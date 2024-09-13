Сегодня, 17:30
Эмилиано Мартинес — из тех футболистов, которых в Англии называют Late Bloomer. «Поздно расцветший», грубо говоря. В «Астон Виллу» аргентинец перебрался с лавки «Арсенала» в 28 лет. Он ждал возможности стать первым номером всю свою карьеру и, когда она появилась, цепко ухватился за нее.
До перехода в «Виллу» про Мартинеса практически ничего не знали. Он постоянно сидел на лавке и лишь изредка выходил на поле — в АПЛ он сыграл всего 13 раз, из них девять — в последнем лондонском сезоне.
Прошло четыре года. Мартинес — один из лучших вратарей в мире, двукратный победитель Кубка Америки и чемпион мира. Он добился невероятных успехов, но в то же время разбил футбольную аудиторию на два лагеря. Одни им восхищаются и радуются его победам, другие же бесятся от выкрутасов аргентинца в сериях пенальти и припоминают скандалы, которых у того хватает.
Сегодня Эми — в центре новой неприятной истории. Сборная Колумбии взяла реванш за поражение в финале Копы и обыграла аргентинцев. После матча расстроенный Мартинес ударил по камере, которая его снимала. Вратарь задел руку оператора, девайс упал на газон. Теперь колумбийские журналисты требуют наказать футболиста.
До «Астон Виллы» про Мартинеса мало кто слышал. Это был человек из глубокого запаса «Арсенала», который целых шесть раз уезжал в аренду. Ворваться в стартовый состав Эми помог «ковидный» сезон-2019/20 — Бернд Лено был травмирован, а Мартинес остался лучшей опцией.
Казалось, что в «Арсенале» все равно не станут делать ставку на аргентинца. Тут в игру вступил Нил Катлер, бывший тренер вратарей «Виллы», который сделал все для того, чтобы привезти Эми в Бирмингем.
«Пройти путь от второго вратаря в АПЛ до медали ЧМ за такое короткое время — это уникальный случай, но на то есть много причин, — говорит Катлер. — Как минимум — его желание играть и жесткая дисциплина. Нацеленность на достижение того, что ему нужно, невзирая на все, просто выливалась из него. Его страсть была очевидной, поэтому я и хотел видеть его в «Астон Вилле».
Подписать Мартинеса за большие деньги было тяжелым решением. Сам Катлер вспоминал, что в Бирмингеме тогда активно искали нового вратаря — спортивный директор Йохан Ланге, скауты клуба и Катлер провели десятки встреч, на которых обсуждали кандидатуру первого номера.
«Йохан и скауты в основном смотрели на статистику — сухие матчи, процент сейвов, — продолжает Катлер. — Эми был где-то внизу списка, потому что он просто не играл так много, как другие кандидаты. К счастью, ребята прислушались ко мне и взяли во внимание мои методы работы — я смотрю на стиль голкипера, его форму. Биомеханика Мартинеса была превосходной, он подходил по всем параметрам».
Катлер долго не мог убедить остальных в том, что потратить почти 20 миллионов евро на Мартинеса — действительно хорошая идея. Он даже сделал презентацию, в которой наглядно показал, что приобретет «Вилла» с его подписанием, «включая его характер». Но это было всего полдела — затем пришлось общаться с самим Эмилиано, чтобы убедить его выбрать Бирмингем.
Катлер в какой-то мере стал для Мартинеса личным психологом. Тренер вспоминает, что однажды Эми получил травму просто потому, что слишком много тренировался. Он также добавил, что после перехода в «Виллу» вратарь, возможно, хотел показать «Арсеналу», что они многое потеряли, «но не более того». Катлер настаивает, что в разговорах о его прошлом Мартинес только расстраивался, что не играл, но никогда не совершал нападок на клуб, в котором у него не получилось стать основным.
«Временами я выступал в роли психолога, мне нужно было понимать, что он чувствует и о чем думает, — рассказывает Катлер. — Он так хотел всегда играть на ноль, хотел отбивать все мячи, даже невозможные. Поэтому ему приходилось объяснять, что он не сможет достичь всего. Но я ни разу не сказал: «Эми, пойми, ты никогда не станешь лучшим в мире». Всегда говорил: «Нет ни одной причины, по которой тебе это не под силу». Сейчас он очень, очень к этому близок».
Постоянная игра в основе и вызов в сборную Аргентины, очевидно, что-то изменили в Мартинесе. В национальной команде он решил давний вопрос — «Альбиселесте» годами искали по-настоящему сильного вратаря, который будет тащить в трудные минуты. И Эми стал таковым. На поле он порой выглядел надменным, иногда явно насмехался над противниками, заводил их. Главный скандал в карьере Эмилиано -поведение в серии пенальти в финале ЧМ. Вратарь прыгал в рамке, кривлялся и вечно что-то выкрикивал. Очевидно, это помогло — Аргентина выиграла в серии пенальти. А победителей не судят. Или судят?
