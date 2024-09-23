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Сегодня, 10:45

Фанаты «Партизана» подожгли и засыпали стеклом домашний газон. Дерби с «Црвеной» под угрозой срыва

Фанаты «Партизана» подожгли и засыпали стеклом домашний газон
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Фанаты «Партизана» подожгли газон на стадионе
Фанаты «Партизана» подожгли газон на стадионе.
Фото скриншот из видео, Global Look Press
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23 сент, 20:00. FK Partizan (Белград)
Партизан
Црвена Звезда

Матч «Партизана» и «Црвены Звезды», намеченный на вечер 23 сентября, может не состояться. Сербское вечное дерби оказалось под угрозой срыва, так как ночью фанаты «Партизана» проникли на территорию домашней арены и устроили там погром. Вандалы подожгли газон и засыпали его битым стеклом.

В клубе не уверены, что успеют исправить ситуацию

«Партизан» оперативно обратился к общественности — в клубе потребовали наказать злоумышленников и даже пригрозили самостоятельно раскрыть их имена, если полиция ничего не сделает. «Мы возмущены и требуем немедленной реакции от всех компетентных органов, чтобы эти преступники были как можно скорее выявлены и наказаны.

Записи с камер видеонаблюдения, а также информация об отдельных лидерах этой организованной группы были предоставлены полиции для проверки, и они также располагают информацией об этих лицах, поэтому мы уверены, что исполнители будут найдены и наказаны очень быстро.

Если они не будут арестованы в кратчайшие сроки, завтра в 15.00 «Партизан» публично объявит имена и фамилии лиц, возглавляющих эту группу", — сказано в заявлении «Партизана».

Что касается предстоящего матча, в клубе заявили, что делают все возможное. «Специалисты клуба усердно работают над восстановлением поля... За короткий срок его состояние невозможно улучшить до желаемого и полностью готового к игре, но компетентный отдел «Партизана» приложит нечеловеческие усилия, чтобы привести поле в приемлемое для игры состояние», — добавили в клубе.

Фанаты «Партизана» на трибуне
Фото Global Look Press

Не первый случай

Активные фанаты «Партизана» протестуют с прошлого лета — им не нравится нынешнее руководство. В рамках своей борьбы «Гробари» отказались от посещения домашних матчей (поддерживают команду только на выезде), а иногда происходят такие акции, как накануне вечного дерби.

Так, в сентябре 2023 года несколько человек аналогичным образом проникли на стадион и устроили там погром. Правда, ущерб был поменьше — фанаты символически порезали кресла в центральной ложе и разрисовали обычные трибуны.

Клуб тогда тоже высказался: «Этот беспрецедентный акт вандализма совершили не фанаты, любящие свой клуб и стадион, на котором играет их любимая команда, а члены ОПГ».

Болельщики выбежали на&nbsp;поле после матча &laquo;Химнастик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Малага&raquo;. Прорыв фанатов, угрозы в адрес судей, три паузы в матче: безумное возвращение «Малаги» в сегунду!

В этот раз риторика схожая — в «Партизане» напомнили: «Это недовольные члены ОПГ, которые маскируются под названия определенных фан-групп и в прошлом уже хвастались тем, что нанесли ущерб центральной ложе стадиона... Мы предупреждали полицию, что данная ОПГ на этом не остановится, и теперь получили подтверждение этому», сказано в заявлении клуба.

Матч «Партизан» — «Црвена Звезда» должен состояться 23 сентября в 20:00 по московскому времени. На данный момент черно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице, а «Звезда» идет на первом месте и опережает «Партизан» на семь очков.

Футбол
ФК Партизан
ФК Црвена Звезда

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