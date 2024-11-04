«Барселона» за тайм решила судьбу дерби, «Аталанта» разгромила «Наполи», Шапи забил за лидирующий «Арис»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Черная неделя Эмери

По итогам первого тайма можно было говорить о закономерностях. Так, успех «Астон Вилле» принес угловой, после которого Викарио отбил мяч на ногу отличившемуся в третьем подряд гостевом матче Роджерсу. По результативным стандартам команда Унаи Эмери сравнялась с «Арсеналом» (по 5). А не менее привычным событием стало то, что «Тоттенхэм» с начала года уже в двенадцатый раз позволил сопернику открыть счет на своей домашней арене. При этом в семи случаях «шпоры» при таком развитии событий побеждали, поэтому никто не удивился, когда в начале второго тайма Сон Хын Мин с фланга вырезал отличную передачу на сравнявшего счет Джонсона.

Поразила же последовавшая вскоре замена корейца. В том числе — и его самого, хотя можно было понять стремление Ангелоса Постекоглу поберечь только недавно залечившую травму звезду. Тем более в итоге «Тоттенхэм» сломал гостей оформленным за три минуты дублем Соланке, который чаще всех в АПЛ огорчал команду Эмери (четыре раза). «Вилла» после вылета из Кубка лиги завершила неделю за пределами топ-4, тогда как «шпоры» приблизились к ней и могут с горечью вспоминать о поражении от «Кристал Пэлас» в прошлом туре.

Испания: По стопам отца

Двадцать лет назад — в своем девятом матче за «Атлетико» — свой первый гол за мадридскую команду забил нынешний тренер «матрасников» Диего Симеоне. Теперь его сын Джулиано открыл свой лицевой счет, уложившись в восемь игр. Когда форвард умчался от защитников после длинного паса Молины и пробил в дальний угол, это был взрыв эмоций. Симеоне-старший был не в силах скрыть сияющую улыбку, а сын привел трибуны в восторг не только голом, но и поцелуем эмблемы «Атлетико».

Вне всякого сомнения — это самое яркое событие в игре, где хозяевам победили с запасом, но держа в уме Лигу чемпионов. Можно сказать, все получилось буднично. Даже гол Серлота, которого отличным длинным пасом вывел к воротам Де Пауль. Норвежец в этом сезоне усиленно транжирит моменты, а тут показал привычную эффективность. С момента приезда в Испанию в 2021 году Серлот забил 43 мяча. Столько же у ветерана Яго Аспаса, а больше — только у Левандовски (56), Винисиуса Жуниора (47) и Бензема (46).

Судьба каталонского дерби была решена за тайм, причем все было сделано максимально красиво. В первой голевой атаке впечатлил восхитительный пас Ямаля шведкой, когда мяч был послан между двумя защитниками «Эспаньола» и нашел перед воротами Дани Ольмо. У этого полузащитника, который подвел итог первого тайма выстрелом с дальней дистанции, фантастическая эффективность в родной «Барселоне» — пять матчей и пять голов при семи попаданиях в створ!

Впрочем, хороши в этом сезоне многие игроки сине-гранатовых. Касадо — глубинный диспетчер, чей пас на Рафинью стал украшением дерби. А у бразильца, который успел подсечь мяч над вратарем, прежде чем тот в него врезался, уже семь мячей. Всего же «Барса» за двенадцать стартовых турах поразила цель 40 раз. Лучше было только в чемпионате-1950/51. А если перевести текущую результативность на достижения тренеров-дебютантов ла лиги, то Ханси Флик повторил лучший старт XXI века за авторством Зинедина Зидана. Вот только второй тайм немца вряд ли порадовал: «Барса» пропустила, еще два гола в ее ворота отменили из-за офсайда, а эффективность атаки снизилась.

Италия: «Интер» в шаге от лидера

Стартовав с 0:3 в Вероне, «Наполи» шел строго по восходящей. Девять туров без поражений, всего два пропущенных на этом отрезке мяча, масса комплиментов в адрес Антонио Конте и единоличное лидерство. Однако в это воскресенье в Неаполь приехала «Аталанта», и Джан Пьеро Гасперини безжалостно разрушил южную идиллию. Особенно активно в этом направлении работала организовавшая два гола связка Де Кетеларе — Лукман. В первом случае бельгиец головой подрезал мяч в направлении расстрелявшего ворота нигерийца. Во втором Лукман поставил Мерета в тупик дальним ударом.

