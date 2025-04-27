Эмери не пустили в финал Кубка Англии, инфарктная победа «Боруссии», сумасшедшая интрига во Франции

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Ньюкасл» — третий

Англия. Кубок. 1/2 финала.

26 апреля, 19:15. Wembley (Лондон)

Игра с не самой громкой вывеской стала в субботу главной, ведь на «Уэмбли» игрался первый полуфинал Кубка Англии. В этой паре вроде бы был очевидный фаворит в лице «Астон Виллы», а закончилось все разгромом бирмингемцев. Почти как в феврале, когда «Кристал Пэлас» тоже выиграл с перевесом в три мяча в АПЛ (4:1). Причем, как и тогда, в составе «орлов» лучшим стал Сарр. Он снова оформил дубль, добив соперника голом в компенсированное время. А главное было сделано раньше.

Во-первых, Сарр сыграл ключевую роль в первой результативной атаке. Спустя минуту после отмены гола Матета (судьи увидели фол) сенегалец накрыл прессингом защитника и выдал пас к линии штрафной, откуда в касание под перекладину выстрелил Эзе. А уже во втором тайме Сарр забил вскоре после нереализованного Матета пенальти. Снайпер лондонцев словно взял паузу, но при этом именно он выступил в качестве соавтора гола, когда Сарр удвоил перевес «орлов».

«Пэлас», который одержал свою самую крупную победу на главном стадионе Англии, остался один шаг до первого за 164-летнюю историю клуба трофея. До этого были проиграны финалы Кубка в 1990 и 2006 годах. Добрый знак — отсутствие в нынешнем решающем матче «МЮ», который тогда обижал «орлов».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля, 14:30. Stamford Bridge (Лондон)

Что до АПЛ, то исключительно важную победу в борьбе за попадание в ЛЧ одержал «Челси». В игре с крепким «Эвертоном» ключевой стала встречная атака после отбора Чалобы в центре поля. Энцо Фернандес мгновенно переадресовал мяч к штрафной, а Джексон отправил его в угол. Что интересно — с дальней дистанции, чего с форвардом не случалось ни в «Вильярреале», ни в «Челси». А еще одним творцом победы синих, которые не уступают «ирискам» на «Стэмфорд Бридж» на протяжении тридцати матчей, стал выдавший во втором тайме несколько крутых сейов Санчес. Ну и как не упомянуть главного тренера «Эвертона» Дэвида Моейса, который приезжал в гости к «Челси» с разными командами и не выиграл ни одного из двадцати матчей? Это лишь второй подобный случай в истории АПЛ, причем и первый — тоже черная серия Мойеса, у которого аналогичные проблемы в играх с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)

«Челси» — пусть пока и временно — пятый. А на третью строчку взлетел «Ньюкасл». Причем «сороки» еще и оформили вылет «Ипсвича». Последнее было делом времени, но все равно это следует отметить как минимум потом, что никогда прежде два сезона подряд АПЛ не покидали все три команды, годом ранее поднявшиеся из чемпионшипа. Прошлой весной в обратном направлении проследовали «Лутон», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Сейчас — «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

Фото Reuters

Германия: «Баварии» — шаг до титула

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.

26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.

26 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)

«Бавария» могла оформить возвращение чемпионского титула перед своими болельщиками, однако праздник в Мюнхене отстрочил «Байер». Леверкузецны еще в первом тайме дважды вскрыли надежную в этом сезоне оборону «Аугсбурга» и гарантировали себе победу. «Бавария» же не менее уверенно разобралась с «Майнцем», который еще недавно находился в топ-4, а за три тура до финиша вылетел из еврокубковой шестерки. Особо же стоит отметить появление на поле на 86-й минуте Мюллера. Ступив на газон, Томас ответил юбилей — 500 матчей в бундеслиге. Все — в составе одной команды! Это четвертый результат в истории турнира после Карла-Хайнца Кербеля («Айнтрахт», 602 игры), Манфреда Кальца («Гамбург», 581) и Михаэля Ламека («Бохум», 518).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.

26 апреля, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)

На шестое еврокубковое место поднялась спасающая сезон дортмундская «Боруссия». Причем команда Нико Ковача устроила инфарктную развязку для своих болельщиков. «Шмели» дважды выходили вперед — когда на убойную позицию вывели Гирасси, и когда Брандт потрясающе пробил с лета после длинного паса Свенссона. «Деревенские» дважды отыгрывались, второй раз сравняв счет на первой добавленной арбитром минуте. Однако «Боруссия» показала, что такое финальный штурм. Казалось, Бауманн спас хозяев, самоотверженно бросившись в ноги Чуквуэмеке, однако у линии штрафной за мяч зацепился Гирасси, а под его передачу открылся рванувший в атаку центральный защитник Антон.

Желто-черные в трех очках от четвертого места, куда поднялся «Фрайбург», в параллельном матче в большинстве выигравший на выезде у «Вольфсбурга» (1:0). Зато на руку «Боруссии» оказался результат закрывавшего субботнюю программу центрального матча тура. Идущий третьим «Айнтрахт», за которым не угнаться, устроил настоящую экзекуцию занимающему пятую строчку «Лейпцигу». «Орлы» разбушевались после того, как на 50-й минуте получили численное преимущество и превратили 1:0 в 4:0. Чтобы гарантированно попасть в ЛЧ, команде Дино Топпмеллера нужно в оставшихся трех турах набрать четыре очка. А, скорее всего, хватит и меньшего, так как через неделю «Лейпцигу» играть с «Баварией».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.

26 апреля, 19:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

Фото AFP

Франция: гостевой комплекс «Монако»

Франция. Лига 1. 31-й тур.

26 апреля, 20:00. Stade Oceane (Гавр)

Франция. Лига 1. 31-й тур.

26 апреля, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)

И без того запутанную ситуацию вокруг борьбы за попадание в ЛЧ (три места в основном этапе и одно — в отборочном) запутала открывшая тур в пятницу «Ницца». «Орлята» стали первыми, кто в нынешнем сезоне обыграл «ПСЖ» (3:1) и не позволил чемпионам пройти турнир без осечек. Эта победа подняла команду с Лазурного берега на четвертое место, а сутки спустя с ней по набранным очкам (54) сравнялся «Страсбур». Эльзасцы еще и не дали выбраться из зоны вылета «Сент-Этьену», которому не помог восьмой в сезоне гол бывшего вингера «Рубина», «Ротора» и тульского «Арсенала» Давиташвили.

Теперь «Ницца» и «Страсбур» всего на очко отстают от «Монако», в заявку которого по медицинским причинам не попал Головин. И вряд ли монегаски задержатся на втором месте после воскресной игры «Марселя», так как ничья со сражающимся за выживание «Гавром» — продолжение цепочки неудач на чужих полях, где за десять последних матчей добыта всего одна победа (+1=4-5). То, что команда Ади Хюттера в лиге 1 набрала больше всех очков в матчах, где уступала в счете (17), — слабое утешение. Тем более сравнявший счет Бирет мог принести «Монако» победу, но хозяев спас вратарь.

Франция. Лига 1. 31-й тур.

26 апреля, 22:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)

А поздно вечером «Ниццу» и «Страсбур» настиг еще и «Лион». «Ткачи» всеми силами пытались реабилитироваться за проигранное дерби с «Сент-Этьеном», и «Ренн» попал им под горячую руку. 3:0 по итогам первого тайма подняли команду Паулу Фонсеки на четвертое место, и на этом хозяева не успокоились. Последняя в матче голевая атака — это сразу два достижения. Шерки побил державшийся более половины века клубный рекорд по числу результативных передач за сезон с учетом всех турниров (19), а Микаутадзе стал самым эффективным джокером лиги 1 за последние одиннадцать лет. У форварда сборной Грузии 3 гола и 4 результативных передачи после выходов на замену.

Статистика дня

15 мячей забил в нынешнем чемпионате Англии нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья. Он повторил рекорд результативности бразильцев в АПЛ, которым совместно владеют Роберто Фирмино и Габриэл Мартинелли.

16 лет спустя после возвращения в лигу 1 «Монпелье» покинул высший французский дивизион.