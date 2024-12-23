Чалов забил 100-й гол, «Реал» догоняет «Атлетико», Пикфорд вслед за «Арсеналом» остановил «Челси»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: День сурка на «Олд Траффорд»

Каждый новый матч «МЮ» — абсолютная непредсказуемость. Вот и с «Борнмутом» все пошло не так после совершенно необязательного фола Маласии на бровке. «Вишни» же выжали из стандарта максимум, и защитник Хейсен головой подрезал мяч в дальний угол с подачи Кристи. У хозяев дело дошло до реальных угроз ближе к перерыву, однако Кепа вытащил мяч после удара Бруну Фернандеша, а потом португалец выстрелил рядом со штангой из-за пределов штрафной.

Рубен Аморим убрал в перерыве слабое звено в лице Маласии, однако в обороне обнаружилась другая проблема. Когда давление «Юнайтед» стало усиливаться, и дожимать соперника был брошен Хейлунн, Мазрауи пропустил в штрафную Клайверта и сбил того с ног. Сам пострадавший оказался привычно безупречен при исполнении пенальти, а пока «дьяволы» не пришли в себя, их добил Семеньо. Сделал все гораздо лучше Гарначо, который упустил возможность реанимировать интригу, завершив свой забег к воротам удивительно бесхитростным ударом.

Думается, в этот момент многие поклонники «МЮ» почувствовали себя героями фильма «День сурка». Как и год назад, их любимая команда на «Олд Траффорд» горела синим пламенем в матче с «Бонмутом». Разве что тренеры на скамейке разные, тогда как на табло те же цифры и ноль шансов на спасение. Аморим — классный тренер, но все-таки не волшебник. А крутая победа в дерби с поправкой на нынешнее состояние «Ман Сити» совсем не показательна. Индикатор здоровья — как раз такие соперники, как «Борнмут». И не факт, что настроение «МЮ» станет новогодним, когда в четверг они сыграют в гостях с находящимся в зоне вылета «Вулверхэмптоном».

На прошлой неделе «Эвертон» в Лондоне засушил атаку «Арсенала», а в это воскресенье рецепты Шона Дайча сработали против «Челси». Синие до середины первого тайма не создали ни одного толкового момента. Когда же они стали появляться, гостей подводила реализация. Сначала Джексона, который пробил с прострела в касание туда, где находился Пикфорд. Потом — Дисаси, чей удар головой с близкого расстояния пришелся в штангу.

При этом и Санчес в воротах гостей не скучал. Особенно впечатлил его сейв вскоре после перерыва. А в середине второго тайма ворота «Челси» остались сухими благодаря совместным усилиям голкипера и защитников. Так что итоговая нулевая ничья с точки зрения содержания игры логична. Тем более, ворота «ирисок» защищает Пикфорд, для которого воскресный «сухарь» — седьмой в нынешнем чемпионате, и он лучший в АПЛ по данному показателю.

Испания: прощание Хесуса Наваса

«Реал» в этом сезоне приучил к тому, что самое интересное в его матчах происходит во вторых таймах. Сейчас можно даже пошутить, что «Севилья» стала жертвой стереотипов и получила к середине первого тайма два гола в свои ворота. Причем оба — с дальней дистанции. При этом Мбаппе показал, что он бьет из-за штрафной не менее сильно и точно, чем король таких атак Вальверде. По силе и точности выстрелы француза и уругвайца получились похожими, а различие было в том, что мяч влетал в разные «девятки».

Еще отметим фактор Родриго, которому в этом сезоне мешали травмы. Сейчас бразилец полностью здоров и в трех последних играх набрал пять (3+2) результативных баллов. Столько же у него набралось во всех предшествовавших удачному отрезку матчах. И в какой уже раз свою эффективность продемонстрировал Браим Диас, забивший после образцовой комбинации с участием Лукаса Васкеса и Мбаппе. Француз, кстати, сравнялся по голам на профессиональном уровне со своим знаменитым соотечественником Жиру (355 мячей).

«Королевский клуб» встретит Новый год на втором месте, отставая от «Атлетико» на одно очко. При этом оба мадридских клуба имеют в запасе по одному отложенному матчу и могут увеличить свой отрыв от утратившей лидерство «Барселоны». Что до «Севильи», то андалусийцы запомнят этот матч благодаря Хесусу Навасу. Встреченный аплодисментами 39-летний ветеран провел на «Сантьяго Бернабеу» последние минуты своей великой карьеры. Для победителя ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2024, а также четырехкратного обладателя Кубка УЕФА/Лиги Европы это был 516-й матч в составе «Севильи».

Италия: «Аталанта» нацелилась на скудетто

«Аталанта», которой нужно было возвращать лидерство после субботней победы «Наполи», допустил в дебюте удивительную беспечность при вбросе соперником аута. Мяч из-за линии поля был доставлен в штрафную Хендерсону, а тот выкатил его под удар Коломбо. Впрочем, бергамаски отыгрались после фланговой подачи Дзаппакосты. Откликнувшийся на нее Де Кетеларе блестяще сыграл на опережение, нырнув за мячом и переправив мяч в сетку головой.

А к перерыву Лукман уже вывел «Аталанту» вперед, хотя это могло случиться раньше. Однако после стандартов на выручку «Эмполи» дважды приходила штанга. Хотя бы один из несостоявшихся голов точно не помешал бы, так как в начале второго тайма ВАР обнаружил не замеченный арбитром фол в штрафной, и пенальти помог гостям восстановить равновесие. «Эмполи» отстаивал ничью всеми силами, но, кажется, Де Кетеларе может найти брешь даже в бетонной стене. Начав движения от угла штрафной вдоль ее линии, бельгиец собрал вокруг себя трех защитников и все равно пробил в противоход вратарю. Победный гол — 125-й по счету в календарном году, что стало новым клубным рекордом.

«Ювентус» в этом сезоне поразил ничейный вирус. Четыре предыдущих тура — четыре набранных очка, а настроение поднимали другие турниры. В Лиге чемпионов туринцы обыграли «Манчестер Сити», а в Кубке Италии в середине недели разгромили «Кальяри» (4:0). В гостях у «Монцы» все тоже было совсем неоднозначно. С одной стороны — быстрый гол Маккенни, который замкнул подачу Копмайнерса с углового, а также вернувший бьянконери лидерство успех Нико Гонсалеса. С другой — оборона гостей не была образцом надежности, и пропустить они могли не только от красиво выстрелившего с лета Биринделли. Впрочем, во втором тайме команда Тиагу Мотты сыграла надежнее, и вопросов ее долгожданная победа в серии А не вызвала.

Германия: избавление от комплексов

Похоже, на Новый год болельщики «Боруссии» дружно загадали себе в качестве подарка первую в сезоне гостевую победу. И добыть ее удалось в Вольфсбурге, где в конце октября дортмундцы уже играли и вылетели тогда из Кубка Германии (0:1). Сейчас же после первого в матче гола Малена «шмелей» словно прорвало. Байер забивал шведкой, Байно-Гиттенс чувствовал партнера спиной и пропускал мяч под удар Брандту. Охота на «волков» с тремя забитыми мячами заняла четыре неполные минуты!

Только хозяева за перерыв пришли в себя, тогда как Нури Шахин словно не напомнил своим футболистам, что игра еще не закончена. Прежде чем Вавро размочил счет, «Вольфсбург» мог забить один-два мяча. Гостям же усложнило жизнь удаление Гросса на 62-й минуте. Но по факту — как это нередко бывает — игра в меньшинстве пошла «Боруссии» на пользу. Команда стала более собранной и самоотверженно сохранила преимущество. И, в принципе, виден эффект уже одной победы на чужом поле: Дортмунд встретит новый год в зоне еврокубков (6-е место) и всего на 2 очка отстает лигочемпионской четверки.

Франция: «Монако» не забил два пенальти

Две недели назад «Марсель» уже приезжал в Сент-Этьен и довольно уверенно записал себе три очка в таблицу. Еще проще для провансальцев все сложилось в Кубке Франции, так как уже на 21-й минуте хозяев оставил в меньшинстве получивший красную карточку Сиссоко. И всего через минуту Гринвуд открыл счет. Ему, как и удвоившему счет Рабьо, ассистировал Луис Энрике. Это было повторение результата матча лиги 1, только команда Роберто Де Дзерби и персонально Энрике на этом не остановился. К двум передачам бразилец добавил собственный гол, а точку в разгроме поставил Хейбьерг.

Александр Головин пропустил игру против клуба пятого французского дивизиона по медицинским показателям. А его партнеры довольно уверенно добились результата, причем к перерыву счет должен был вырасти до крупного, однако Эмболо не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме дурному примеру швейцарца последовал исполнявший еще один 11-метровый Минамино, но все же «Монако» выиграл с перевесом в три мяча, а у хозяев случился маленький праздник по случаю гола в ворота соперника из элитного дивизиона.

Греция: ПАОК в шаге от лидера

Федор Чалов забил 100-й гол в профессиональной карьере, который открыл ПАОК путь к уверенной победе. Российский легионер отличился в добавленное к первому тайму время, в касание отправив в сетку отскочивший от штанги мяч. А сразу после перерыва перевес «Двуглавых орлов» удвоил Живкович. Второй успех хозяев был важен, так как вскоре разрыв в счете едва не сократился. Однако египтянин Амр Варда не реализовал пенальти, и уже в концовке — после ухода замененного на 72-й минуте Чалова — до крупного счет довел Камара. Он, кстати, появился на поле вместо другого нашего легионера — Магомеда Оздоева.

ПАОК, который в воскресенье еще в середине первого тайма получил численное преимущество, по-прежнему на втором месте. Отставание от лидирующего «Олимпиакоса» составляет всего одно очко, и также на один балл команда из Салоник опережает замыкающий тройку лидеров «Панатинаикос». Что касается Чалова, который в середине недели пропустил первый четвертьфинальный матч Кубка Греции против АЕК (0:1), то число голов Федора в нынешнем сезоне выросло до четырех. Три он забил в течение месяца, отличившись в Лиге Европы (против РШФ и «Ференцвароша») и теперь в греческом чемпионате. Кроме того, экс-форвард ЦСКА с учетом всех турниров отметился четырьмя результативными передачами.

Статистика дня

1-м в истории АПЛ футболистом, который до католического Рождества добился двузначных показателей по голам и результативным передачам, стал нападающий «Ливерпуля» Салах.

8 красных карточек получил в голландском чемпионате защитник «Утрехта» Виргевер. Никого в Нидерландах не удаляли с поля столь часто.

13 побед «Аталанты» в чемпионате Италии — максимальный на данный момент показатель в лигах топ-5.

22 очка после семнадцати туров — худший результат «МЮ» с 1989 года.

26 лет спустя «Дюнкерк» сумел обыграть представителя лиги 1 в кубковом турнире.

47 голов за 16 туров забил в турецком чемпионате «Галатасарай». Это рекордная результативность на данном отрезке первенства.

126 мячей забил в серии А нападающий «Ромы» Дибала. Опередив Гонсало Игуаина, он стал третьим в истории турнира аргентинским бомбардиром. Выше только Габриэл Батистута (184) и Эрнан Креспо (153).