И, конечно, не обошлось без лучшего снайпера бергамасков Ретеги. На этот раз он появился на поле в концовке и с подачи Беллановы красиво пробил в противоход вратарю. Этот удар обернулся самым крупным домашним поражением Конте в серии А с 7 ноября 2009 года. Забавно, но в ту пору Антонио возглавлял «Аталанту», которая проиграла со счетом 2:5 родному для специалиста «Ювентусу». Тогда это были весьма скромные бергамаски, а сейчас они в режиме лайв даже поднялись на второе место и ждали, как сыграет «Интер».

«Нерадзурри» не собирались беречь силы перед Лигой чемпионов и бросили на «Венецию» лучшие ресурсы, но первый тайм прошел под знаком вратарей. Хотя один раз Тюрам банально не попал в ворота, решив положиться на силу. Свой лучший сейв Станкович совершил, не дав забить Мхитаряну, но спасение вечера за Зоммером, который невероятным образом среагировал на удар в упор от воспитанника «Интера» Ористанио.

Вторая половина какое-то время тоже напоминала качели. Зоммер снова выручил при счете 0:0, а гол Мхитаряна, который в этот раз в касание пробил в верхний угол, отменили. Оказалось, в офсайд забрался выступивший в роли ассистента Димарко. Но, в конце концов, он сделал все по правилам, выдав передачу Лаутаро Мартинесу. Только это была не развязка. Ее пришлось ждать до седьмой добавленной минуты, когда растранжиривший массу моментов чемпион едва не остался без победы, но ее сохранил увидевший попадание мяча в руку ВАР. До «Наполи», который приедет в Милан в следующее воскресенье, всего одно очко.

Франция: «Монако» теперь третий

Провалив домашнее класико с «ПСЖ» (0:3), провансальцы мощно начали игру в Нанте. Тем не менее, «канарейки» нашли, чем ответить гостям, и к перерыву случился обмен похожими голами. Мопе и Кадевере забивали после фланговых передач. А в итоге победу «Марселю» принес гол Гринвуда. Англичанин помог команде Роберто Де Дзерби обойти «Монако» по дополнительным показателям и подняться на второе место. Во многом за счет игры на чужих полях, где марсельцы в третий раз в своей истории выиграли пять из шести матчей со старта сезона.

Греция: Возвращение

«Арис» продолжает лидировать в греческой лиге, на одно очко опережая действующего чемпиона ПАОК, а дорогу к шестой в турнире победе открыл быстрый гол Сулейманова. Для него это первый успех в сезоне, старт которого Шапи пропустил из-за пятиматчевой дисквалификации. Ее воспитаннику «Краснодара» выписали после финала предыдущего Кубка Греции, где он слишком эмоционально среагировал на работу Стефани Фраппар. Таким образом, новый спортивный год начался для Сулейманова только в конце сентября. 20 октября он впервые вышел в старте, после чего из четырех официальных матчей три начинал с первых минут. При высокой конкуренции доверие к россиянину есть, а первое результативное действие должно добавить уверенности.

Статистика дня

3 раза в первом тайме матча с «Бетисом» попадали в каркас ворот футболисты «Атлетика». Прошлый раз в ла лиге так не везло «Реалу» в 2022 году против «Леванте».

3-й раз в истории «Фиорентина» не пропустила в четырех подряд выездных матчах серии А. До появления в воротах «фиалок» Де Хеа такие серии фиксировались в 1966 и 2007 годах.

8 волевых побед после того, как соперник открыл счет, в Англии за календарный год кроме «Тоттенхэма» одерживал только «Ньюкасл» в 2002 году.

24 домашних матча потребовалось Ангелосу Постекоглу, чтобы «Тоттенэм» преодолел отметку в 50 забитых мячей в АПЛ. Быстрее — за 20 игр — подобное удавалось только Антонио Конте.