарантией победы (18 игр). В этом же турнире «канониры» ослабили хватку, и в двенадцати случаях у них набралось пять ничьих. Какой уж тут чемпионский характер, если в субботу не хватило даже добытого Хаверцем перевеса в два мяча?! «Астон Виллу», которая по ходу первого тайма осталась без Онана, реанимировал Тилеманс, и уже на волне успеха Кэш вырезал крутую подаче на расстрелявшего ворота Уоткинса. Если «Ливерпуль» своих соперников в концовках дожимает, то «Арсеналу» не хватает инстинкта убийцы. Ну и удачи, ведь на последних минутах гол Мерино отменили из-за контакта мяча с рукой Хаверца, а еще один удар испанца остановила штанга. Теперь первое и второе место разделяют в таблице шесть очков при наличии у лидера игры в запасе.

Антуан Гризманн. Фото Global Look Press

Испания: Гризманн подвел «Атлетико»

По итогам первого тайма у Диего Симеоне были все основания сетовать не невезение, так как на выручку «Леганесу» дважды приходил каркас ворот. Как оказалось, это была мелочь в сравнении с дальнейшим развитием событий. Обычно надежная оборона «Атлетико» провалилась при подаче углового, позволив Настасичу головой буквально вбить мяч в угол. Обнадеживала поклонников красно-белых лишь статистика, согласно которой они с отрывом лидируют по числу очков, набранных в ситуациях, когда соперник имел преимущество в счете.

В субботу данный показатель (15 баллов) мог вырасти, однако на 90-й минуте исполнявший пенальти Гризманн не попал в створ. Это какая-то магия, ведь в составе «матрасников» француз не допускал осечек при подходах к точке на протяжении восьми лет, и прошлый сбой в системе тоже пришелся на игру с «Леганесом». Мадридцы проиграли после пятнадцати побед подряд с учетом всех турниров и в воскресенье могут пропустить на первую строчку земляков из «Реала». Тому достаточно выиграть на «Сантьяго Бернабеу» у «Лас-Пальмаса».

«Хетафе» устроил «Барселоне» чемпионский коридор по случаю победы в Суперкубке Испании, но на поле сине-грантовым ждать поблажек не приходилось. В пригороде Мадрида каталонцы не забивали целых четырех матча на протяжении шести лет! Засуху прервал рванувший на позицию центрального нападающего Кунде, который первым среди защитников ла лиги в этом сезоне набрал уже десять результативных баллов (3+7).

Но разве это что-то гарантировало даже при заметном игровом преимуществе?! Стоило Рафинье промахнуться, пытаясь забить головой, и «Хетафе» нашел редкий шанс в атаке. Иньяки Пенья выдал крутой сейв, но оказался бессилен против успевшего на добивание Арамбарри. Уругвайский полузащитник продолжает удивлять и проводит самый результативный сезон в карьере, к середине сезона записав на свой счет пять голов. Впрочем, как и его команда, больше Арамбарри славен умением пахать и умирать на поле.

В Испании коллектив Хосе Бордаласа многие считают олицетворением понятия антифутбол. Вопрос, на самом деле, дискуссионный. И очевидно: если бы «Хетафе» был наивно-романтичным, он просто не выжил бы в примере со своими ограниченными возможностями. Соперникам же крайне неприятно биться головой о выстроенную Бордаласом бетонную стену. Иногда — все 90 минут. Только нужно же использовать свои шансы, а не мазать, как Рафинья с его неожиданно сбившимся прицелом. Даже магия Ямаля не работала. До «Атлетико» по-прежнему далековато, а в «Реале» по итогам игрового дня довольно потирают руки.

