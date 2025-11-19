Было жарко.

Сборная Палестины завершила тур по Испании двумя товарищескими матчами — со сборными Страны Басков и Каталонии. Игры стали не только спортивными событиями, но и акциями протеста. Пеп Гвардиола, посетивший матч в Барселоне, отметил: «Мир бросил Палестину».

Страна Басков

В Бильбао палестинцы встретились с командой Страны Басков и уступили 0:3. Однако важнее были эмоции: перед матчем прошли марши солидарности с участием около 20 000 человек, среди которых были болельщики «Атлетика», «Сосьедада», «Алавеса» и «Осасуны».

Уже на стадионе баскские фанаты создали масштабную мозаику: бискайский и палестинский флаги рядом. В центральном круге развернули фрагмент картины Пабло Пикассо «Герника» — человека, который со слезами на глазах смотрит на небо, откуда падают бомбы.

Баскских футболистов вывели на поле дети, а палестинские вышли с белыми розами. Вынесли баннер с уже традиционным слоганом «Остановите геноцид». Тренер сборной Палестины Ихаб Абу Джазар признался, что впервые не смог сдержать слезы, слушая гимн своей страны.

Фото Reuters

Матч с Каталонией

Через несколько дней палестинцы прибыли в Барселону на Олимпийский стадион, который посетило более 30 000 зрителей. На трибунах появились плакаты «За свободу народов — от Каталонских земель до Палестины» и «Каталонские земли вместе с Палестиной».

Матч завершился победой Каталонии со счетом 2:1. Первый мяч на счету Фарреса Илие Санчеса, второй палестинцы забили в свои ворота. За гостей отличился Мустафа Зейдан. Еще до стартового свистка было объявлено: все средства от продажи билетов пойдут на гуманитарную помощь, включая восстановление Газы.

Внимание к игре привлекал Пеп Гвардиола. На прошлой неделе главный тренер «Манчестер Сити» призывал людей прийти на игру и выразить солидарность со спортсменами, погибшими в Газе. Прямо перед игрой он выступил с эмоциональной речью на каталонском радио RAC1:

«Это больше чем просто символический матч. В наши дни все обо всем знают, и благодаря этой игре палестинцы увидят, что есть часть мира, которой есть до них дело. Мир бросил Палестину. Мы абсолютно ничего не сделали. Они не виноваты в том, что родились там. Мы все позволили им уничтожать целый народ. Ущерб уже нанесен, и он непоправим».

Во время встречи группа болельщиков на трибунах сожгла флаг Испании. Фанаты также зажигали фаеры, что привело к выводу людей с трибун. Кроме того, ультрас скандировали фразы «свободу Палестине» и «независимость», а также выкрикивали «***** Испанию» и «***** Израиль».

Футболисты сборных Каталонии и Палестины. Фото AFP

Где сейчас играет сборная Палестины

Футбольная федерация Палестины существует с первой половины XX века, однако официальное признание сборной со стороны ФИФА состоялось только в 1998 году, когда была сформирована Палестинская национальная администрация. После этого команда вошла в состав Азиатской конфедерации и начала участвовать в отборочных турнирах к крупным международным соревнованиям.

Палестинская сборная пока ни разу не играла на чемпионате мира, однако в последние годы регулярно выступает на Кубке Азии. В 2023 году команда впервые вышла в стадию плей-офф. Кроме того, палестинцев приглашают и на другие региональные соревнования. Главным достижением Палестины считается победа на Кубке вызова АФК в 2014 году.

С 2019 года сборная не проводит домашние матчи на территории Палестины — встречи проходят в Катаре или Кувейте. Последний поединок на родной земле завершился нулевой ничьей с Саудовской Аравией, при этом соперник долгое время отказывался играть на Западном берегу реки Иордан.

Сегодня состав сборной Палестины включает игроков из самых разных чемпионатов. Наибольшее число футболистов выступает в клубах Катара, но среди них есть также игроки из Норвегии, США, Исландии и Ливии.