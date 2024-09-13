Мартинес может быть дисквалифицирован на три матча за удар по ТВ-камере после игры

Работяга и провокатор.

Эмилиано Мартинес — из тех футболистов, которых в Англии называют Late Bloomer. «Поздно расцветший», грубо говоря. В «Астон Виллу» аргентинец перебрался с лавки «Арсенала» в 28 лет. Он ждал возможности стать первым номером всю свою карьеру и, когда она появилась, цепко ухватился за нее.

До перехода в «Виллу» про Мартинеса практически ничего не знали. Он постоянно сидел на лавке и лишь изредка выходил на поле — в АПЛ он сыграл всего 13 раз, из них девять — в последнем лондонском сезоне.

Прошло четыре года. Мартинес — один из лучших вратарей в мире, двукратный победитель Кубка Америки и чемпион мира. Он добился невероятных успехов, но в то же время разбил футбольную аудиторию на два лагеря. Одни им восхищаются и радуются его победам, другие же бесятся от выкрутасов аргентинца в сериях пенальти и припоминают скандалы, которых у того хватает.

Сегодня Эми — в центре новой неприятной истории. Сборная Колумбии взяла реванш за поражение в финале Копы и обыграла аргентинцев. После матча расстроенный Мартинес ударил по камере, которая его снимала. Вратарь задел руку оператора, девайс упал на газон. Теперь колумбийские журналисты требуют наказать футболиста.

С лавки «Арсенала» — на вершину

До «Астон Виллы» про Мартинеса мало кто слышал. Это был человек из глубокого запаса «Арсенала», который целых шесть раз уезжал в аренду. Ворваться в стартовый состав Эми помог «ковидный» сезон-2019/20 — Бернд Лено был травмирован, а Мартинес остался лучшей опцией.

Казалось, что в «Арсенале» все равно не станут делать ставку на аргентинца. Тут в игру вступил Нил Катлер, бывший тренер вратарей «Виллы», который сделал все для того, чтобы привезти Эми в Бирмингем.

«Пройти путь от второго вратаря в АПЛ до медали ЧМ за такое короткое время — это уникальный случай, но на то есть много причин, — говорит Катлер. — Как минимум — его желание играть и жесткая дисциплина. Нацеленность на достижение того, что ему нужно, невзирая на все, просто выливалась из него. Его страсть была очевидной, поэтому я и хотел видеть его в «Астон Вилле».

Подписать Мартинеса за большие деньги было тяжелым решением. Сам Катлер вспоминал, что в Бирмингеме тогда активно искали нового вратаря — спортивный директор Йохан Ланге, скауты клуба и Катлер провели десятки встреч, на которых обсуждали кандидатуру первого номера.

«Йохан и скауты в основном смотрели на статистику — сухие матчи, процент сейвов, — продолжает Катлер. — Эми был где-то внизу списка, потому что он просто не играл так много, как другие кандидаты. К счастью, ребята прислушались ко мне и взяли во внимание мои методы работы — я смотрю на стиль голкипера, его форму. Биомеханика Мартинеса была превосходной, он подходил по всем параметрам».

Катлер долго не мог убедить остальных в том, что потратить почти 20 миллионов евро на Мартинеса — действительно хорошая идея. Он даже сделал презентацию, в которой наглядно показал, что приобретет «Вилла» с его подписанием, «включая его характер». Но это было всего полдела — затем пришлось общаться с самим Эмилиано, чтобы убедить его выбрать Бирмингем.

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Поверил в себя, потому что тренеры поверили в него

Катлер в какой-то мере стал для Мартинеса личным психологом. Тренер вспоминает, что однажды Эми получил травму просто потому, что слишком много тренировался. Он также добавил, что после перехода в «Виллу» вратарь, возможно, хотел показать «Арсеналу», что они многое потеряли, «но не более того». Катлер настаивает, что в разговорах о его прошлом Мартинес только расстраивался, что не играл, но никогда не совершал нападок на клуб, в котором у него не получилось стать основным.

«Временами я выступал в роли психолога, мне нужно было понимать, что он чувствует и о чем думает, — рассказывает Катлер. — Он так хотел всегда играть на ноль, хотел отбивать все мячи, даже невозможные. Поэтому ему приходилось объяснять, что он не сможет достичь всего. Но я ни разу не сказал: «Эми, пойми, ты никогда не станешь лучшим в мире». Всегда говорил: «Нет ни одной причины, по которой тебе это не под силу». Сейчас он очень, очень к этому близок».

