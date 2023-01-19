Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей

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По завершении футбольной карьеры Криштиану Роналду готов обосноваться на родине вместе со своей семьей в роскошном особняке, строительство которого идет полным ходом и по планам должно закончиться летом 2023 года. 32 миллиона евро — именно такую сумму португалец готов потратить на свое уютное гнездышко в Кинта-да-Маринья.
Будущий дом обещает быть очень вместительным. Криштиану и Джорджина задумали по-настоящему королевскую спальню — сообщается, что ее площадь составит 300 квадратных метров. Также среди особенностей будут джакузи прямо на террасе, стеклянный бассейн и частное футбольное поле.
Отдельное место будет занимать кухня для суши, и в этом заключается первая проблема — Роналду не может найти нужного повара. Требования высочайшие: кандидат должен идеально угождать вкусам как самого футболиста, так и его девушки и детей. За зарплату не менее 5000 евро в месяц. То ли такого специалиста действительно сложно найти, то ли он стоит дороже, но пока что поиски завершились неудачей.
Кстати, по слухам, именно в такую сумму Криштиану обходится всего одна ночь «королевского люкса» в отеле Эль-Рийяда.
А еще футболистом недовольны соседи. Точнее, тем, что он выкупает примыкающие к его территории гольф-клуб и парковку. Цель футболиста понятна — уединение и безопасность. Но соседи, во-первых, не очень рады смене привычных удобств и развлечений, а во-вторых, боятся, что их дорогой и эксклюзивный район наводнят журналисты и папарацци.
Нельзя забывать и о том, что сама стройка может затянуться. Требования звездной семьи крайне высоки и могут меняться уже в процессе строительства. Но Роналду некуда торопиться. В ближайшее время он будет спокойно преумножать свой капитал, играя за «Аль-Наср».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования