Экс-игрок сборной Колумбии сбил мотоциклиста, управляя автомобилем пьяным. Его арестовали

Когда-то им интересовались «Зенит» и «Спартак».

Бывший нападающий «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелос на днях вляпался в неприятную историю, после чего загремел в участок.

Что случилось

28-летний футболист, находясь за рулем своего пикапа, выехал на встречную полосу и врезался в мотоциклиста по дороге в аэропорт Медельина. Альфредо управлял автомобилем в нетрезвом виде. В его крови обнаружили 20 промилле алкоголя. Это считается высоким показателем. Такое количество выпитых «горячительных напитков» могло привести к смерти самого игрока. Полиция подтвердила, что арестовала форварда.

Пострадавший мотоциклист находится в больнице с переломами конечностей, пишет Daily Mail. При этом сам Морелос не пострадал. В ближайшее время Альфредо оплатит штраф в размере около 5 тысяч евро, его могут лишить водительских прав на срок от трех до пяти лет.

Альфредо Морелос. Фото Global Look Press

Им интересовались клубы РПЛ

Летом 2023-го агент игрока Мартин Каманьо рассказал об интересе к своему клиенту из РПЛ.

«Трансфер Морелоса в Россию все еще возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы чемпионата», — говорил Каманьо Sport24.

Альфредо получил известность благодаря выступлениям за «Рейнджерс». Он играл за шотландский клуб с 2017 по 2023 годы, провел 269 матчей, забил 124 гола и сделал 58 результативных передач.

С июля 2024-го Морелос защищает цвета колумбийского «Атлетико Насьональ» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.

«Я многому научился в «Рейнджерс», особенно в матчах еврокубков, и я здесь, чтобы приносить пользу, как и в предыдущих клубах. У нас отличный состав, и я хочу хорошо начать», — говорил Альфредо журналистам после возвращения на родину.