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Скандалы, скандалы, скандалы

Постоянная игра в основе и вызов в сборную Аргентины, очевидно, что-то изменили в Мартинесе. В национальной команде он решил давний вопрос — «Альбиселесте» годами искали по-настоящему сильного вратаря, который будет тащить в трудные минуты. И Эми стал таковым. На поле он порой выглядел надменным, иногда явно насмехался над противниками, заводил их. Главный скандал в карьере Эмилиано -поведение в серии пенальти в финале ЧМ. Вратарь прыгал в рамке, кривлялся и вечно что-то выкрикивал. Очевидно, это помогло — Аргентина выиграла в серии пенальти. А победителей не судят. Или судят?

Сразу после мирового триумфа Мартинесу вручили награду лучшему вратарю турнира. Которую он тут же приложил к паху, имитируя... ну, вы поняли. Соцсети тогда просто разрывались от гневных комментариев — многие говорили, что это просто неприемлемо, особенно учитывая место проведения ЧМ. Правда, в итоге санкций не последовало.

На самом деле это далеко не первый скандал с участием Мартинеса. И точно не последний. В 2022-м Эми дисквалифицировали на два матча — все из-за игры в квалификации к чемпионату мира с Бразилией, которая была остановлена из-за того, что на поле выбежали официальные лица с целью арестовать четырех футболистов сборной Аргентины. Оказалось, что игроки нарушили ковидные правила страны. В их числе, понятное дело, был Мартинес.

Что было после скандала с «Золотой перчаткой»? Во время чемпионского парада в Аргентине Мартинес зачем-то притащил с собой куклу, на лицо которой была надета маска Килиана Мбаппе. А совсем недавно после победы над сборной Чили Мартинес где-то раздобыл реплику трофея Кубка Америки и повторил тот же жест, который сделал полтора года назад.

Вторая игра в эту международную паузу выдалась неудачной — сборная Колумбии обыграла аргентинцев, а расстроенный Мартинес после матча вмазал по камере оператора. Тот позже заявил, что вратарь попал по его руке, и теперь колумбийские журналисты требуют наказать Эмилиано за агрессию.

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Мартинес зазвездился?

Как так получилось, что Мартинес из скромного игрока запаса вырос в самоуверенного звездного футболиста? Знакомый нам Нил Катлер говорит, что это он научил Эмилиано сбивать с толку оппонентов:

«Вообще, это моя вина, потому что мы долго работали над тем, чтобы он таким образом действовал в напряженных ситуациях. Мы хотели, чтобы он вместо того, чтобы злиться и прятаться, показывал свой драйв, уверенность, граничащую с надменностью. Сама процедура пенальти направлена против вратарей — скорее всего, пробивающий забьет, — так что здесь мы думали, как можно сбить настрой соперника.

Впервые мы увидели это в действии в 2021-м, когда «Астон Вилла» играла с «МЮ». Бруну Фернандеш промахнулся с точки после того, как Эми сказал ему, что бить должен Роналду. Все дело в игроке: если это Фернандеш, которого ты можешь завести, то ты знаешь, что залезть в его голову не так-то сложно".

А в жизни Мартинес такой же? Катлер утверждает, что это совершенно не так. Он говорит, что Эмилиано — очень эмпатичный и внимательный, помогает всем окружающим. Оказывается, в «Астон Вилле» вратарь постоянно собирает весь состав вместе с семьями, потому что «для него это важно».

Лучший в мире?

Конечно, тяжело назвать какого-то одного голкипера абсолютно лучшим, ведь на данный момент просто нет вратаря, который превосходит остальных на голову (и речь не про рост). А еще есть много других факторов — клуб, за который он играет, сколько допущено ударов, стиль игры и прочее.

Тем не менее попробуем сравнить и понять, так ли хорош Мартинес. Мы уже знаем: когда речь заходит о пенальти, он — правда один из лучших (пусть и благодаря своему треш-току). А в других сферах как? Посмотрим статистику по прошлому сезону (только в клубах).

Отметим, что эта статистика, конечно, несколько поверхностная и во многом говорит о стиле команд, в которых эти вратари играют. Мартинес, несмотря на не очень впечатляющий процент сейвов, все равно выручает больше остальных — в прошлом сезоне он предотвратил в среднем 6,8 гола. Без него «Вилла» точно не забралась бы в топ-4.

Из удивительного: Мартинес стал очень крутым разыгрывающим и превзошел человека, который задал этот тренд, — Мануэля Нойера. В среднем Эмилиано выходил из штрафной 2,06 раза за матч и набрал 69 оборонительных действий за год. Это лучший результат среди тех, кого мы сравнили.

Мартинес при этом отлично себя чувствует, если соперник сбивается в навесы — в среднем забирает более 12% кроссов с флангов. Как будто маловато, но на самом деле — лучший среди этих шести джентльменов.

Вывод: Эмилиано известен своими выходками, но при этом он — великолепный вратарь, без которого «Астон Вилла» никогда не получила бы права играть в Лиге чемпионов. Можно относиться к нему по-разному, но стоит признать, что играет он отлично.