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Сегодня, 01:45

«Барса» сенсационно проиграла «Леганесу», «Челси» в двух очках от «Ливерпуля», «Милан» испортил юбилей

«Барселона» дома проиграла «Леганесу»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Марк Кукурелья отмечает гол в ворота «Брентфорда».
Фото Reuters
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Тоттенхэм» разбушевался

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Брентфорд

«Челси» начинал тур в статусе самой результативной команды АПЛ (35 мячей). «Брентфорд» по данному показателю делил третье место с «Ливерпулем» (31). Но если смотреть на происходившее на поле, то оно словно иллюстрировало закон физики об одноименных зарядах, которые отталкиваются. Никакой голевой феерии и минимум запоминающихся моментов, однако концовку тайма сделал Мадуэке. Свой шанс после крутого прессинга вингер упустил, но выдал подачу на здорово сыгравшего на опережение Кукурелью, который в этот раз играл в правильно подобранных бутсах и не поскальзывался.

Полузащитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Бруну Фернандеш сравнял счет в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Сити&raquo; на&nbsp;88-й минуте. «МЮ» вырвал победу в дерби за две минуты! «Сити» вылетел из топ-4, Гвардиола — в шоке

Вторая половина смотрелась гораздо интереснее. Во многом благодаря активизировавшемуся «Брентфорду». Самым сложным для синих стал отрезок, когда с интервалом в несколько минут Санчес выдал сумасшедший сейв после удара Нергора с лета, а вылетевший на прострел Фабиу Карвалью попал в перекладину. «Челси» выстоял и в итоге поймал свой шанс на свободном пространстве. Энцо Фернандес бросил в прорыв Джексона, и тот классно все исполнил в своем 50-м матче в АПЛ. Мбемо размочил счет слишком поздно. Команда Энцо Марески на четыре очка оторвалась от «Арсенала» и всего на два балла отстает от «Ливерпуля», который, впрочем, имеет игру в запасе.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 22:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:5
Тоттенхэм Хотспур

С учетом всех турниров «Тоттенхэм» не выигрывал на протяжении пяти матчей — с тех самых знаменитых 4:0 в гостях у «Манчестер Сити». Но когда-то «шпор» должно было прорвать, и под горячую руку им попал несчастный «Саутгемптон». Лондонцы открыли счет на 36-й секунде, когда впервые в карьере получивший место в стартовом составе на игру АПЛ Спенс ассистировал Мэддисону. А к 14-й минуте счет усилиями Сон Хын Мина и Кулушевски вырос до 3:0. Прошлый раз такого преимущества быстрее добивался «Арсенал», в феврале 2011 года уложившийся в десять минут игры с «Ньюкаслом».

К перерыву было уже 5:0, чего «Тоттенхэму» прежде никогда не удавалось. «Святые» же словно оказались в 2019-м, когда они попали в такую же ситуацию против «Лестера». Беспощадные «лисы» тогда выиграли 9:0, однако команда Ангелоса Постекоглу оказалась не столь кровожадной. А того, что было сделано, хватило Сон Хын Мину для двух крутых достижений. Во-первых, кореец стал двадцатым футболистом, который забивал в ста играх английского чемпионата. Во-вторых, теперь капитан на пару с Дарреном Андертоном делит клубный рекорд по голевым передачам в английском чемпионате (по 68). Ну а «Саутгемптон» к ночи объявил об увольнении с поста главного тренера Рассела Мартина.

Испания: «Атлетико» не остановить

Испания. Ла Лига. 17-й тур
15 дек, 16:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Хетафе

«Атлетико» прилично помучился с «Хетафе», забив только в середине второго тайма, когда сработали проведенные Диего Симеоне замены. Молина вырезал подачу с правого фланга, а Серлот, нанося удар головой, буквально вбил мяч под дальнюю штангу. Есть одиннадцать побед подряд с учетом всех турниров! «Атлетико» сместил со второго места «Реал», у которого, правда, есть игра в запасе. А по набранным очкам мадридцы сравнялись с «Барселоной». В следующем туре «матрасники» сойдутся с каталонцам в битве за лидерство.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
15 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
0:1
Леганес

Ханси Флик выставил самый опытный по среднему возрасту состав за время работы с «Барселоной» (25 лет и 40 дней). Каталонцы «постарели», потому что впервые в нынешнем сезоне отдых получил Кубарси. Вроде бы самый молодой из защитников, а проблемы в обороне возникли сразу. И если первый провал завершился спасением Пеньи, то заработанный «Леганесом» угловой увенчался голом Серхио Гонсалеса.

