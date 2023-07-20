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Сегодня, 18:00

Черчесов: теперь курс на Россию? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о перспективах известного тренера после ухода из «Ференцвароша».

Мнение

Удивительно, как Черчесов, уже два года не работающий в России, продолжает влиять на наше информационное пространство.

По поводу его ночной отставки из «Ференцвароша» высказались многие. Наиболее резко — бывший партнер тренера по сборной России Андрей Канчельскис и игравший у Станислава Саламовича в «Амкаре» Алексей Попов. Первый, исторически едва ли не главный хейтер Черчесова, предположил, что в команде была плохая атмосфера. Второй заговорил о муштре. ОК, личная неприязнь есть у каждого, но, не погружаясь в тему, слишком безответственно делать выводы.

Тем временем о будущем Черчесова в соцсетях уже запустили голосование — где ждать 59-летнего специалиста в РПЛ. Клубы называются, казалось бы, очевидные — «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Сочи». Но все это слишком абстрактно, чтобы на данный момент воспринимать всерьез.

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Черчесов сейчас без вариантов. Они, безусловно, появятся — а может быть, уже появились. Но странно считать дни, часы и минуты до появления тренера в нашей премьер-лиге. Сначала надо закрыть вопросы с «Ференцварошем». Потом перевести дух. Затем выбрать дальнейший путь, который окажется самым правильным.

Станислав Черчесов. Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов

Почему президент «Фради» Габор Кубатов уволил Черчесова, понятно — эмоции, чувство стыда перед болельщиками, желание все повесить на штаб. Уступили фарерцам — шок, лишились гипотетических доходов от Лиги чемпионов... Но решения, принятые в подобном эмоциональном состоянии, как правило, плохие. Рубануть шашкой легко. Вопрос — что дальше. Надо искать нового топ-тренера, плана Б на этот сезон Кубатов точно не разрабатывал. Надо платить компенсацию ушедшему отставленному штабу. Команда — в подавленном состоянии. У ее руля в роли и.о. — ассистент бывшего главного.

Рубанул так рубанул.

Хватает тех, кто искренне думает, что Черчесову с «Ференцварошем» все давалось легко. Точно так же считают, что и Сергею Семаку в «Зените» все само идет в руки. Бюджет есть, статус есть — чемпионство придет автоматически.

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Нет, конечно! Кроме спортивной части есть и сложнейшая дипломатия, которую должен успешно вести тренер подобных клубов — национальных гегемонов. Есть и давление.

То, насколько это соответствует истине, иллюстрирует отставка Черчесова. То, как именно она произошла. Повод появился, но убрать вот так, за минуты, толком не поговорив, — и это после двух побед в венгерской лиге подряд...

После финального свистка матча с «Клаксвиком» Кубатов попросил Черчесова подняться в ложу, где собралось все правление, — и когда тот вошел, с ходу сказал об увольнении. Эмоции и логика — в критических ситуациях вещи несовместимые. Либо одно, либо другое. Ничего не случилось бы, если вердикт последовал бы с утра в четверг. Такой выход из ситуации стал бы достойным.

&laquo;Ференцварош&raquo; проиграл &laquo;Клаксвику&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Катастрофа в Будапеште. «Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов от соперника с Фарер

Интересно, что теперь будет с «Ференцварошем». Что — с Черчесовым. Он уезжал в Будапешт спустя полгода после Евро-2020. Осознанно выбирая путь, который приведет карьеру к чему-то новому и важному.

Сейчас уже подзабылось, что Станислав Саламович отказался от приличной компенсации за разрыв трудовых отношений по инициативе РФС, но это в том числе шаг, оставляющий двери для возвращения открытыми.

Черчесов искал вариант именно в Европе, но при этом оставался ориентированным на Россию. И хотел рано или поздно вернуться домой. Это для него было важно тогда.

Наверняка важно и сейчас.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
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Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов