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Сегодня, 18:00

Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей

Отдел фото «СЭ»
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
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Многомиллионное состояние, оказывается, не решает всех проблем.

По завершении футбольной карьеры Криштиану Роналду готов обосноваться на родине вместе со своей семьей в роскошном особняке, строительство которого идет полным ходом и по планам должно закончиться летом 2023 года. 32 миллиона евро — именно такую сумму португалец готов потратить на свое уютное гнездышко в Кинта-да-Маринья.

Макет будущего дома.
Макет будущего дома.

Будущий дом обещает быть очень вместительным. Криштиану и Джорджина задумали по-настоящему королевскую спальню — сообщается, что ее площадь составит 300 квадратных метров. Также среди особенностей будут джакузи прямо на террасе, стеклянный бассейн и частное футбольное поле.

Макет будущего дома.
Макет будущего дома.

Отдельное место будет занимать кухня для суши, и в этом заключается первая проблема — Роналду не может найти нужного повара. Требования высочайшие: кандидат должен идеально угождать вкусам как самого футболиста, так и его девушки и детей. За зарплату не менее 5000 евро в месяц. То ли такого специалиста действительно сложно найти, то ли он стоит дороже, но пока что поиски завершились неудачей.

Макет будущего дома.
Макет будущего дома.
Макет будущего дома.

Кстати, по слухам, именно в такую сумму Криштиану обходится всего одна ночь «королевского люкса» в отеле Эль-Рийяда.

А еще футболистом недовольны соседи. Точнее, тем, что он выкупает примыкающие к его территории гольф-клуб и парковку. Цель футболиста понятна — уединение и безопасность. Но соседи, во-первых, не очень рады смене привычных удобств и развлечений, а во-вторых, боятся, что их дорогой и эксклюзивный район наводнят журналисты и папарацци.

Стройка дома Криштиану Роналду. Фото flash.pt
Фото flash.pt
Стройка дома Криштиану Роналду. Фото flash.pt
Фото flash.pt
Стройка дома Криштиану Роналду. Фото vidas.pt
Фото vidas.pt

Нельзя забывать и о том, что сама стройка может затянуться. Требования звездной семьи крайне высоки и могут меняться уже в процессе строительства. Но Роналду некуда торопиться. В ближайшее время он будет спокойно преумножать свой капитал, играя за «Аль-Наср».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Криштиану Роналду
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