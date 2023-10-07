В Камеруне ополчились на Это'О. Легенду просят уволить с поста президента федерации за узурпацию власти и другие проступки

Уже обратились в ФИФА.

Минувшим летом Самюэль Это'О влип в скандал — африканские медиа заподозрили живую легенду и действующего президента камерунской федерации футбола в организации договорных матчей на основании слитых аудиозаписей. Теперь история получила продолжение — на Самюэля доложили в ФИФА собственные коллеги. Они требуют его отставки.

Это'О — тиран-самодур. Его давно мечтают убрать

Начать стоит с того, что у камерунских чиновников есть сотня причин желать отставки легендарного футболиста. За два года (пришел в 2021-м) Это'О натурально всех достал своим самодурством: президент перепридумал формат национального чемпионата за несколько дней до старта (из-за этого сбился весь календарь, начало пришлось отложить), менял экипировщика сборной на очень мутных условиях за пару месяцев до ЧМ, без причины уволил тренера национальной команды (а Камерун попал на 1,5 миллиона евро).

Это далеко не полный список того, как Это'О отжигал. На старте его президентской карьеры на одном из матчей Камеруна случилась давка, погибли восемь человек. Футболисты предложили отправить семьям жертв премиальные за выход в плей-офф, но Самюэль нашел утешение «лучше» — пригласил родственников пострадавших на тренировку.

В личном плане Это'О тоже не подарок. Во-первых, он официально осужден — в 2022 году испанский суд признал его виновным в налоговых махинациях и приговорил к 22 месяцам условного заключения и гигантскому штрафу (1,8 миллиона евро). Во-вторых, он может получить еще один приговор — в июле его дочь подала на него в суд за неуплату алиментов. В-третьих, Самюэль, похоже, неуравновешен — на чемпионате мира в Катаре ударил журналиста ногой, за что потом просто извинился. Наконец, Это'О совершенно не терпит критику и очень самовлюблен — никогда не признает ошибок и увольняет тех, кого может убрать из числа недовольных, такие случаи были. А еще Самюэль пробовал расширить срок своих полномочий с четырех до семи лет — не получилось только из-за вмешательства ФИФА.

Стоит напомнить, что Это'О у власти не 10 лет, а всего два года — а список уже внушительный, и это он еще не полный. Так что история с договорными матчами — лишь часть пазла и последняя капля, за которую в Камеруне пытаются уцепиться.

Что там с договорными матчами?

Если кратко, летом африканские журналисты получили в свое распоряжение аудиозаписи (предположительно, сделанные зимой), на которых Это'О буквально выслуживается перед президентом камерунской команды «Виктория Юнайтед», обещая уладить различные судейские проблемы. Помимо прочего, Самюэль говорит тому, что только из-за него он стал президентом федерации, и, самое главное, заявляет, что вывести «Викторию Юнайтед» в высший дивизион — это их «общая цель». «Опопо» (прозвище «ВЮ»), кстати, в итоге заработали повышение — поэтому вопросов к Это'О у камерунцев было очень много.

Фото Global Look Press

Сам скандальный президент никакой проблемы не увидел: «В разговоре я защищал президента «Опопо», который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые из нас не выполняют свою работу. Я позвонил президенту ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного — чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате».

Но проблему увидели коллеги и подчиненные Это'О — они написали на него жалобу в ФИФА.

Камерунцы обвиняют европейцев в лицемерии — вспоминают Рубиалеса

В Камеруне уже не первый раз бастуют против Это'О. В мае 2022 года в отставку громко ушел генеральный секретарь федерации, чуть раньше — член исполкома. Но тогда это не сработало — Самюэль остался в кресле. Так что теперь заговорщики пошли на крайние меры.

Полный список авторов письма неизвестен — The Athletic сообщает имена только двоих: Пьер Семенге (президент Профессиональной футбольной лиги Камеруна) и бывший вице-президент Федерации футбола Камеруна Генри Ньялла Куан Джуниор. Джентльмены устроили Самюэлю Это'О настоящий разнос, попутно напав также на Джанни Инфантино и европейских чиновников.

Так, Семенге и Куан Джуниор пишут, что ситуация с Это'О в Европе невозможна: «Можете ли вы представить, что ФИФА и УЕФА молчат, когда президент европейской футбольной федерации подозревается в организации договорных матчей, с аудиозаписями в качестве доказательств? Можете ли вы представить, что ФИФА и УЕФА молчат, когда президент европейской футбольной федерации подписал личный контракт на должность посла с оператором спортивных ставок?»

Помимо этих риторических вопросов камерунцы также перечисляют укороченный список грехов Это'О — вспоминают про судимость, удар журналиста и персональный контракт с букмекерской конторой. А еще Семенге и Куан Джуниор попрекают чиновников ФИФА и УЕФА кейсом Рубиалеса — мол, тогда европейцы отреагировали молниеносно и решительно, запретив президенту Федерации футбола Испании любую деятельность, а в случае с Это'О молчат уже много месяцев.

Наконец, камерунцы просто утверждают, что Самюэль «незаконно навязывает себя», хотя уже по целому ряду причин не имеет права управлять Федерацией футбола Камеруна. Проще говоря, Это'О узурпировал власть — и в письме Семенге и Куан Джуниор просят спасти их.

Какой итог будет у письма — сказать трудно. Оно предназначалось не только ФИФА, но и Конфедерации африканского футбола — и если первые пока молчат, то вторые на запрос The Athletic ответили, что все вопросы рассматриваются в соответствии с уставами и правилами организации. В общем, стандартная отписка.

С ФИФА все может быть сложнее — у Инфантино и Это'О прекрасные отношения. В сентябре они даже встречались в Париже, и Самюэль подарил президенту ФИФА именную футболку. На сайте дали вот такую цитату Джанни: «Я благодарен всем, кто занимается футболом в Камеруне, за работу по достижению и позитивному прикосновению к жизни через нашу прекрасную игру и хочу поощрить их продолжать хорошую работу».

Так что тяжело сказать, выйдет ли у заговорщиков свергнуть Это'О. Возможно, он в очередной раз спасется — и опять что-нибудь вытворит.