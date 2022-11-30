Экс-игрока «Спартака» задержали со 115 килограммами кокаина. Как банда Петковича провозила наркотики в Европу

Параллельно работал спортивным директором сербского клуба.

Вчера вечером сербское издание sportal.rs рассказало об аресте бывшего защитника «Спартака» Душана Петковича в Амстердаме. Его и еще семерых подельников в ходе международной спецоперации задержали по подозрению в транспортировке и дальнейшей продаже 115 кг кокаина. Рассказываем об известных деталях.

Душан Петкович в составе «Спартака» в 2004 году. Александр Вильф, Фото «СЭ»

Кто такой Петкович: не заиграл в «Спартаке» и попал в неприятную ситуацию в сборной

Российским болельщикам высокий защитник знаком по непродолжительным выступлениям в «Спартаке» и «Сатурне». В московском клубе Петкович успел дважды сыграть в Кубке УЕФА и провести 12 матчей в чемпионате России. Правда, надолго задержаться в команде не получилось — серб заключал контракт на три года, но соглашение расторгли по окончании первого же сезона. В подмосковной команде защитник продержался не дольше, на его счету всего 10 матчей в чемпионате.

На самом деле дело не в российских клубах, Петкович почти никогда не дорабатывал контракты до конца. Был в его карьере и период жизни в роли свободного агента — после разрыва с японским клубом «Иокогама Ф. Маринос» серб целый год ни за кого не играл. Очень красноречиво охарактеризовали карьеру Душана Петковича на sportal.rs: «Лучше всего о его карьере говорит тот факт, что куда бы он ни переходил, вскоре возвращался в родной ОФК из Белграда».

И это правда. Воспитанник сербского клуба четырежды выступал за него: в 1992-1995, 1996-1997, 1999-2001, 2005-2006 годах. Ну а в промежутках выступал в России, а также во второй испанской лиге за «Мальорку» и «Эсиху» и в первой бундеслиге за «Вольфсбург» и «Нюрнберг». Завершил карьеру Душан в 33 после окончания контракта с «Сатурном».

Заигран он был и за сборную. Петкович представлял национальную команду Сербии и Черногории еще до объявления независимости последней. Душан провел за нее семь матчей и забил один гол. Но и тут Петкович успел попасть в неоднозначную историю. В 2006 году перед ЧМ в Германии травму получил форвард Мирко Вучинич. Сербию и Черногорию возглавлял Илия Петкович, отец Душана. Специалист вызвал вместо Вучинича сына. Все бы ничего, но Петкович-младший — центральный защитник, а не нападающий. На родине многие возмутились таким решением и стали травить игрока за привилегированное положение в национальной команде. В итоге защитник не выдержал давления и уехал, так и не сыграв ни минуты на ЧМ-2006.

О деятельности Петковича по завершении карьеры известно немного. От футбола бывший игрок старался не отдаляться. Вот и на момент своего «звездного часа» числился спортивным директором. Догадались, в каком клубе? Правильно, в родном ОФК. Команда сейчас выступает в региональной лиге Белграда, это третий по силе дивизион сербского футбола.

Душан Петкович в составе «Сатурна» в 2006 году. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Петкович числился в преступной группировке, занимающейся контрабандой наркотиков на территории Европы

Душана Петковича, его подельника Дамьяна Рогановича и еще шестерых членов преступной группы арестовали в Амстердаме. Расследование проводили прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью, министерства внутренних дел Бельгии и Нидерландов, а также Европол и Евроюст. В ходе операции было изъято 115 килограммов кокаина.

Петковича и других задержанных обвиняют в сговоре с целью совершения преступления, незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств. Членов группировки подозревают в организации перевозки крупной партии кокаина из Южной Америки в порт Роттердама и дальнейшей транспортировке в бельгийский город Арлон. Обнаруженный там кокаин с помощью немецкой судоходной компании планировали доставить в немецкий Трир, а затем в лондонский ангар этой организации для дальнейшей продажи.

Бельгийская полиция обнаружила в ангаре в Арлоне 22 бетонные плиты, в каждой из которых хранилось по три упаковки наркотического средства весом по 1120 граммов каждая (66 упаковок, 73 920 граммов). Помимо бетонных плит в ангаре нашли еще 37 упаковок (41 440 граммов) с наркотическим веществом. Всего в Арлоне было обнаружено 103 упаковки, общий вес которых составил 115 килограммов.

Остается ждать дальнейших новостей о ходе расследования, но о Душане Петковиче в футболе мы уже вряд ли что-то услышим.