Ромелу Лукаку (слева) в матче против «Аталанты». Фото Reuters

Италия: «Ювентус» против магии Консейсау

Совсем недавно команды бились в суперкубковом полуфинале, который завершился первой — да еще и волевой — победой Сержиу Консейсау на посту главного тренера «Милана» (2:1). В эту субботу игра по ходу первого тайма тоже могла качнуться в любую сторону, а во второй половине «Ювентус» оказался сильнее. Бьянконери могли забивать еще до того, как Мбангула при помощи рикошета от Эмерсона все же поставил в тупик Меньяна. Но сколько было в этом сезоне матчей, когда команда Тиагу Мотты играла лучше большую часть встречи, однако не могла сохранить преимущество, открыв счет

Тринадцать ничьих в двадцати матчах — настоящая аномалия. Однако в этот раз «Старая синьора» не стала довольствоваться малым, а сыновья знаменитых отцов отправили россонери в нокаут. Кефрен Тюрам отдал пас на ход Веа, и тот, раскачав финтами Томори, поймал вратаря на шаге. Реванш за Суперкубок взят, причем Консейсау впервые проиграл на посту главного тренера «Милана». Его команда по-прежнему вне зоны еврокубков, тогда как «Юве» минимум до воскресной игры «Лацио» будет занимать место в топ-4. А еще может испытывать гордость, потому что впервые в истории не пропускает от россонери в четырех кряду матчах серии А.

Главный матч тура — не по яркости афиши, а по сути. Лидер чемпионата «Наполи», получивший в середине недели подарок в виде ничьей «Интера» в одном из двух отложенных матчей, против еще недавно находившейся на первой строчке «Аталанты». Бергамаски три раза подряд сыграли вничью и были настроены в судьбоносном для себя матче взломать оборонительный бетон Антонио Конте. В этом плане преуспел классно пробивший в ближний верхний угол Ретеги. Впрочем ему довольно быстро — да еще в схожем стиле — ответил Политано.

Ассистировал же автору ответного гола Давид Нерес, который в этом сезоне делает все, чтобы в Неаполе не жалели об уходе Кварацхелии. Причем и Замбо-Ангисса выдал пас Мактоминаю из любимой зоны Хвичи, и к перерыву «Наполи» перевернул ход игры. Однако в перерыве Джан Пьеро Гасперини привел свою команду в чувство. Как результат — гол Лукмана, который с каким-то остервенением ворвался в штрафную и нашел возможность пробить сквозь скопление игроков. Шикарный сюжет и содержание, полностью оправдывавшие статус матча!

Было очевидно, что 2:2 дело не ограничится. Так, собственно, и произошло. А Замбо-Ангисса — и снова с левого фланга — вырезал образцовую подачу на Лукаку. Бельгийский мавр сделал свое дело и с чувством выполненного долга уступил место на поле Джованни Симеоне. «Наполи» взял эффектный реванш за ноябрьские 0:3 и никому не собирается уступать первое место. Жизнь без Хвичи существует, и борьба за скудетто продолжается.

Майкл Олисе. Фото Global Look Press

Германия: сумасшедший камбэк аутсайдера

«Вольфсбург» начал год с двух побед и вплотную приблизился к еврокубковой зоне. «Волки» и в Мюнхене не испугались мюнхенского штурма, а на дальний удар открывшего счет Горецки ответили крутым розыгрышем штрафного с выводом на завершающий удар Амура. Правда, команда Венсана Компани сейчас на ходу, и под ее прессингом и атакующим давлением выстоять сложно. Как результат — к перерыву вратарь не выручил гостей, когда из-под защитника с дальней дистанции атаковал Олисе. Между тем Грабара несколько раз спас свою команду, а в концовке первого тайма отменили гол Киммиха. Третье взятие ворот случилось уже по истечению часа игры, причем вновь в ударе были авторы голов. Олисе выполнил подачу со штрафного, и Горецка оформил дубль ударом головой. После этого второй успех Амура ничего изменить не мог. Лидерству «Баварии» ничто не угрожает, а отрыв от второго места зависел от результата завершавшего игровой день «Байера».

Леверкузенцы в итоге не позволили «Баварии» увеличить текущий четырехочковый отрыв. Команда Хаби Алонсо не оставила шансов менхенгладбахской «Боруссии», перед которой неразрешимые задачи ставил устроивший очередной бенефис Вирц. Для начала, получив пас из глубины от Джаки, лидер «Байера» издевательски разобрался с Итакурой. Потом — реализовал пенальти. Наконец, в концовке фирменной чемпионской комбинацию Флориан пасом в касание вывел к воротам Шика, который вернулся к своей лучшей версии и заставил забыть об отсутствии продолжающего лечение Бонифейса.

От игры в Бохуме не ждали ничего особенного. Точнее, ничего — кроме уверенной победы «Лейпцига», которая виделась очевидной уже к середине первого тайма. Уверовали в нее и получившие перевес в три мяча «быки». А что случилось в перерыве — главная загадка субботы. Голландец Боаду, чей трансфер в «Монако» получился провальным, выдал сумасшедший отрезок и оформил хет-трик за тринадцать минут! Гости словно поплыли после первого гола замыкающего таблицу «Бохума», допустив грубейшую ошибку в элементарной ситуации. Второе взятие ворот и заработанный «Бохумом» пенальти, с которого Боаду сравнял счет, и вовсе стали следствием атак, в которых мяч из аута забрасывался в штрафную. Внеплановая потеря стоила «Лейпцигу» места в лигочемпионской четверке. Туда поднялся набравший мощный ход «Штутгарт». Игравшие параллельно швабы учинили разгром «Фрайбургу» (4:0) и выиграли все три январских матча.

Брэдли Барколя. Фото Reuters

Франция: камбэк имени Барколя

Только подписавший контракт с «ПСЖ» Кварацхелия, естественно, не приехал в Ланс. Кроме того, Луис Энрике держал в игре судьбоносную игру в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити», поэтому не имело смысла рисковать здоровьем заболевшего Дембеле. По различным причинам не могли сыграть еще и Хакими с Маркиньюсом. Зато на поле был Заир-Эмери, который в 18 лет и 316 дней стал самым молодым футболистом, сыгравшим за парижский клуб 100 официальных матчей.

Игра же получалась для лидера такой же сложной, как недавняя встреча в Кубке Франции, где в серии пенальти блеснул Сафонов. Но как ему, так и Доннарумме уже в лиге 1 пришлось капитулировать после удара Нзолы. В кубке парижан спас Гонсалу Рамуш. В чемпионате все перевернула настырность Барколя, который теперь будет конкурировать с Хвичей. Сначала вингер круто поборолся за мяч в чужой штрафной и выкатил его под удар Фабиану Руису. А в концовке, получив классный пас от Жоау Невеша, Барколя выстрелил под перекладину. Причем сделал все столь уверенно, словно и не было никакой голевой засухи, которая продлилась два с небольшим месяца.

Статистика дня

4 тура подряд «Ливерпуль» наносит более 20 ударов за матч. Прошлый раз подобная серия удавалась «Манчестер Сити» в 2014 году.

12 очков потерял «Арсенал» в матчах, где имел преимущество в счете. Это худший результат лондонцев с чемпионата-2019/20 (минус 21 очко).

20 хет-триков сделали в АПЛ голландские футболисты. Половина из них на счету Руда ван Нистелроя и Робина ван Перси (по 5). Клайверт стал четвертым представителем Нидерландов, у которого несколько «трюков со шляпой».

25 лет и 254 дня разделили первый гол нападающего «Ювентуса» Тимоти Веа в ворота «Милана» и последний мяч, забитый игравшим за россонери его отцом Джорджем Веа в ворота «Старой синьоры».

33 очка после двадцати туров — лучший результат «Болоньи» с тех пор, как Италия перешла на трехочковую систему. Красно-синие на один балл превзошли свой прошлогодний результат.

33 матча не проигрывает в выездных матчах лиги 1 «ПСЖ». Это лучшая серия в лигах топ-5 со времен «Баварии» в период с 2012 по 2014 год.

80 мячей в 31 матче сезона забил «Спортинг». Быстрее до данной отметки (за 30 игр) лиссабонцы в прошлый раз добирались в сезоне-1965/66.