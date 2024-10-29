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Сенсационный Родри на костылях, Натали Портман и угрозы Винисиуса. Чем запомнится «Золотой мяч» — 2024

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получает «Золотой мяч» из рук Джорджа Веа.
Фото Reuters
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«Реал» так и не приехал.

В парижском театре дю Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча». Лучшим игроком мира неожиданно признали хавбека «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, хотя фаворитом до последнего дня считался вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус. Рассказываем, что еще происходило в этот вечер.

Мемы про Винисиуса в прямом эфире

В эфире L'Equipe, посвященному «Золотому мячу», еще до старта самой церемонии появились мемы про Винисиуса. Бразилец считался главным фаворитом на награду, однако в день мероприятия множество источников сообщило, что приз достанется Родри. В ответ на это Вини и весь «Реал» саботировали ивент.

Французское медиа высмеяло бразильца — на одном из мемов 17-летний Ламин Ямаль держал его на руках, как младенца. На оригинальной фотографии Ямаль находится вместе с маленьким братом. Организаторы «Золотого мяча» перед стартом церемонии убрали таблички с именами Винисиуса и его партнера Джуда Беллингема с кресел в первом ряду зрительного зала.

Отсутствие «Реала»

Вся делегация мадридского клуба отказалась от поездки в Париж в последний момент, узнав о победе Родри. При этом, кроме Винисиуса, в топ-30 номинантов на «ЗМ» попали Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и завершивший карьеру Тони Кроос.

Отсутствие делегации «Реала» подарило курьезные моменты, ведь несколько премий досталось представителям клуба. Мбаппе совместно с Харри Кейном стал обладателем награды Герда Мюллера, но на сцену вышел только англичанин. Карло Анчелотти единолично признали лучшим тренером мира, однако награда до итальянца тоже в этот вечер не добралась. Весь «Реал» объявили лучшим клубом — поздравлять было некого, поэтому внимание на триумфе «бланкос» особо не заостряли: ведущие сухо поздравили клуб и пошли дальше.

Церемонию также проигнорировал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В голосовании на «Золотой мяч» он занял пятое место, но вместо визита в Париж выбрал поездку на матч чемпионата Швеции между «Мальме» и «Гетеборгом» (2:1) — за «Мальме» выступает его друг Эрик Бутхейм.

Среди гостей — Натали Портман и IShowSpeed

Театр дю Шале трещал от количества селебрити в зрительном зале, не все из которых напрямую относились к футболу. Одним из неожиданных гостей оказалась актриса Натали Портман — звезда «Звездных войн», «Черного лебедя» и многих других фильмов. На самом деле девушка любит футбол и в 2020 году стала одним из учредителей женского клуба «Энджел Сити», который выступает в Национальной женской лиге США.

Актрису пригласили на сцену, чтобы она объявила обладателя женского «Золотого мяча». Перед этим она дала небольшое интервью, в котором поделилась со зрителями, что сама занимается футболом и поддерживает «ПСЖ». Лучшей футболисткой мира в итоге стала испанка Айтана Бонмати — хавбек «Барселоны» выиграла награду второй год подряд.

Также в зале присутствовал популярный стример IShowSpeed — большой фанат Криштиану Роналду и крупная медийная личность в Великобритании. Блогера часто приглашают на футбольные мероприятия и даже благотворительные матчи — например, 23 февраля он играл на одном поле с Кака, Роберто Карлосом, Эденом Азаром, Дидье Дрогба и другими звездными ветеранами. Он присутствовал и на прошлой церемонии «Золотого мяча», откуда вел прямой эфире более, чем на полмиллиона зрителей. IShowSpeed вел стрим прямо из театра и до последнего верил в победу Винисиуса. Его неподдельная реакция на триумф Родри уже разлетелась на мемы.

Смущенный Ямаль

Ламина признали лучшим молодом игроком мира: в прошедшем сезоне 17-летний вингер ворвался в основной состав «Барселоны» и сборной Испании, с которой выиграл чемпионат Европы и стал лучшим ассистентом турнира (четыре голевые). На церемонии с юным испанцем произошел забавный эпизод.

После получения награды Ямаль дал короткое интервью, после чего ему начали задавать вопросы ведущие Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт — на английском языке, который футболист еще не успел выучить. Ламину переводили вопросы через наушник, но в какой-то момент связь пропала, и сильно стесняющийся Ламин признался, что ничего не понял из сказанного ему. На помощь пришел Руд Гуллит, который находится на сцене: в критический момент приобнял юношу и сам закончил речь.

«Ламин Ямаль очень застенчив, но очень хорош и добьется еще большего. Сейчас много тех, кто дают пас одним касанием. Мы соскучились по игрокам, которые идут в обводку. Спасибо тебе!» — помог Ямалю Гуллит.

Родри — первый обладатель «Золотого мяча» на костылях

В итоге обладателем «Золотого мяча» стал Родри. Решение объявлял Джордж Веа, а из зрительного зала в этот момент неслись крики «Вини! Вини!» Однако инсайды оказались правдивыми — полузащитник «Ман Сити» стал лучшим игроком мира и вышел на сцену на костылях, ведь восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Перед речью триумфатор не сдержал слез.

Реакция Винисиуса

Сразу после объявления имени победителя из стана «Реала» посыпались слова поддержки в адрес Винисиуса. Орельен Тчуамени и Эдер Милитао написали в соцсетях пару теплых строк бразильцу, а Эдуардо Камавинга крупными буквами написал: «Футбол — политика».

Высказался и Карло Анчелотти: он поблагодарил за свою победу в номинации «Лучший тренер» «семью, президента, клуб и игроков, — прежде всего, Вини и Карвахаля (авторов голов в финале ЛЧ-2024 — Прим. «СЭ»)».

Наконец, не стал молчать и сам уступивший награду Винисиус. Бразилец в соцсетях оставил угрожающее послание: «Я сделаю это еще 10 раз, если понадобится. Они не готовы».

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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