Сразу после мирового триумфа Мартинесу вручили награду лучшему вратарю турнира. Которую он тут же приложил к паху, имитируя... ну, вы поняли. Соцсети тогда просто разрывались от гневных комментариев — многие говорили, что это просто неприемлемо, особенно учитывая место проведения ЧМ. Правда, в итоге санкций не последовало.
На самом деле это далеко не первый скандал с участием Мартинеса. И точно не последний. В 2022-м Эми дисквалифицировали на два матча — все из-за игры в квалификации к чемпионату мира с Бразилией, которая была остановлена из-за того, что на поле выбежали официальные лица с целью арестовать четырех футболистов сборной Аргентины. Оказалось, что игроки нарушили ковидные правила страны. В их числе, понятное дело, был Мартинес.
Что было после скандала с «Золотой перчаткой»? Во время чемпионского парада в Аргентине Мартинес зачем-то притащил с собой куклу, на лицо которой была надета маска Килиана Мбаппе. А совсем недавно после победы над сборной Чили Мартинес где-то раздобыл реплику трофея Кубка Америки и повторил тот же жест, который сделал полтора года назад.
Вторая игра в эту международную паузу выдалась неудачной — сборная Колумбии обыграла аргентинцев, а расстроенный Мартинес после матча вмазал по камере оператора. Тот позже заявил, что вратарь попал по его руке, и теперь колумбийские журналисты требуют наказать Эмилиано за агрессию.
Как так получилось, что Мартинес из скромного игрока запаса вырос в самоуверенного звездного футболиста? Знакомый нам Нил Катлер говорит, что это он научил Эмилиано сбивать с толку оппонентов:
«Вообще, это моя вина, потому что мы долго работали над тем, чтобы он таким образом действовал в напряженных ситуациях. Мы хотели, чтобы он вместо того, чтобы злиться и прятаться, показывал свой драйв, уверенность, граничащую с надменностью. Сама процедура пенальти направлена против вратарей — скорее всего, пробивающий забьет, — так что здесь мы думали, как можно сбить настрой соперника.
Впервые мы увидели это в действии в 2021-м, когда «Астон Вилла» играла с «МЮ». Бруну Фернандеш промахнулся с точки после того, как Эми сказал ему, что бить должен Роналду. Все дело в игроке: если это Фернандеш, которого ты можешь завести, то ты знаешь, что залезть в его голову не так-то сложно".
А в жизни Мартинес такой же? Катлер утверждает, что это совершенно не так. Он говорит, что Эмилиано — очень эмпатичный и внимательный, помогает всем окружающим. Оказывается, в «Астон Вилле» вратарь постоянно собирает весь состав вместе с семьями, потому что «для него это важно».
Конечно, тяжело назвать какого-то одного голкипера абсолютно лучшим, ведь на данный момент просто нет вратаря, который превосходит остальных на голову (и речь не про рост). А еще есть много других факторов — клуб, за который он играет, сколько допущено ударов, стиль игры и прочее.
Тем не менее попробуем сравнить и понять, так ли хорош Мартинес. Мы уже знаем: когда речь заходит о пенальти, он — правда один из лучших (пусть и благодаря своему треш-току). А в других сферах как? Посмотрим статистику по прошлому сезону (только в клубах).
Отметим, что эта статистика, конечно, несколько поверхностная и во многом говорит о стиле команд, в которых эти вратари играют. Мартинес, несмотря на не очень впечатляющий процент сейвов, все равно выручает больше остальных — в прошлом сезоне он предотвратил в среднем 6,8 гола. Без него «Вилла» точно не забралась бы в топ-4.
Из удивительного: Мартинес стал очень крутым разыгрывающим и превзошел человека, который задал этот тренд, — Мануэля Нойера. В среднем Эмилиано выходил из штрафной 2,06 раза за матч и набрал 69 оборонительных действий за год. Это лучший результат среди тех, кого мы сравнили.
Мартинес при этом отлично себя чувствует, если соперник сбивается в навесы — в среднем забирает более 12% кроссов с флангов. Как будто маловато, но на самом деле — лучший среди этих шести джентльменов.
Вывод: Эмилиано известен своими выходками, но при этом он — великолепный вратарь, без которого «Астон Вилла» никогда не получила бы права играть в Лиге чемпионов. Можно относиться к нему по-разному, но стоит признать, что играет он отлично.