Хозяева же никак не могли забить. Точнее, им не позволял это сделать Дмитрович, который перевел в перекладину удар Рафиньи и не дал Левандовски поразить цель из центра штрафной. А Ямаль, который перед игрой представил трибунам приз за победу в конкурсе Golden Boy, после красивого обыгрыша вдруг положился на силу и направил мяч над перекладиной.

14&nbsp;декабря. &laquo;Ливерпуль&raquo; сыграл вничью с &laquo;Фулхэмом&raquo; (2:2). «Ливерпуль» и «Арсенал» оступились, сумасшедшая ничья «Реала», «Бавария» впервые проиграла в бундеслиге

Это все в первом тайме. Во втором самый крутой момент загубил Кунде, и случилось невероятное. Точнее, что-то подобное в истории уже было в 1998 году. Тогда единственный раз «Барселона», будучи лидером чемпионата, проиграла на своем поле выходцу из сегунды. Те 1:4 от «Саламанки», конечно, получились более болезненными по форме, но по сути воскресные 0:1 не лучше. Уже через неделю сине-гранатовые могут лишиться лидерства.

Италия: «Фиорентину» притормозил бывший тренер

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Фиорентина

«Фиорентина» заходила на клубный рекорд — серию из девяти побед, но в Болонью «фиалки» приехали без своего главного тренера Раффаэле Палладино. У 40-летнего специалиста умерла мама, и он отправился к семье. А флорентийцы остались без очков в гостях у команды, которая постепенно научилась жить без Тиагу Мотты. С конца октября в восьми матчах серии А подопечные Винченцо Итальяно, который в двух предыдущих сезонах дважды доводил до финала Лиги конференций как раз «Фиорентину», лишь раз проиграли и одну встречу завершили вничью. Шестую за полтора месяца победу красно-синим принесли действия Домингеса, который на фланге расправился с Гозенсом и нашел в центре штрафной пробившего в касание Одгара. Промахи хозяев и сейвы Де Хеа оставляли гостям шансы на спасение, но им не удалось зацепиться даже за ничью. Теперь, если в понедельник «Лацио» наберет очки в матче с «Интером», римляне выбьют «Фиорентину» из лигочемпионской четверки. Ну а «Болонья» сократила до трех очков отставание от идущего шестым «Ювентуса», но сыграла при этом на матч меньше.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Дженоа

Фанаты «Милана» устроили крутой перфоманс по случаю 125-летия клуба, команда вышла на поле в стильной ретро-форме 1899 года, а в Зал славы ввели легенд россонери — Филиппо Индзаги, Марко ван Бастена и Франко Барези. «Сан-Сиро» тепло встречал Руда Гуллита и Франка Райкарда, Кларенса Зеедорфа и Алешандре Пато. Болельщики, правда, в соцсетях негодовали по поводу отсутствия Паоло Мальдини, но больше их разочаровал итоговый результат. Всего лишь нулевая ничья и восьмое место в таблице — не то, чего ждут от великого клуба. Кажется, лучшим подарком красно-черной части Милана теперь станет увольнение Паулу Фонсеки.

Германия: Дортмунд проваливается

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
15 дек, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Хоффенхайм

Магия «Сигнал Идуна Парк» в последние недели была разрушена. Сначала из Дортмунда ничью увезла «Бавария», а в середине недели случилось и первое в сезоне домашнее поражение — в Лиге чемпионов от «Барселоны» (2:3). Вот и поменявший недавно тренера «Хоффенхайм» играл в воскресенье довольно смело. «Деревенские» в первом тайме были даже ближе к успеху, а в исполнении «шмелей» больше всего запомнилось картинное падение Гирасси в штрафной. Арбитр на него купился, но ВАР убедил в ошибочности решения.

Неудивительно, что сразу после перерыва Нури Шахин к восторгу трибун бросил в бой Адейеми, который из-за травмы не играл с 1 октября. Он действительно дал игре новый импульс, хотя гол родился без участия форварда. А Рейна, которому мяч прилетел на ногу после неудачного выноса защитника гостей, вложил всю душу и силу в удар, после которого мяч вонзился под перекладину. Американец тоже долго лечился, вернувшись в строй в конце ноября, и для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Однако его вдохновения для победы не хватило, и в компенсированное время «Боруссию» огорчил ее бывший игрок Брун-Ларсен. «Хоффенхайм» шаг за шагом отдаляется от зоны вылета, тогда как «Боруссия» с нынешнего восьмого места на данный момент даже не попадает в еврокубки.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
15 дек, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Айнтрахт Ф

Спустя полторы недели после кубковой встречи, в которой «Лейпциг» не оставил «Айнтрахту» шансов (3:0), «быки» вполне могли повторить тот счет уже к перерыву. Против оказался голкипер «орлов» Трапп, и даже гол Шешко — добивание после того, как вратарь вытащил сложнейший удар Баумгартнера. А так как Трапп дал своим одноклубникам шанс, они отнеслись к нему бережно. Больше того — франкфуртцы находились под максимальным давлением. Только они все делали на долю секунды быстрее, поэтому прошел пас Узуни пяткой, а Браун первым касанием отправил мяч в дальний угол. Но все же Опенда склонил чашу весов в польщу «Лейпцига», который сравнялся с поверженным соперником по набранным очкам, но уступает ему третье место по дополнительным показателям.

Франция: Париж ушел в отрыв

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Лион

«ПСЖ» стартовал мощно — с двух быстрых голов. Причем второй мяч оказался примечателен тем, что это был первый в чемпионате пенальти в ворота «Лиона». Но гости все же пытались сохранить интригу и сократили отставание благодаря Микаутадзе. Нападающий сборной Грузии — игрок ротации, но когда Пьер Саж включает его в стартовый состав, обязательно оправдывает доверие. Последние четыре выхода с первых минут — это лишь одна игра без забитых мячей при пяти результативных ударах. Только в воскресенье большего «ткачи» не добились, даже поменяв по ходу второго тайма всю линию атаки. Зато точку в игре поставил парижский джокер Гонсалу Рамуш. Набирающий форму после травмы португалец на неделе забил как в ЛЧ, так и в национальном первенстве. А «ПСЖ» после субботних осечек «Марселя» и «Монако» опережает преследователей на семь очков. Впрочем, у монегасков будет шанс вернуть турниру интригу уже в среду, когда они примут чемпиона на «Луи II».

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Статистика дня

4 гола после выходов на замену забил текущем чемпионате Италии нападающий «Вероны» Москера, который является лучшим джокером серии А.

4-й раз в своей истории у «Ромы» восемь поражений в первых 16 турах серии А. Прошлый раз так плохо римляне играли в 1973 году.

8 мячей после розыгрышей угловых пропустил «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне хуже при корнерах в АПЛ действует только «Вулверхэмптон» (9 голов).

8 мячей с начала года забил в АПЛ самый результативный защитник турнира Гвардиол. Футболист «Манчестер Сити» на два точных удара опережает Габриэла Магальянса из «Арсенала».

30 голов забил в турецком чемпионате нападающий «Фенербахче» Джеко. Босниец — рекордсмен клуба, так как никто не добирался до данной отметки за 51 матч.

38 мячей в первых пятнадцати турах лиги 1 пропустил «Монпелье». Такой кошмарной обороны во французском чемпионате не было с 1978 года, когда на аналогичной дистанции мяч 39 раз побывал в воротах «Ниццы».

ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Лион
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фиорентина
ФК Челси
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